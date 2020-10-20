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Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Постоянные читатели блога знают, что долгие годы я остаюсь приверженцем AMD. Однако, я не слепой фанатик, как большинство пользователей сети. Будучи человеком разумным, в последнее время изменил мнение, ибо политика "красной" компании удручает. Пришло время сменить платформу: сейчас поясню, почему.

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Вопрос апгрейда процессора у меня стоит ещё с начала осени. Постоянные читатели блога знают, что долгие годы я остаюсь приверженцем компании AMD. Однако, я не слепой фанатик, как большинство здешних комментаторов. Будучи человеком разумным, в последнее время изменил своё мнение, ибо политика "красной" компании удручает. Пришло время сменить платформу: сейчас поясню, почему. 

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А что с ценами?

Стоимость Ryzen 3600 вызывает недоумение. OEM-версии в моём городе уже месяц нет в наличии, а боксовая обойдётся почти в 20 000 рублей. Настоящее безумие! 

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Тем временем, Intel Core i5 10400F, несмотря на обвал рубля, до сих пор не пересёк психологическую отметку в 15 000:

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Мне сложно понять, по какой причине компания AMD, которая долгие годы славилась тем, что предлагала лучшую производительность по привлекательной цене, вдруг стала вести себя столь неадекватно. По сути, ЦП от Intel не только стоит на 5 тысяч дешевле - он ещё и быстрее своего "красного" аналога.

Кто все-таки шустрее?

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Давайте сравним производительность на основе тестов популярного канала Benchmark:

Для удобства, я свёл результаты в таблицу:

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Как видим, "синий" процессор опережает своего конкурента во всех играх! Средняя разница составила почти 9%, что немало для бюджетного ценового сегмента.

По сути, можно сделать вывод о том, что Intel и AMD поменялись местами. Удивительно, но первые стали предлагать более выгодные сделки для обычных геймеров. А вторые, будучи окрыленные успехом в последнее время, начали непомерно задирать цены. Уверен, так просто им это не сойдет с рук - рынок накажет.

Подсчитываю стоимость апгрейда

А теперь самое интересное. Давайте сравним стоимость двух вариантов обновления моей системы. В своем нынешнем состоянии она выглядит так:

Процессор: AMD Ryzen 5 1600 версии X @ 3900 МГц
Материнская плата: ASUS Prime B350-Plus
Оперативная память: 2 плашки по 8 Гб Corsair Vengeance LPX DDR4 (3000 МГц @ CL15)
Видеокарта AMD Radeon RX 5700 8Gb

Чтобы обновиться на Ryzen 3600, мне нужно будет продать свой старый 1600Х. На вторичном рынке он стоит сейчас около 8 тысяч рублей:

Таким образом, после покупки нового ЦП, мои затраты составят 11 490 рублей.

Теперь второй вариант, тут будет посложнее. Для апдейта на Core i5 10400F нужно поменять ещё и материнскую плату. Бюджетные "доски" на LGA1200 существенно подешевели, в качестве примера возьмем AsRock H410M-HDV:

Суммируя со стоимостью "синего" процессора, получаем сумму 19 690 рублей. 

Держа в уме стоимость продажи старого "камня", также выставляем на сайт объявлений материнскую плату. За неё можно выручить около 4 000 рублей:

Итого, за комплект Ryzen 1600Х + Asus Prime B350 мы получим на руки около 12 тысяч.

Считаем разницу: 14390 + 5300 - 12000 = 7 690 рублей.

Получается, что даже с учётом замены материнской платы, обновить систему на Intel будет ровно в полтора раза выгоднее! 

***

Внимательный читатель может возразить, что платы на чипсете H410 не работают на частоте выше 2666 МГц. А сейчас в моей системе установлена ОЗУ с частотой 3000.

Но суть в том, что процессоры Ryzen гораздо сильнее зависят от этого параметра. Мне попались не очень удачные экземпляры Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 c чипами Hynix A-die. Удалось разогнать их только до 3200 МГц, но лишь при поднятии напряжения и завышении таймингов до CL16. 

В случае с Intel, при частоте 2666 можно будет снизить тайминги до CL14, что тоже даст свой профит. На деле, даже со "стоковой" памятью, i5-10400F будет быстрее:

Пишите в комментариях, что вы думаете о таком апгрейде?

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Теги

amd intel ryzen 3600 core i5-10400f личный опыт amd vs intel выбор процессора
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