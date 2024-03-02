Предисловие

Продолжая цикл статей для новичков, хотел бы затронуть тему типичных ошибок новичков при сборке ПК. Сюда войдут те нюансы, которые не были затронуты мной ранее, но которые важно понимать при самостоятельной сборке ПК.

Вступление

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У тех, кто регулярно имеет дело с компьютерами, наверное накопилось множество историй про совершенно вопиющие ошибки, которые совершают пользователи при сборке своего ПК. Некоторые из них встречаются часто, а некоторые совершенно не поддаются рациональному объяснению. Но факт в том, что со временем их не становится меньше, и ничего не указывает на то, что скоро они исчезнут. Эта статья ситуацию конечно никак не изменит, но если кто-то случайно наткнется на нее и сможет, благодаря ней, исправить что-то в своей сборке, значит она уже написана не зря.

Оперативная память в одноканальном режиме

Наверное, самая частая ошибка очень многих новичков, кто собирает себе ПК - поставить оперативную память в одноканальный режим или не проверить ее после сборки. Это приведет к значительному снижению пропускной способности памяти и повышению задержек. Есть несколько причин, почему ОЗУ может работать в таком режиме.

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Используется одна планка памяти

Тут все очевидно. Если не преследуется цели сэкономить на всем, то единственным решением будет просто докупить точно такую же планку памяти. При этом, надо смотреть на объем, частоту и тайминги. В идеале, еще и производитель памяти и тип чипов памяти должен совпадать, но это уже более мелкие нюансы, узнать которые при подборе можно не всегда. Еще лучше будет сразу купить комплект из двух планок, чтобы не пытаться подобрать планку, идентичную уже купленной.

В материнских платах с четырьмя слотами память стоит в двух соседних слотах

Даже люди, которые знают про двухканальный режим работы ОЗУ, иногда совершают эту ошибку. В этом случае доступен весь объем установленной ОЗУ, но вот двухканальный режим не будет работать. Тут все еще проще, нужно просто поставить одну из планок в другой слот, чтобы между планками был один свободный слот.

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Отсутствие проверки оперативной памяти после сборки

Бывает так, что ОЗУ подобрана и установлена грамотно, но одна из планок может просто не заработать. При этом, ошибок в работе ПК может и не быть. Пользователь будет думать, что у него весь объем, а на деле его только половина и работает одноканальный режим. Это может решиться, если просто обе вытащить планки и вставить заново.

Обычно, если есть проблемы с одной из планок, то ПК либо не запустится, либо будет вылетать в системные ошибки. Также такое бывает, когда между двумя рабочими планками имеется несовместимость, хотя, по отдельности они работают корректно. Для предотвращения такого сценария, желательно не использовать вместе планки от разных производителей.

Использование планок памяти разного объема

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В этом случае двухканальный режим будет работать, но не на весь объем ОЗУ. К примеру, если стоит 4 GB + 8 GB, то двухканальный режим будет работать только для 8 из 12 GB ОЗУ. В качестве апгрейда существующего ПК такой вариант допустим и часто используется, но вот с нуля собирать ПК, используя разные планки памяти не рекомендуется.

Отсутствие разгона ОЗУ на платформах, имеющих возможность разгона памяти

Не такая серьезная ошибка как предыдущие, но встречается довольно часто. Разгон оперативной памяти очень полезен и не имеет серьезных минусов, в отличие от разгона процессора, который на сегодняшний день не дает большого прироста производительности и лишь способствует большему тепловыделению.

Если просто вставить ОЗУ в ПК и запустить, то она будет работать на стандартных частотах. Для DDR4 это 2133 МГц или 2400 МГц, для DDR5 это 4800 МГц, или в 6400 МГц, в зависимости от того, когда память была сделана. Но в любом случае, если процессор и плата позволяют разгонять память, то это стоит сделать.

Как минимум, стоит применить XMP профиль в BIOS, если у вашей памяти он есть. Чаще всего, при покупке ОЗУ мы видим частоту именно XMP профиля, так что если его не применить, вы не получите части производительности, за которую заплатили.

