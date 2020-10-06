Популярные видеокарты NVIDIA от MSI распродают с внушительной скидкой по специальному промокоду
Мы постоянно мониторим рынок в поисках выгодных предложений на комплектующие. Сейчас в магазине Ситилинк проходит акция, в рамках которой можно получить неплохую скидку на видеокарту NVIDIA GeForce от производителя MSI.
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Рассказываем, как получить скидку на примере популярнейшей карты RTX 2060 Super.
Версия MSI NVIDIA RTX 2060 Super VENTUS GP OC продаётся по обычной цене в 35 600 рублей:
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Но после применения промокода MSIGAMING её можно "урвать" всего за 32 396 рублей - скидка почти 10%.
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Это отличная сделка, учитывая общее подорожание комплектующих в связи с обвалом рубля. Нужно поторопиться, ведь акция закончится уже завтра:
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Также по данному промокоду доступны и другие видеокарты, например:
- MSI RTX 2070 SUPER GAMING TRIO за 48 071 рублей со скидкой 7% (обычная цена 51 690 рублей);
- MSI RTX 2060 VENTUS XS 6G V1 за 28 504 рублей со скидкой 7% (обычная цена 30 650 рублей);
- MSI RTX 2060 GAMING Z 6G за 30 676 рублей со скидкой 9% (обычная цена 33 710 рублей).
А также многие другие. Успевайте приобрести до 7 октября. Для применения промокода MSIGAMING необходимо добавить товар в корзину, нажать "Оформить заказ" и при выборе способа оплаты указать данный код на скидку.
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