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Как говорит сама нейросеть:

"Рендер в Blender - это искусство превращения вашего творчества в визуальное произведение, где каждый кадр становится мостом между вашим воображением и реальностью."

Поэтому важно чтобы каждый кадр был четким и насыщенным, передающим настроение и эмоции автора. Приступим !

Cycles

Внутренние настройки:

1.Оптимизация настроек рендера:

Уменьшите количество сэмплов (Samples) в настройках рендера (Render Properties > Sampling). Но будьте осторожны, слишком низкое значение может привести к шуму на изображении.

Включите адаптивное сэмплирование (Adaptive Sampling) в настройках рендера (Render Properties > Sampling). Это позволит Blender определить, где требуется больше сэмплов, и сэкономить время на менее важных областях.

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2.Использование GPU:

В настройках рендера (Render Properties > Performance) выберите тип устройства (Device) на котором будет происходить рендер: CPU или GPU. В зависимости от вашего оборудования, один из вариантов может быть быстрее.

Включите GPU-ускорение, если ваша видеокарта поддерживает это (Edit > Preferences > System > Cycles Render Devices). Это может значительно ускорить рендер.

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3.Оптимизация сцены:

Удалите ненужные объекты и материалы из сцены.

Оптимизируйте количество полигонов в сцене.

Используйте прокси-объекты (Proxy Objects) для сложных объектов, которые находятся далеко от камеры или занимают мало места на экране.

Оптимизируйте текстуры, уменьшив их разрешение или используя сжатие.

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4.Оптимизация освещения:

Используйте меньше источников света или замените их на более простые (например, замените Area Light на Point Light).

Включите опцию Multiple Importance Sampling для HDRi-освещения (World Properties > Surface > Settings).





5.Бейк (Bake) текстур и освещения:

Если возможно, используйте бейк текстур и освещения для статичных объектов. Это позволит сэкономить время на расчетах во время рендера.

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6.Использование Denoising:

Включите Denoising в настройках рендера (Render Properties > Denoising). Это позволит уменьшить количество сэмплов без потери качества изображения.

Плагины:

1.E-Cycles ∼6000р :

E-Cycles - это плагин, который используется для достижения лучшей производительности трассировки лучей.

2.Render+ ∼3500р :

Render+ - это плагин, который предоставляет дополнительные инструменты и настройки для управления рендером. Он позволяет настроить более точные параметры рендера, а также предоставляет инструменты для автоматической оптимизации сцены.

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3.Auto Tile Size free:

Auto Tile Size - это плагин, который автоматически определяет оптимальный размер тайлов для рендера в зависимости от вашего оборудования. Это может помочь ускорить рендер, особенно при использовании GPU.

4.LOD (Level of Detail) Manager ∼300р:

LOD Manager - это плагин для автоматического управления уровнями детализации объектов в сцене. Он позволяет снизить количество полигонов в сцене без видимых потерь качества, что может ускорить рендер.





Eevee

1.Оптимизация настроек рендера:

Включите TAA (Temporal Anti-Aliasing) в настройках рендера (Render Properties > Anti-Aliasing). Это может помочь уменьшить шум и артефакты при меньшем количестве сэмплов.

2.Оптимизация освещения:

Включите опцию Contact Shadows для источников света (Light Properties > Shadow > Contact Shadows). Это может улучшить качество теней без значительного влияния на время рендера.

Ограничьте дальность источников света (Light Properties > Custom Distance), чтобы они освещали только нужные объекты.

3.Оптимизация сцены:

Используйте Reflection Probes для создания отражений и освещения в сцене. Это может улучшить качество изображения без значительного влияния на время рендера.

Используйте Irradiance Volumes для более точного расчета глобального освещения. Они позволяют улучшить качество освещения без значительного влияния на время рендера.

3.Оптимизация эффектов:

Включите Screen Space Reflections и Screen Space Refractions только для объектов, которые действительно нуждаются в них (Material Properties > Settings > Screen Space Refraction/Reflection).

Оптимизируйте настройки Bloom, Depth of Field и Motion Blur, чтобы они не замедляли рендер без необходимости.





Google Colab

1.Загрузите свой файл .blend на Google Drive.





2.Создайте новый блокнот в Google Colab.





3.Выберите GPU : Среда выполнения -> Сменить среду выполнения -> Аппаратный ускоритель -> GPU -> сохранить.

4.Установите Blender 3.4. Вставьте следующий код в ячейку и выполните его:





!wget https://download.blender.org/release/Blender3.4/blender-3.4.0-linux-x64.tar.xz !tar xf blender-3.4.0-linux-x64.tar.xz





5.Добавьте новую ячейку для кода:





6.Подключите ваш Google Drive к Colab, чтобы загрузить файл и сохранить результаты рендеринга. Вставьте следующий код в ячейку и выполните его:





from google.colab import drive drive.mount('/content/drive')





Следуйте инструкциям для авторизации и подключения вашего Google Drive.

ВАЖНО ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ОДИН АККАУНТ ДЛЯ GOOGLE COLAB И GOOGLE DRIVE.





7.Добавьте новую ячейку для кода .





8.Рендеринг картинки. Замените path_to_blend_file на путь к вашему файлу сцены на Google Drive и path_to_output_folder на путь к папке, в которой вы хотите сохранить отрендеренное изображение. Вставьте следующий код в ячейку и выполните его:





path_to_blend_file = "/content/drive/MyDrive/file.blend" path_to_output_folder = "/content/drive/MyDrive" !./blender-3.4.0-linux-x64/blender -b "$path_to_blend_file" -E CYCLES -o "$path_to_output_folder/image_####" -f 1



Этот код запустит Blender , используя движок рендеринга Cycles, и отрендерит первый кадр сцены. Результат будет сохранен в указанной папке на вашем Google Drive с именем файла image_0001.png.

Если вы хотите использовать другой движок рендеринга, например, EEVEE, замените -E CYCLES на -E BLENDER_EEVEE









9.Рендеринг видео. Замените path_to_blend_file на путь к вашему файлу сцены на Google Drive и path_to_output_folder на путь к папке, в которой вы хотите сохранить отрендеренное изображение. Замените start_frame и end_frame на начальный и конечный кадры, которые вы хотите отрендерить. Вставьте следующий код в ячейку и выполните его:





!./blender-3.4.0-linux-x64/blender -- --render-format MPEG4 -b "/content/drive/your_blend_file_path" -o "/content/drive/output_video_path" -s start_frame -e end_frame -a





Вы также можете изменить формат видео -- --render-format MPEG4 по своему усмотрению

Если вы хотите использовать другой движок рендеринга, например, EEVEE, замените -E CYCLES на -E BLENDER_EEVEE









Итоги

В этой статье я подробно расписал различные способы ускорения рендера Cycles и Eevee. Хоть ChatGPT и предоставил мне большую часть информации по данной теме, я проделал немалую работу по поиску, отбору и проверке информации, чтобы пользователи могли быстро и просто ускорить рендер своего проекта. Прошу не судить строго т.к это моя первая статья. Спасибо за прочтение!