Более эффективным является ручной разгон памяти и настройка таймингов вручную, но это требует большого количества времени, при грамотном подходе. Но небольшой ручной разгон делается довольно просто и, если не выставлять экстремальные и неадекватные значения, то держится стабильно. Иногда бывает, что некачественная ОЗУ не держит даже заявленный XMP, в этом случае также поможет ручная настройка частоты и таймингов. В этом деле главное не переусердствовать и ориентироваться на результаты других людей с похожими конфигурациями.

Неправильная установка вентиляторов

В этой части все довольно просто и она касается в основном самых неопытных пользователей. При установке они могут перепутать сторону вентилятора и в итоге потоки воздуха внутри корпуса будут неправильно организованы.

Новичкам следует запомнить, что вентиляторы всегда выдувают воздух в том направлении, где у них расположены крепления мотора к каркасу, как на представленном фото.

Важно понимать, что не существует идеальных схем размещения вентиляторов и они могут отличаться. Обычно вентиляторы спереди вдувают воздух снаружи, а вентиляторы сзади и сверху выдувают нагретый воздух из корпуса. Но есть и реверсивная схема, где все происходит наоборот и она тоже применяется. Есть и другие схемы размещения, где, например, вентиляторы установлены снизу и забирают воздух из под днища корпуса, а вентиляторы сверху выгоняют его наружу.

Но есть две схемы, которые точно никогда не работают. Когда все вентиляторы вдувают воздух внутрь, и когда все вентиляторы выдувают его наружу. В обоих случаях нельзя добиться нормального охлаждения ПК.

Установка операционной системы на жесткий диск

К сожалению, я и до сих пор встречаю в компьютерах и ноутбуках некоторых пользователей жесткий диск в качестве системного. В последнее время этого стала значительно меньше, но эта практика до сих пор полностью не ушла.

Разница в скорости доступа к данным между HDD и SSD колоссальна. Особенно велика разница в скорости случайного чтения, именно она напрямую влияет на скорость работы в операционной системе. Стоимость SSD накопителей сейчас, хотя и несколько подросла в последнее время, но все же не сильно отличается от стоимости жесткого диска. И покупка небольшого SSD накопителя, на котором будет установлена операционная система сейчас является практически обязательной при сборке и апгрейде ПК.

SSD накопители работают бесшумно, не создают вибрации и гораздо легче чем обычные жесткие диски. Также SSD не имеют движущихся частей, что особенно важно при использовании в ноутбуках. В плане надежности у SSD сейчас все стало значительно лучше, чем раньше.

Конечно, у них есть и минусы. Например SSD диски не стоит использовать для хранения особо ценных данных, так как в случае выхода из строя данные восстановить уже не получится. Также, если очень долго не подавать никакого напряжения на SSD диск, то данные могут быть утеряны. Речь идет, как правило о сроках более полугода-года. Но эти минусы не актуальны в случае, если мы говорим именно про системный накопитель.

Неправильное нанесение термопасты

У неопытного пользователя также могут возникнуть проблемы при установке кулера на процессор. Бывают, конечно, случаи, когда по невнимательности пользователь может вообще не нанести термопасту, либо забыть снять наклейку с подошвы кулера перед установкой. Но такие случаи очень редки и являются исключением.

Но чаще всего на этом этапе пользователи просто наносят либо недостаточно, либо слишком много термопасты. Недостаточное количество термопасты не сможет обеспечить хороший контакт процессора с кулером и это может привести к перегреву процессора. Избыток термопасты также может затруднить теплопередачу и температуры могут быть высокими.

Методов нанесения существует огромное количество и нет однозначно лучшего или худшего метода. Многое зависит от консистенции термопасты. Главное, чтобы она была нанесена равномерно по поверхности процессора и покрывала его тонким слоем. Именно этот сценарий обеспечит оптимальную теплопередачу, что позволит кулеру работать эффективнее.

