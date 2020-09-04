Известный среди англоязычной аудитории блогер JayzTwoCents решил нарушить гнетущую неопределённость в отношении сроков «ответа AMD» на сентябрьский анонс NVIDIA, который явил миру видеокарты GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070. По его словам, слухи приписывают AMD готовность представить так называемый Big Navi седьмого октября.

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Источник изображения: Twitter, JayzTwoCents

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Собственным заявлениям AMD эта дата не противоречит. Во-первых, руководство компании не раз подтверждало, что игровые видеокарты с архитектурой RDNA 2 выйдут до конца года, и октябрьский анонс в этот период вполне укладывается. Во-вторых, на квартальной отчётной конференции этим летом было сказано, что выручку от поставок игровых видеокарт нового поколения AMD начнёт получать в четвёртом квартале. Октябрь как раз его открывает, так что всё закономерно.