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29 марта вышел гигантский патч для Cyberpunk 2077, который содержит более 500 различных исправлений и улучшений игрового процесса. Помимо всего, разработчики добавили поддержку трассировки лучшей для новых видеокарт AMD. Давайте посмотрим, как эта опция буквально "убивает" FPS на примере Radeon RX 6800.

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В связи с бумом майнинга, купить видеокарту сейчас практически невозможно. Поэтому мы воспользовались тестами испанского ютубера Hoy te hablo be, у которого есть в наличии актуальные модели как от AMD, так и от NVIDIA.

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Конфигурация следующая: процессор AMD Ryzen Threadripper 3960X, 32 Гб ОЗУ и видеокарта Radeon RX 6800. При отключенном RTX наблюдаем довольно приемлемую частоту кадров в разрешении 1440р на ультра настройках. Около 60-70 FPS (картинки кликабельны):

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Как только включаем рейтрейсинг, кадровая частота падает неприлично, до 20-25 FPS. Абсолютно неиграбельно:

Производительность снизилась втрое (!), при этом картинка изменилась не сильно. Очевидно, технология рейтрейсинга от AMD еще недоработана и нуждается в оптимизации. Ждем свежих драйверов. Даже при снижении настроек до medium и разрешения до 1080р, красная видеокарта всё ещё неспособна выдавать приемлемый FPS, показывая 35-40 кадров:

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Теперь давайте сравним с конкурентом от NVIDIA. Прямой битвы у нас не получится, поэтому для примера возьмем "геймерский стандарт" GeForce RTX 3060 - карту более дешевую, но обладающую технологией DLSS 2.0, на которую у AMD пока что нет ответа. Выявим, можно ли поиграть на ней при аналогичных настройках.

Если отключить и RTX, и DLSS, а все настройки выкрутить на максимум, получим около 40 кадров в 1440р:

Если включить RTX и активировать опцию DLSS Balanced, количество кадров в секунду практически не меняется:

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Очевидно, что карта не годится для разрешения 2К, её удел - рендеринг в народном 1080р. Давайте посмотрим, насколько это будет играбельно при включенном рейтрейсинге и DLSS Performance на "ультрах":

Получаем около 55-60 кадров, теперь можно насладиться игрой. Можете посмотреть все тесты в исходном видео от испанского блогера:

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Делаем вывод о том, что компании AMD нужно как можно скорее разработать свой аналог Deep Learning Super Sampling. В текущем виде трассировка никому не нужна, посколько очень сильно "сажает" производительность. Технологию FidelityFX Super Resolution обещают выпустить только в конце года. С одной стороны - плохо, но с другой - может оно и к лучшему, ведь видеокарты сейчас всё равно не купить. Но на данный момент, если вы хотите играть с рейтрейсингом, то в Cyberpunk 2077 можно с комфортом это делать только на NVIDIA.

Пишите в комментариях, что вы думаете о сложившейся ситуации? Успели ли купить видеокарту нового поколения и пройти "Киберпанк"?