Хотелось бы предостеречь неопытных пользователей от покупки жидкого металла. Этот термоинтерфейс очень эффективен, но лишь при грамотном использовании. Наносить его между крышкой процессора и кулером бессмысленно. Выигрыш в температуре, в сравнении с хорошей термопастой будет всего в 1-2 градуса, но можно испортить кулер, если подошва сделана из алюминия. Также при попадании на плату жидкий металл может вызвать короткое замыкание, что приведет к поломке. К тому же он довольно дорог и довольно специфичен при нанесении. Большинству пользователей будет достаточно обычной качественной термопасты, что будет дешевле и намного безопаснее.

Излишняя экономия на основных комплектующих

Эта часть скорее не про сам процесс сборки, а про выбор железа для сборки. Есть некоторый перечень товаров, который имеет смысл взять в российской рознице, ибо это убережет от множества потенциальных проблем.

Блоки питания с Али нужно обходить за километр, так как шанс спалить всю сборку при их использовании очень высок. Начинка таких блоков крайне плоха и никакого доверия им нет. Блок питания лучше взять с местной гарантией.

Китайские заново собранные видеокарты, по типу RX 580 2048sp мало того, что являются перепрошитыми RX 470 на 8 гигабайт, так еще и надежностью не славятся. Конечно, при острой нехватке денег можно взять и такую карту, но нужно осознавать риски. Карты не новые, пережили две волны майнинга и непонятно, сколько еще прослужат. К тому-же, гарантии на них, можно сказать, что нет.

Но это касается не всех видеокарт, на Али часто продаются вполне живые фирменные видеокарты и брать их там можно, при желании сэкономить. Главное - внимательность, при таких покупках.

Также нужно быть осторожными с материнскими платами. Там риски не так велики, но совсем сомнительных производителей лучше избегать. К тому же, у них часто не очень хорошее оснащение, страдает система питания и качество пайки.

Оперативная память и SSD накопители из Китая имеет приемлемое качество, и ей можно пользоваться. Но это не касается откровенных подделок. Если страница товара выглядит подозрительно, то лучше не рисковать.

Процессоры из основных компонентов являются самыми безопасными для покупки в Китае. Ломаться там нечему. Нерабочие экземпляры конечно приходят, но такие случаи очень редки. А вот экономия, по сравнению с российской розницей будет довольно существенная.

Но и на российском рынке также продается множество товаров сомнительного качества, которые лучше обходить стороной. Нарваться на подделку риск не велик, но он есть. Были громкие истории, где люди покупали поддельные SSD Samsung 990 PRO и 980 PRO. Но чаще всего, у нас продаются продукты невысокого качества, и нужно внимательно следить за тем, что вы берете в свой ПК. Для этого нужно читать отзывы о товаре и смотреть обзоры на него.

Прочие проблемы при сборке

Некоторых проблем, с которыми могут столкнуться новички я касался в статье про виртуальные сборки ПК. Ошибки виртуальных сборщиков часто совпадают с ошибками неопытных пользователей при сборке собственного ПК. Более подробно с этими проблемами можно ознакомиться в той статье. Здесь же я кратко напомню, что не стоит устраивать экономию на блоке питания, процессорном кулере, материнской плате и корпусе.

Некачественный блок питания может доставить много проблем пользователю. Он может сгореть сам и унести за собой все остальное железо. Слабый кулер может не справляться с горячим процессором и приводить к перегреву. Слабая цепь питания на материнской плате может также не справляться с аппетитами центрального процессора, при этом сама зона VRM будет сильно нагреваться и ни к чему хорошему длительное использование такого компьютера не приведет.

Сэкономить же на корпусе ПК можно, купив б/у старый корпус, либо найдя его у себя или у знакомых. Лучше всего подойдут корпуса из 2006 - 2013 годов. У них хороший толстый металл, много отсеков под жесткие диски, и более менее современная компоновка. Такой корпус точно будет лучше современных корпусов, продающихся за 1000-2000 рублей. Минусом может быть разве что устаревший дизайн, но это уже дело вкуса.

Вывод

В этой статье я старался рассмотреть те нюансы, которые не были упомянуты мной до этого, но которые могут подстерегать новичка при сборке своего ПК. Впрочем, это не означает, что других подводных камней не существует, так что собирайте ПК вдумчиво. Надеюсь, она оказалась вам полезна и вы не допустите упомянутых ошибок при сборке.