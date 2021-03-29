Обновлено: CD Projekt RED, вопреки предсказаниям всех скептиков, несколько минут назад выпустила патч 1.2 - то есть, это случилось до конца марта месяца, как и было ранее обещано. Несколько часов назад на сайте игры появился огромнейший список изменений, которые несёт в себе «заплатка». Размеры патча для PC и консолей вас удивят. Так, пользователям PC придётся скачать аж 28 Гбайт, а на консолях патч «весит» около 40 Гбайт.

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Оригинал: Близится к завершению март месяц, а это значит, что у разработчиков из CD Projekt RED остаётся всё меньше времени для выпуска патча 1.2 для печально известной Cyberpunk 2077. Изначально поляки должны были выпустить эту «заплатку» раньше, но инцидент со взломом серверов и желание исправить как можно больше багов затянули работу. В любом случае, уже сейчас на официальном сайте игры появился огромный список изменений, которые привнесёт с собой патч 1.2. Там же написано, что обновление «скоро выйдет» на PC, консолях и Stadia.

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Девелоперы сходу дают понять, что проблемы, исправленные в патче, возникали не у всех игроков. Зато теперь всякий владелец Cyberpunk 2077 может свериться со списком и понять, устранится ли той или иной баг, который возникал конкретно у него во время прохождения.

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Изменения патча 1.2 затронули практически все аспекты игры — от ошибок и багов в заданиях до оптимизации производительности на PC и консолях. Для консольных версий Cyberpunk 2077 разработчики приготовили массу изменений, связанных с увеличением стабильности работы и повышением производительности. Не забыты базовые версии Xbox One и PlayStation 4, которым на релизе досталось больше всего "тумаков".

Далее мы укажем наиболее важные, на наш взгляд, исправления, а за полным списком нужно переходить по этой ссылке.

Игровой процесс: значительно увеличено расстояние, на котором появляются полицейские при совершении игроком преступления;

в настройки управления добавлен ползунок «Чувствительность управления транспортом». С его помощью можно снизить скорость смены направления на всех транспортных средствах и устройствах ввода. В первую очередь это предназначено для тех, кто пользуется клавиатурой;

код, отвечающий за смену направления транспорта, отрегулирован так, чтобы низкая или очень высокая частота кадров не влияла на плавность управления. В первую очередь это изменение будет заметно на базовых консолях старого поколения;

исправлена ошибка, из-за которой противники застревали в дверях и их нельзя было убить;

исправлена ошибка, из-за которой персонажи слишком часто запинались о других персонажей;

Джеки больше не произносит реплики, предназначенные для скрытного передвижения, непосредственно перед началом боя в ходе задания «Пропуск в высшую лигу»;

сидя за рулём, Ви больше не может въехать внутрь здания сквозь текстуру и провалиться под карту из-за ошибок системы коллизий;

разрушаемые объекты больше не становятся неразрушаемыми после загрузки сохранения;

исправлена ошибка, из-за которой в видеозвонках иногда пропадали реплики.

Открытый мир: испуганные прохожие больше не застревают на проезжей части;

если теперь прохожего заденет машина, он испугается и убежит;

добавлен новый вариант анимации прохожих, убегающих от транспортного средства;

улучшена анимация при открытии дверей силой;

сделан ряд улучшений и исправлений, связанных с погружением в мир игры во время выполнения заказов и встреч с персонажами.

Дизайн сцен: исправлен ряд ошибок в эротических сценах;

персонажи больше не переносятся к игроку во время видеозвонка;

восстановлен ряд пропавших анимаций у важных персонажей во время видеовставок;

реплики диалогов теперь перестают воспроизводиться, если прервать разговор;

исправлен ряд ошибок, возникающих, когда персонажи садятся в транспортное средство.

Окружение и уровни: исправлен ряд ошибок, из-за которых персонажи не реагировали на присутствие Ви или не вступали в бой;

исправлен ряд ошибок, из-за которых можно быть застрять в текстуре;

исправлен ряд ошибок, из-за которых объекты окружения исчезали или оказывались не на своём месте;

исправлен ряд ошибок, из-за которых объекты окружения висели в воздухе;

исправлен ряд ошибок, из-за которых не загружались текстуры с высоким разрешением.

Графика, звук анимация: убитые персонажи больше не шевелятся;

усовершенствована прорисовка текстур на большом расстоянии;

произведён ряд улучшений качества деталей у материалов;

убитые персонажи больше не кричат.

Интерфейс: исправлена ошибка, из-за которой реклама на тротуарах отображалась некорректно;

произведён ряд визуальных обновлений и усовершенствований рекламы;

исправлен ряд ошибок с подсказками о клавишах;

исправлен ряд ошибок на панели создания персонажа;

а настройках субтитров теперь можно выставить размер текста над персонажами;

исправлено множество ошибок в текстах игры;

исправлено множество ошибок стриминга интерфейса.

Стабильность и производительность: повышена стабильность и улучшена производительность игрового движка и движка прорисовки;

ряд оптимизаций и улучшений теней, шейдеров, физики и систем, отвечающих за рабочие точки, появление объектов, сцены, анимацию;

произведён ряд улучшений производительности интерфейса;

сделан ряд других улучшений производительности и стабильности.

Изменения для PC: на видеокартах AMD включена трассировка лучей. Необходимы самые новые драйверы видеокарты;

для привязки действий теперь доступно ещё больше кнопок клавиатуры;

добавлена возможность привязать клавиши так, чтобы открывать и закрывать определённые панели одной и той же кнопкой;

в магазине Epic Games Store теперь доступны достижения.

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К сожалению, сотрудники CD Projekt RED пока не готовы назвать точную дату выхода патча 1.2 на PC и консолях. Осмелимся предположить, что до конца марта обновление не выйдет — уж слишком оно глобальным получилось. Вероятно, после выхода патча энтузиасты выложат на YouTube сравнительные видео, с помощью которых можно будет оценить работу девелоперов.