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Процессор Core i5-10400 - младший шестиядерник в линейке Comet Lake-S, призванный навязать конкуренцию AMD с их народным Ryzen 5 3600. В этой статье мы определим, какой из процессоров лучше подойдёт для среднебюджетного игрового ПК осенью 2020 года.

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Перед тем, как приступать к тестам, совершим одну оговорку. Для того, чтобы примерно уравнять модели в одном ценовом диапазоне, в случае с Intel мы ограничим частоту памяти 2666 МГц - это максимальная планка для бюджетных материнских плат на H410 и B460 чипсетах. В системе от AMD оперативка работала на самой популярной в данный момент частоте 3200 МГц с таймингами 16-18-18-36. Несмотря на то, что у Ryzen также нет ограничений на разгон процессора, его частоту оставили заводской.

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Полная конфигурация тестового стенда:

• Процессоры Intel Core i5-10400 и AMD Ryzen 5 3600

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• Материнские платы Asus ROG Strix Z490-E Gaming и ASUS ROG Strix X570-F Gaming

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Перейдём непосредственно к тестам. Они проходили на ультра-настройках в самом популярном разрешении для данного сегмента 1920х1080. Верхняя строчка - средний FPS, средняя 1% LOW, нижняя - 0,1% LOW.

В Assassin's Creed: Odyssey Core i5-10400 на пару кадров опережает Ryzen 5 3600.

В последнем Far Cry Intel также незначительно вырывается вперёд.

В HITMAN 2 абсолютно идентичные показатели для обеих систем.

В Shadow of the Tomb Raider видна уже более существенная разница: Core i5-10400 быстрее конкурента примерно на 7%.

В игре Star Wars Jedi: Fallen Order лучше проявляет себя Ryzen 3600 - он обошёл "синий" процессор примерно на 3%.





По итогам тестов выявляем незначительное преимущество Intel: среднее значение FPS во всех играх 103,8, а у AMD - 102. Теперь давайте сравним стоимость обоих протестированных систем.

Core i5-10400 версии F (без встроенного видеоядра) и самая дешевая материнская плата на чипсете H410 обойдутся в 19 310 рублей:

Ryzen 5 3600 и наиболее популярная на данный момент плата на чипсете B450 опустошат ваш кошелёк на 20 740 рублей:

Казалось бы, разница в 1400 рублей - и здесь преимущество Intel? Но не тут то было, в случае с AMD вы также получаете возможность разгона процессора и оперативной памяти. Чтобы на "синей" системе иметь опцию оверклокинга хотя бы оперативки, придётся покупать материнскую плату на чипсете Z490 - а её стоимость составляет не менее 11 000 рублей, то есть отличие более чем в 2 раза! В среднебюджетном ценовом сегменте покупать плату по цене процессора - это просто нецелесообразно.

Анализируя вышеизложенное, можно сделать два вывода.

Если вы непритязательный геймер, слабо разбираетесь в вопросе и не умеете разгонять компоненты, вам однозначно подойдет Core i5-10400 с любой бюджетной материнкой и памятью 2666 МГц. Такая сборка обеспечит приемлемую производительность во всех хитах 2020 года.

Но если же вы хоть чуть-чуть "сечёте" в игровом железе, то однозначно ваш выбор - Ryzen 5 3600. Даже на бюджетной плате его можно без проблем разогнать до 4200 МГц, а память - до 3600. Это обеспечит прирост в среднем в 10-15% в актуальных играх. Таким образом, по соотношению цена/производительность явно выигрывает процессор от AMD.

Делитесь в комментариях, какой из этих процессоров вы бы выбрали?