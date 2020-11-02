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Мнение владельца Radeon – видеокарта RX 6800 XT станет бестселлером, потеснив GeForce RTX 3080

В данной статье я поделюсь личным мнением, сформированным на основе презентации AMD. На примере RX 6800 XT покажу, как Лиза Су переиграла своего визави Дженсена Хуанга в битве видеокарт 2020 года.
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На днях состоялась презентация компании AMD. На ней гендиректор Лиза Су представила миру новейшие видеокарты Radeon RX 6900 XT, 6800 XT и 6800. Это большая победа для "красных". Сейчас расскажу, почему.

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В качестве примера, остановимся на средней модели. По моему мнению, Radeon RX 6800 XT получилась наиболее удачной, и будет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3080. Не станем обсуждать скучные технические характеристики типа количества вычислительных блоков и прочую муру, а сравним реальную игровую производительность.

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Как видим, в разрешении 4K карты показывают примерно схожие цифры.

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А вот в 1440р, на котором играют большинство покупателей данных карточек, RX 6800 XT в среднем оказывается быстрее «зеленого» конкурента, уступив лишь в одной игре:

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Если вы не верите «рекламным» картинкам от производителя, то давайте взглянем на картину со стороны непредвзятого человека. Инсайдер _rogame с сайта hardwareleaks.com уже провел независимые тесты в 10 играх, по итогам которых, 6800 XT оказывается на полпроцента быстрее 3080 в 4K:

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При этом, видеокарта Radeon дешевле – всего 650 баксов против 700, которые просят за RTX 3080. Помимо этого, новая ГПУ от AMD более энергоэффективна (300 Вт против 320), имеет в полтора раза больше памяти (16 Гб против 10) и даже занимает меньше места в корпусе:

На днях появились новости, что карты Radeon якобы сильно уступают GeForce в трассировке лучей:

Источник – wccftech.com 

Этим данным верить не стоит. Как позднее сообщил ресурс VideoCardz, замеры проводились аж 17 августа 2020 года. В данном случае, нужно дождаться релиза готовых продуктов. 

К тому же, как показывает мой опыт, AMD всегда «допиливают» драйверы, увеличивая общую производительность устройств примерно на 5-10 %. Как владелец RX 5700 могу это подтвердить. Если на выходе RTX 2060 Super и RX 5700 были равны, то теперь моя карточка рвет в клочья «зеленого» конкурента. Аналогичная ситуация и с RX 5500 XT. Поначалу она сильно отставала от GTX 1650 Super. А теперь опережает – все из-за поддержки новыми драйверами.

То же самое можно сказать и про технологию Super Resolution – аналог DLSS от NVIDIA. Проблема последней в том, что она внедрена в очень малое количество проектов. AMD обещает исходный код для своего типа апскейлинга. Это означает, что поддержка SR будет шире и, скорее всего, станет единым стандартом – ведь чипы RDNA 2 используются в консолях нового поколения. 

***

Посмотрим, как будут развиваться события. Новые видеокарты поступят в продажу уже 18 ноября. Судя по тому, как ответственно AMD подходит к их распределению, недостатка на полках не ожидается. RTX 3000 вроде бы продаются еще с 17 сентября, но по факту, купить их в магазинах невозможно – дефицит продлится до начала 2021 года. Еще один жирный минус компании NVIDIA.


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amd geforce radeon rtx 3080 amd vs nvidia rx 6800 xt
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