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ChatGPT ускорил процесс рендера Blender 3d в несколько раз

ChatGPT-4 предоставил несколько советов для увеличения скорости разных режимов рендеринга без потери качества в Blender 3d. Языковая модель представила способы как изменение настроек рендера , так и использование сторонних плагинов , а также серверов Google Colab(в конце статьи) . И это еще не все !
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Как говорит сама нейросеть:

"Рендер в Blender - это искусство превращения вашего творчества в визуальное произведение, где каждый кадр становится мостом между вашим воображением и реальностью."

Поэтому важно чтобы каждый кадр был четким и насыщенным, передающим настроение и эмоции автора. Приступим !

Cycles

Внутренние настройки:

1.Оптимизация настроек рендера:

  • Уменьшите количество сэмплов (Samples) в настройках рендера (Render Properties > Sampling). Но будьте осторожны, слишком низкое значение может привести к шуму на изображении.
  • Включите адаптивное сэмплирование (Adaptive Sampling) в настройках рендера (Render Properties > Sampling). Это позволит Blender определить, где требуется больше сэмплов, и сэкономить время на менее важных областях.

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2.Использование GPU:

  • В настройках рендера (Render Properties > Performance) выберите тип устройства (Device) на котором будет происходить рендер: CPU или GPU. В зависимости от вашего оборудования, один из вариантов может быть быстрее.
  • Включите GPU-ускорение, если ваша видеокарта поддерживает это (Edit > Preferences > System > Cycles Render Devices). Это может значительно ускорить рендер.
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3.Оптимизация сцены:

  • Удалите ненужные объекты и материалы из сцены.
  • Оптимизируйте количество полигонов в сцене.
  • Используйте прокси-объекты (Proxy Objects) для сложных объектов, которые находятся далеко от камеры или занимают мало места на экране.
  • Оптимизируйте текстуры, уменьшив их разрешение или используя сжатие.

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4.Оптимизация освещения:

  • Используйте меньше источников света или замените их на более простые (например, замените Area Light на Point Light).
  • Включите опцию Multiple Importance Sampling для HDRi-освещения (World Properties > Surface > Settings).


5.Бейк (Bake) текстур и освещения:

  • Если возможно, используйте бейк текстур и освещения для статичных объектов. Это позволит сэкономить время на расчетах во время рендера.

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6.Использование Denoising:

  • Включите Denoising в настройках рендера (Render Properties > Denoising). Это позволит уменьшить количество сэмплов без потери качества изображения.

Плагины:

1.E-Cycles ∼6000р :

  • E-Cycles - это плагин, который используется для достижения лучшей производительности трассировки лучей.

2.Render+ ∼3500р :

  • Render+ - это плагин, который предоставляет дополнительные инструменты и настройки для управления рендером. Он позволяет настроить более точные параметры рендера, а также предоставляет инструменты для автоматической оптимизации сцены.

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3.Auto Tile Size free:

  •  Auto Tile Size - это плагин, который автоматически определяет оптимальный размер тайлов для рендера в зависимости от вашего оборудования. Это может помочь ускорить рендер, особенно при использовании GPU.

4.LOD (Level of Detail) Manager  ∼300р:

  • LOD Manager - это плагин для автоматического управления уровнями детализации объектов в сцене. Он позволяет снизить количество полигонов в сцене без видимых потерь качества, что может ускорить рендер.


Eevee

1.Оптимизация настроек рендера:

  • Включите TAA (Temporal Anti-Aliasing) в настройках рендера (Render Properties > Anti-Aliasing). Это может помочь уменьшить шум и артефакты при меньшем количестве сэмплов.

   

2.Оптимизация освещения:

  • Включите опцию Contact Shadows для источников света (Light Properties > Shadow > Contact Shadows). Это может улучшить качество теней без значительного влияния на время рендера.
  • Ограничьте дальность источников света (Light Properties > Custom Distance), чтобы они освещали только нужные объекты.

   

3.Оптимизация сцены:

  • Используйте Reflection Probes для создания отражений и освещения в сцене. Это может улучшить качество изображения без значительного влияния на время рендера.
  • Используйте Irradiance Volumes для более точного расчета глобального освещения. Они позволяют улучшить качество освещения без значительного влияния на время рендера.

3.Оптимизация эффектов:

  • Включите Screen Space Reflections и Screen Space Refractions только для объектов, которые действительно нуждаются в них (Material Properties > Settings > Screen Space Refraction/Reflection).
  • Оптимизируйте настройки Bloom, Depth of Field и Motion Blur, чтобы они не замедляли рендер без необходимости.


Google Colab

1.Загрузите свой файл .blend на Google Drive.


2.Создайте новый блокнот в Google Colab.


3.Выберите GPU :  Среда выполнения -> Сменить среду выполнения -> Аппаратный ускоритель -> GPU -> сохранить.

4.Установите Blender 3.4. Вставьте следующий код в ячейку и выполните его:


!wget https://download.blender.org/release/Blender3.4/blender-3.4.0-linux-x64.tar.xz

!tar xf blender-3.4.0-linux-x64.tar.xz


5.Добавьте новую ячейку для кода:


6.Подключите ваш Google Drive к Colab, чтобы загрузить файл и сохранить результаты рендеринга. Вставьте следующий код в ячейку и выполните его:


from google.colab import drive

drive.mount('/content/drive')


Следуйте инструкциям для авторизации и подключения вашего Google Drive.

ВАЖНО ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ОДИН АККАУНТ ДЛЯ GOOGLE COLAB И GOOGLE DRIVE.


7.Добавьте новую ячейку для кода .


8.Рендеринг картинки. Замените path_to_blend_file на путь к вашему файлу сцены на Google Drive и path_to_output_folder на путь к папке, в которой вы хотите сохранить отрендеренное изображение. Вставьте следующий код в ячейку и выполните его:


path_to_blend_file = "/content/drive/MyDrive/file.blend"  

path_to_output_folder = "/content/drive/MyDrive"  

!./blender-3.4.0-linux-x64/blender -b "$path_to_blend_file" -E CYCLES -o "$path_to_output_folder/image_####" -f 1


Этот код запустит Blender , используя движок рендеринга Cycles, и отрендерит первый кадр сцены. Результат будет сохранен в указанной папке на вашем Google Drive с именем файла image_0001.png.

Если вы хотите использовать другой движок рендеринга, например, EEVEE, замените -E CYCLES на -E BLENDER_EEVEE



9.Рендеринг видео. Замените path_to_blend_file на путь к вашему файлу сцены на Google Drive и path_to_output_folder на путь к папке, в которой вы хотите сохранить отрендеренное изображение. Замените start_frame и end_frame на начальный и конечный кадры, которые вы хотите отрендерить. Вставьте следующий код в ячейку и выполните его:


!./blender-3.4.0-linux-x64/blender -- --render-format MPEG4 -b "/content/drive/your_blend_file_path" -o "/content/drive/output_video_path" -s start_frame -e end_frame -a


Вы также можете изменить формат видео -- --render-format MPEG4 по своему усмотрению

Если вы хотите использовать другой движок рендеринга, например, EEVEE, замените -E CYCLES на -E BLENDER_EEVEE



Итоги

     В этой статье я подробно расписал различные способы ускорения рендера Cycles и Eevee. Хоть ChatGPT и предоставил мне большую часть информации по данной теме, я проделал немалую работу по поиску, отбору и проверке информации, чтобы пользователи могли быстро и просто ускорить рендер своего проекта. Прошу не судить строго т.к это моя первая статья. Спасибо за прочтение!


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