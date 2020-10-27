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Cyberpunk 2077 не выйдет в ноябре — CD Projekt RED нужно ещё немного времени на разработку

К переносам даты релиза Cyberpunk 2077 мы давно привыкли.
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Разработчики всегда оправдывают свои решения желанием сделать всё лучше, «отполировать» и избавиться от мелких шероховатостей. Поэтому новость о том, что дату выхода Cyberpunk 2077 перенесли почти на месяц, вас не должна удивлять. Теперь игра должна появиться в продаже только 10 декабря.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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eightylvl
19:50
*facepalm*
Одноранговая память проигрывает двухранговой до 20% – сравнение в играх от Testing Games
Kopcheniy
19:47
Это у 1060 было. И у 2060. У 970/670 разъемы были на самой плате, пусть тоже короткой.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
cupgrn
19:47
Налетай - 59К https://www.onlinetrade.ru/catalogue/videokarty-c338/palit/videokarta_palit_geforce_rtx_3070_8192mb_gamingpro_ne63070019p2_1041a-2326048.html Это не барыги, это рубль обмякший плюс 20 % ...
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Yolanda Tarska
19:46
Я уже давно ничего не клею, если не носить с ключами, экраны уже не цараются совсем, разница с телефонами 5 летней давности конкретная, а с 10 летними на порядок, тогда легко царапались.
Флагманы Samsung Galaxy S21 получат дисплеи нового поколения под названием Blade
ProGaMeEXT
19:46
Автор Идиот .
Одноранговая память проигрывает двухранговой до 20% – сравнение в играх от Testing Games
Kopcheniy
19:45
"980Ти на старте была за 650, потом снизили цену" Официально цена не падала, просто сняли с производства. Это немного другое.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Василий Иванов
19:45
безрамочный с рамками..идиоты
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Kopcheniy
19:44
3070 еще долго будут подходить к рекомендованным ценникам.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Me4tatelI&gt;
19:44
вроде 970 или 670 не помню тоже была короткая, что так же разъем для питания был за текстолитом))
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Артур Легат
19:41
Нормуль пускай тратят, свои потом и кровью 35 тысяч рублей. Мозгов у людей все равно нет.
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