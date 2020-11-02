Мнение владельца Radeon – видеокарта RX 6800 XT станет бестселлером, потеснив GeForce RTX 3080
На днях состоялась презентация компании AMD. На ней гендиректор Лиза Су представила миру новейшие видеокарты Radeon RX 6900 XT, 6800 XT и 6800. Это большая победа для "красных". Сейчас расскажу, почему.
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В качестве примера, остановимся на средней модели. По моему мнению, Radeon RX 6800 XT получилась наиболее удачной, и будет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3080. Не станем обсуждать скучные технические характеристики типа количества вычислительных блоков и прочую муру, а сравним реальную игровую производительность.
Как видим, в разрешении 4K карты показывают примерно схожие цифры.
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А вот в 1440р, на котором играют большинство покупателей данных карточек, RX 6800 XT в среднем оказывается быстрее «зеленого» конкурента, уступив лишь в одной игре:
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Если вы не верите «рекламным» картинкам от производителя, то давайте взглянем на картину со стороны непредвзятого человека. Инсайдер _rogame с сайта hardwareleaks.com уже провел независимые тесты в 10 играх, по итогам которых, 6800 XT оказывается на полпроцента быстрее 3080 в 4K:
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При этом, видеокарта Radeon дешевле – всего 650 баксов против 700, которые просят за RTX 3080. Помимо этого, новая ГПУ от AMD более энергоэффективна (300 Вт против 320), имеет в полтора раза больше памяти (16 Гб против 10) и даже занимает меньше места в корпусе:
На днях появились новости, что карты Radeon якобы сильно уступают GeForce в трассировке лучей:
Источник – wccftech.com
Этим данным верить не стоит. Как позднее сообщил ресурс VideoCardz, замеры проводились аж 17 августа 2020 года. В данном случае, нужно дождаться релиза готовых продуктов.
К тому же, как показывает мой опыт, AMD всегда «допиливают» драйверы, увеличивая общую производительность устройств примерно на 5-10 %. Как владелец RX 5700 могу это подтвердить. Если на выходе RTX 2060 Super и RX 5700 были равны, то теперь моя карточка рвет в клочья «зеленого» конкурента. Аналогичная ситуация и с RX 5500 XT. Поначалу она сильно отставала от GTX 1650 Super. А теперь опережает – все из-за поддержки новыми драйверами.
То же самое можно сказать и про технологию Super Resolution – аналог DLSS от NVIDIA. Проблема последней в том, что она внедрена в очень малое количество проектов. AMD обещает исходный код для своего типа апскейлинга. Это означает, что поддержка SR будет шире и, скорее всего, станет единым стандартом – ведь чипы RDNA 2 используются в консолях нового поколения.
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Посмотрим, как будут развиваться события. Новые видеокарты поступят в продажу уже 18 ноября. Судя по тому, как ответственно AMD подходит к их распределению, недостатка на полках не ожидается. RTX 3000 вроде бы продаются еще с 17 сентября, но по факту, купить их в магазинах невозможно – дефицит продлится до начала 2021 года. Еще один жирный минус компании NVIDIA.
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