5 причин, почему Windows 7 мне нравится гораздо больше, чем Windows 10
За что я люблю «Семерку»? Прежде всего, за то, что она более стабильна. Да, в ней имеются проблемы. Но это проблемы не операционной системы как таковой, а проблемы пользователя. В Windows 10 же появилась куча ненужных опций, которые только мешают работе. Давайте разбираться.
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Скорость работы
На современном железе любая операционка летает. Однако, Windows 7 при прочих равных обычно быстрее "десятки". Различные утилиты вроде GameBar, записи экрана, а также сотни процессов, висящих в фоне и ежесекундно следящих за пользователем замедляют "десятку".
Если на релизе в 2016 году корпоративной LTSC еще можно было пользоваться, но сейчас ОС превратилась в неповоротливую махину. Да, если у вас мощное железо, то данные свистоперделки что слону дробина - но на офисных ПК это может сильно влиять на производительность.
Нет лишнего
В Windows 10 появилась куча ненужного хлама. Например, планшетные приложения, которые дублируют функции основных (есть приложение Параметры, а есть стандартная Панель управления). Или магазин приложений с кучей ненужных предустановленных аппов. Зачем замусоривать систему, когда она хорошо работает и без них?
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Самая удобная на моей памяти Панель управления. В "десятке" до нее не так просто добраться
Дизайн
Очевидно, что дизайн семерки продумывал человек (или даже целый отдел), не лишенный чувства вкуса. Всё это происходило под контролем Билла Гейтса, который незадолго до релиза ушел из компании, предпочтя разрабатывать вакцину от вируса Эболы для африканских детей.
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Скругленные углы, прозрачность, скевоморфизм и единый стиль - выглядит красиво, при этом неброско. В "десятке" подход к интерфейсу перевернули, пойдя на поводу у моды. Минимализм, внедренный в iOS 7 дизайнером-радикалом Джони Айвом произвел фурор и постепенно распространился на все технологичные сферы: сперва его скопировала Android, затем и Windows. Стало явно хуже. Это, конечно же, мое личное предвзятое мнение.
"Великий" дизайнер интерфейсов Джони Айв
Обновления
За эту проблему "десятку" не обхаял только ленивый. Обновления отключить нельзя, только лишь приостановить. Жду не дождусь фильма, где главный герой пытается стырить важную информацию за считанные секунды, или остановить бомбу при помощи ноутбука, открывает экран, а там...
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Именно поэтому Windows 7 я считаю самой лучшей. За все время я поставил ее на множество компьютеров и до сих пор не слышал ни одного отрицательного отзыва. Ну а пятую причину, по традиции, отдаю на откуп читателям.
P.S. Этот материал имеет один небольшой секрет. Если пользователи сайта не смогут догадаться, что я имею в виду, то раскрою его чуть позже в комментариях.
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