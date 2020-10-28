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На сегодняшнем мероприятии компания AMD представила три новые видеокарты. Ими стали Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800. Подробно рассказываем о новинках.

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Все три модели оснастили внушительными 16 Гб GDDR6-памяти с шиной на 256-bit.

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Radeon RX 6900 XT получила 80 вычислительных блоков и сможет разгоняться до 2250 МГц в режиме Boost. Энергопотребление карточки - 300 Вт.

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Карта получила схожую с GeForce RTX 3090 производительность. Она будет стоить 999 долларов и поступит в продажу 12 декабря.

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Radeon RX 6800 XT оснастили 72 блоками для вычислений, работающими на той же частоте - до 2250 МГц. TPD составил всё те же 300 Вт.

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6800XT сравнили с RTX 3080:

Карта поступит в продажу уже 18 ноября по цене в 649 долларов.

Ну и о младшей модели. Здесь всего 60 вычислительных блоков, на частоте до 2105 МГц. Потребление уже поменьше - до 250 Вт в пике.

Производительность сравнивали с 2080Ti:

Карта также появится в магазинах 18 ноября и будет стоить 579 долларов.

Также Лиза Су подтвердила, что новое поколение будет поддерживать трассировку лучей. Была представлена технология Fidelity FX - условный аналог DLSS от NVIDIA. Пока никаких подробностей не раскрывается.

Также свое развитие получила технология Anti-Lag. В своей второй итерации она получила название Radeon Boost и будет конкурировать со схожей фичей от "зеленых" - Reflex.

Ну и напоследок рассказали об уникальной технологии. Если у вас процессор AMD 5000-й серии и видеокарта RX 6900/6800, то благодаря функции Smart Access Memory and Rage Mode общая производительность системы в играх повышается до 13%:

У конкурентов ничего подобного и быть не может, ведь теперь AMD обладает самым быстрым процессором и самой быстрой видеокартой на рынке.