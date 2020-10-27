Cyberpunk 2077 не выйдет в ноябре — CD Projekt RED нужно ещё немного времени на разработку
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Разработчики всегда оправдывают свои решения желанием сделать всё лучше, «отполировать» и избавиться от мелких шероховатостей. Поэтому новость о том, что дату выхода Cyberpunk 2077 перенесли почти на месяц, вас не должна удивлять. Теперь игра должна появиться в продаже только 10 декабря.
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