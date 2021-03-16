Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В октябре 2020 я уже писал о том, что перешел на монитор 24" с частотой 144 Гц. С момента покупки прошло больше года, и мои впечатления несколько изменились. Расскажу, почему мне разонравился AOC Gaming G2460PF и на какую модель я планирую его сменить.

реклама

Почему 144 Гц не нужны обычному геймеру

В предыдущем блоге я восторгался плавностью, по сравнению с 60 герцами, которых мне не хватало на прошлом мониторе. Однако, ко всему быстро привыкаешь, и сейчас даже 144 Гц на рабочем столе Windows не кажутся чем-то невероятным. Другое дело, что в играх эти самые 144 кадра мне редко удается увидеть.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много Цены на видеокарты пошли круто вниз Еще одна топ видяха с мегаскидкой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Я не играю в онлайн-сессионки для школьников, типа Dota 2 и CS: GO. Предпочитаю более качественные проекты, например Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone, а недавно взяли с друзьями по скидке Warhammer: Vermintide 2. Также не брезгую новинками, вроде Cyberpunk 2077, Assassin's Creed: Valhalla или Mafia: Definitive Edition.

реклама

Все эти проекты объединяет то, что в них отличная графика - а значит на моей Radeon RX 5700 ни о каких 144 герцах ни может быть и речи. Тот же "Киберпанк" идет у меня на средне-высоких настройках при 70-80 fps, а в помещениях частота кадров может повышаться до сотки. Даже несмотря на то, что в мониторе есть AMD Freesync, эти дропы довольно сильно чувствуются. В других играх ситуация получше, но в целом схожая. Если вы не киберспортсмен, никакого смысла в высокочастотном мониторе нет. Уж лучше играть на 60 или 75 Гц мониторе, но со стабильной кадровой частотой. При этом, можно взять монитор с более высоким разрешением и наслаждаться картинкой - FPS упадет не сильно.

Второе, что мне не нравится в моем текущем дисплее - это матрица TN. Поэтому я принял решение обновиться на 27-дюймовый монитор с разрешением 2K (2560 х 1440) и IPS. Ценовой диапазон пусть будет до 25 тысяч рублей.

Выбираю новый монитор

Забив нужные критерии в фильтры поиска одного из магазинов, я обнаружил несколько неплохих вариантов. Первый - это модель 2018 года IIYAMA XUB2792QSU-B1. Вроде бы всё в нем круто: яркость 350 Кд/м2, Freesync, технология Flicker-free (отсутствие мерцания), 75 Гц по кабелю Display Port. Да и в обзорах "ииьяму" очень хвалят, но мне не нравится дизайн. Какой-то устаревший и убогий, смотрится несовременно.

реклама

Вторая опция, которую я рассматриваю - это ACER Nitro VG270Ubmiipx. Те же характеристики, но более крутой "хищный" внешний вид. Единственное, что останавливает - фирме ACER я не особо доверяю, боюсь, что попадется бракованный экземпляр с засветами или битыми пикселями. Такой даже по гарантии не вернешь, ибо магазины обычно считают, что это в пределах нормы.

Третий дисплей, который подходит под мои критерии - LG 27QN600-B. Проверенная фирма, прикольный дизайн. Но почему-то очень мало отзывов в интернете. Особых недостатков я у него не вижу (за эту цену, естественно). Пока что больше склоняюсь к этому варианту.

реклама

***

Пишите в комментариях, что вы думаете про высокочастотные дисплеи? Какой монитор посоветуете к покупке, исходя из обозначенных мной критериев?