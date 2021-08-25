Почему разгон компьютера в 2021 году не имеет смысла
Еще буквально 10 лет назад оверклокинг был не только интересным, но и весьма полезным занятием. Помню, как мой тогдашний процессор AMD FX 8320 при базовой частоте 3,5 ГГц легко брал планку в 4,5 ГГц. Достаточно лишь было подобрать хороший башенный кулер. Получалась нехилая экономия средств, ведь модели FX8350 и 8370 стоили значительно дороже. Сейчас у меня тоже народный ЦП от AMD в лице Ryzen 3600X. Но гнать его, как и остальные комплектующие, я не вижу смысла. Сейчас объясню, почему.
реклама
Разгонять уже некуда
Производители в середине прошлого десятилетия смекнули, что оверклокинг стал довольно популярным занятием. Им начали заниматься не только гики, но и обычные пользователи. Как раз на этот период и пришлась невероятная популярность сайтов по разгону, в том числе и overclockers.ru - пиковый рекорд посещения конференции был установлен в 2014 году и держится до сих пор.
Современные процессоры используют турбобуст, изредка доводя частоты до физического предела. Разогнать до такой частоты уже не получится, а если хочется залочить ядра на определенной частоте, то она будет ниже частоты буста - вы просто потеряете в производительности.
То же самое с видеокартами. Производители выжимают все соки еще на заводе, выпуская продвинутые ОС-версии. Если хочется разогнать еще больше, то нужно устанавливать водяное охлаждение. А стоимость хорошей СВО несравнима с теми жалкими 5-10% прибавки в производительности, которые вы получите в итоге.
реклама
Единственным полезным занятием в случае с видеокартами является даунвольтинг - и то, только для определенных моделей, которые криво настроили на заводе.
Оверклокинг - это маркетинг
Производители компьютерного железа в какой-то момент поняли, что из-за оверклокинга они недополучают прибыль. И обратили это себе на пользу! Теперь они выпускают дорогие материнские платы с поддержкой продвинутого разгона, недешевые процессоры с литерой К, оперативку с огромными радиаторами и прочее.
реклама
Все это приправляется хвалебными обзорами на соответствующих ресурсах. В итоге пользователь, видя хайп, переплачивает за то, что ему даже не нужно. Большинство всё это крутое железо даже и разгонять не будет.
Проблемы с вылетами
Стабильность разгона - одна из основных проблем обычного пользователя. Покупая дешевую оперативку, люди пытаются выжать все соки, наваливая частоту по максимуму и ужимая тайминги. При этом, большинство вообще не разбирается в вопросе. А потом они же строчат сообщения на форуме: мол, вылетает игра или ресурсоемкая программа.
реклама
Самый первый совет обычно и самый верный - убрать разгон. По итогу, гораздо проще переплатить несколько сотен за модель с частотой 3600 МГц и не париться, чем пытаться выжать их из оперативки на 3200 МГц с "хорошим разгоном".
Разгон - для гиков
По итогу, оверклокинг со временем превратился скорее в развлечение очень узкой группы лиц, которым больше нечем заняться. Именно они готовы ставить рекорды, заливая процессор жидким азотом. Смотреть на это весело, но повторять не хочется.
Обычному пользователю в 2021 году разгон не нужен. За него уже подумал производитель - осталось лишь отдать свои денежки.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила