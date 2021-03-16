Мои впечатления от перехода на монитор 144 Гц год спустя — оно того не стоило
В октябре 2020 я уже писал о том, что перешел на монитор 24" с частотой 144 Гц. С момента покупки прошло больше года, и мои впечатления несколько изменились. Расскажу, почему мне разонравился AOC Gaming G2460PF и на какую модель я планирую его сменить.
реклама
Почему 144 Гц не нужны обычному геймеру
В предыдущем блоге я восторгался плавностью, по сравнению с 60 герцами, которых мне не хватало на прошлом мониторе. Однако, ко всему быстро привыкаешь, и сейчас даже 144 Гц на рабочем столе Windows не кажутся чем-то невероятным. Другое дело, что в играх эти самые 144 кадра мне редко удается увидеть.
Я не играю в онлайн-сессионки для школьников, типа Dota 2 и CS: GO. Предпочитаю более качественные проекты, например Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone, а недавно взяли с друзьями по скидке Warhammer: Vermintide 2. Также не брезгую новинками, вроде Cyberpunk 2077, Assassin's Creed: Valhalla или Mafia: Definitive Edition.
реклама
Все эти проекты объединяет то, что в них отличная графика - а значит на моей Radeon RX 5700 ни о каких 144 герцах ни может быть и речи. Тот же "Киберпанк" идет у меня на средне-высоких настройках при 70-80 fps, а в помещениях частота кадров может повышаться до сотки. Даже несмотря на то, что в мониторе есть AMD Freesync, эти дропы довольно сильно чувствуются. В других играх ситуация получше, но в целом схожая. Если вы не киберспортсмен, никакого смысла в высокочастотном мониторе нет. Уж лучше играть на 60 или 75 Гц мониторе, но со стабильной кадровой частотой. При этом, можно взять монитор с более высоким разрешением и наслаждаться картинкой - FPS упадет не сильно.
Второе, что мне не нравится в моем текущем дисплее - это матрица TN. Поэтому я принял решение обновиться на 27-дюймовый монитор с разрешением 2K (2560 х 1440) и IPS. Ценовой диапазон пусть будет до 25 тысяч рублей.
Выбираю новый монитор
Забив нужные критерии в фильтры поиска одного из магазинов, я обнаружил несколько неплохих вариантов. Первый - это модель 2018 года IIYAMA XUB2792QSU-B1. Вроде бы всё в нем круто: яркость 350 Кд/м2, Freesync, технология Flicker-free (отсутствие мерцания), 75 Гц по кабелю Display Port. Да и в обзорах "ииьяму" очень хвалят, но мне не нравится дизайн. Какой-то устаревший и убогий, смотрится несовременно.
реклама
Вторая опция, которую я рассматриваю - это ACER Nitro VG270Ubmiipx. Те же характеристики, но более крутой "хищный" внешний вид. Единственное, что останавливает - фирме ACER я не особо доверяю, боюсь, что попадется бракованный экземпляр с засветами или битыми пикселями. Такой даже по гарантии не вернешь, ибо магазины обычно считают, что это в пределах нормы.
Третий дисплей, который подходит под мои критерии - LG 27QN600-B. Проверенная фирма, прикольный дизайн. Но почему-то очень мало отзывов в интернете. Особых недостатков я у него не вижу (за эту цену, естественно). Пока что больше склоняюсь к этому варианту.
реклама
***
Пишите в комментариях, что вы думаете про высокочастотные дисплеи? Какой монитор посоветуете к покупке, исходя из обозначенных мной критериев?
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила