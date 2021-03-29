Разработчики Cyberpunk 2077 наконец-то добавили поддержку рейтрейсинга для видеокарт AMD
Разработчики нашумевшей компьютерной игры Cyberpunk 2077 продолжают в поте лица трудиться над исправлением многочисленных ошибок и недочётов в своём творении, к концу марта наконец-то явив масштабный патч версии 1.2, доступный для персональных компьютеров и консолей и содержащий в себе несколько сотен улучшений как в игровом процессе, так и в графической и звуковой составляющих.
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Источник изображения: Twitter, Cyberpunk 2077
Список изменений действительно грандиозен, а один из его пунктов содержит радостную весть для обладателей современных графических адаптеров от AMD: отныне владельцы видеокарт «красной команды» смогут насладиться всеми прелестями технологии трассировки лучей в Cyberpunk 2077. Естественно, для этого понадобится не только установка нового патча, но и обновление графических драйверов до последней версии.
С полным списком изменений и улучшений, занимающим не одну страницу, можно ознакомиться на официальном сайте Cyberpunk 2077.
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