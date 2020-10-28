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После очередного переноса Cyberpunk 2077, популярный стример и блогер поделился в своем Twitter-аккаунте закрытой информацией об игре.

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По сведениям Ильи "Maddyson" Давыдова, серьезная работа над проектом начала вестись только в этом году. Изначальная дата выхода, назначенная на 16 апреля, являлась невыполнимой. Она была назначена разработчиками уже с учетом переноса, который был неизбежен:

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Отметим, что по официальным данным, релиз игры был перенесен с 19 ноября на 10 декабря. Посмотрим, успеют ли разработчики выпустить проект в этом году, или инсайдерская информация окажется правдивой.

Давыдов является членом партии ЛДПР и помощником депутата Госдумы Василия Власова. Также Илья основал геймдев студию MehSoft, которая выпустила в Steam три инди-проекта.