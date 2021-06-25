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Пару месяцев назад я уже писал, что планирую сменить свой геймерский 24-дюймовый монитор с TN-матрицей на что-то с диагональю побольше и поцветастее. Тогда я планировал апгрейд на IPS-дисплей с диагональю 27", но что-то пошло не так.

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Почему 32", а не 27"?

В комментариях к прошлой статье меня переубедили, что 27" брать не стоит. За примерно схожую сумму можно присмотреться к LG 32QN600-B. Диагональ намного больше, в остальном характеристики те же, что и у меньшей диагонали: IPS, яркость 350 Кд/м2, Freesync, технология Flicker-free (отсутствие мерцания) и 75 Гц по кабелю Display Port. Выбор сделан.

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С учетом бонусов одного из сетевых магазинов, мне удалось урвать эту модель в конце марта всего за 15 тысяч (при базовой стоимости 21 990 рублей):

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Сейчас он продается уже за 25 тысяч (!) - видимо, модель накрыло популярностью.

Первые эмоции

Распаковав, я сразу же сравнил 32" со своим старым моником на 24":

Разница на лицо. Старичок AOC Gaming G2460PF смотрится совсем невзрачно по сравнению со своим 32-дюймовым собратом: убогий дизайн, широченные рамки и огромная подставка.

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Еще больший шок меня ожидал, когда я включил девайс. Шикарная цветопередача, яркость и углы обзора - супер. Разница между TN и IPS всё-таки есть, и она не на бумаге. Про диагональ у LG и говорить не приходится: наконец-то можно работать, открыв 2 полноценных окна и ни в чем себе не отказывая. Это как раз тот случай, когда апгрейд вызывает вау-эффект.

При этом, старый монитор мне удалось в течение дня продать на Авито за 10 тысяч, так что на размене я потерял не сильно много.

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Самый главный плюс такой диагонали - это та же самая плотность пикселей, что и на 24-ке. То есть, при разрешении 2560х1440 на 32" размер пикселя совпадает с 1920x1080 на 24". Это значит, что не надо париться с масштабированием в Windows, которое даже в десятке работает криво, вызывая различные артефакты и размытость в старых программах.

Но есть и недостаток - не во всех играх есть настройки масштабирования. Например, в Warzone интерфейс кажется ну очень крупным, и уменьшить его никак нельзя. Зато в инди-игрушке Dead by Daylight масштабирование присутствует. Неужели разработчикам так сложно прикрутить эту опцию?

144 Гц vs 75 Гц

Ну и напоследок расскажу про герцовку. В данном случае произошел сознательный даунгрейд. На старом мониторе у меня были тру-геймерские показатели: 144 Гц и 1 мс время отклика. Сейчас же "всего" 75 Гц и 5 мс. Брал его для игры в Overwatch и Call of Duty, однако, в последнее время заметил, что такая герцовка мне ни к чему. Стал гамать, по большей части, в красивые сюжетные игры. Например, недавно закончил проходить Assassin's Creed Valhalla, а до этого играл в ремастер Mafia.

И моя видеокарта Radeon RX 5700 просто не тянет больше 80-90 FPS в таких проектах даже при Full HD. Поэтому при переходе на Quad HD и 75 Гц разницы в плавности практически не ощутил: Freesync на новом мониторе работает до 48 Гц, поэтому играть вполне комфортно. И при этом можно наслаждаться графикой на огромном дисплее, откинувшись в кресле и взяв в руки геймпад.

***

Поделитесь в комментариях, какой у вас монитор и сколько лет уже служит? Планируете ли вы апгрейд в ближайшее время? Имеет ли значение высокая герцовка?