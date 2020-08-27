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Сегодня разберём великую битву, которую развязали Epic Games. Руководство компании решило, что 2020 год ещё недостаточно всем запомнился и в нём явно не хватает дополнительного экшена. И они взяли и объявили войну двум огромным корпорациям: Apple и Google.

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А конкретно, Epic Games добавили в мобильную версию Fortnite свой собственный магазин, чтобы оставлять себе не 70% прибыли, а все 100. Apple и Google не стали долго думать и удалили игру из AppStore и Google Play соответственно. Многие сразу начали говорить, что основной мотив - обыкновенная жадность. Но "эпики" утверждают, что затеяли это всё ради блага разработчиков и игроков. В итоге, Epic сейчас выглядят дураками, которые сами зарезали курицу с золотыми яйцами. Но всё ли так просто? Давайте разбираться!

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На что я сразу обратил внимание - Epic Games явно готовились заранее. Как только Fortnite удалили из магазинов, они немедленно подали на обе компании в суд. Это произошло молниеносно, в считанные часы. Очевидно, что огромные исковые заявления (каждое на 60+ страниц) они готовили несколько месяцев. Там Apple и Google обвиняются в создании монополии, нечестной конкуренции, нарушении прав потребителей и разработчиков и многом другом. Большинство специалистов склоняются к тому, что оба иска содержат очень много бреда и спорных утверждений. Также в обоих заявлениях идёт отсылка к самому первому антимонопольному закону США, принятому ещё в 1790 году! Очевидно, что шансы выиграть с такими "наездами" максимально близки к нулю.

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Именно по этой причине закрадывается мысль, что "эпики" на это и не рассчитывали. Они не собираются выигрывать дело. Некоторые эксперты пишут, что у исков лишь одна цель - получить судебный запрет. То есть суд может обязать Apple и Google вернуть Fortnite в магазины до окончательного разбирательства, которое может занять годы. Правда, шансов даже на такой исход очень и очень немного.

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Но это всё равно не объясняет, почему "эпики" ввязались в драку и пытаются уничтожить репутацию своих противников, особенно Apple. За последних реально взялись всерьёз - даже выпустили рекламный ролик, пародирующий знаменитую рекламу компьютеров Mac, выпущенную в 1984 году:

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Там ещё молодая Apple сражалась против диктатуры ПК, получилось очень символично. Такое видео за пару дней не делается: ещё одно доказательство того, что Epic давно ко всему этому готовились.

Глава компании Тим Суини утверждает, что они борются ради блага всех потребителей и разработчиков. С одной стороны он прав: скандал грозит "эпикам" серьезными убытками. Только на iOS "форточка" заработала уже больше миллиарда долларов. Однако, мне с трудом верится, что Epic просто борются за всё хорошее и против всего плохого. Давайте разберём подробнее.

Первое. В иске к Google есть один интересный момент. Ранее "эпики" пытались договориться с LG и OnePlus по поводу установки прямо с завода магазина Epic Store на их смартфоны. Но тут появилась Google и пригрозила заговорщикам, в итоге сделка сорвалась. По мнению юристов, это, пожалуй, единственное серьезное обвинение, у которого в суде неплохие перспективы.

Второе. Epic Games не нужно, чтобы обе компании согласились на её условия. Достаточно, чтобы прогнулась лишь одна. И есть все шансы, что Google таки прогнётся. На Android и так полно чужих магазинов, особенно в Китае. Одним больше, одним меньше - не суть важно. То есть, в отличие от Apple, "зелёному роботу" не нужно отступать от своих принципов. Если шумиха продлится достаточное количество времени, Google в итоге может согласиться добавить Epic Store.

Третье. Если Google прогнётся и примет Fortnite обратно, а Apple - нет, то у "андроида" появится самый жирный эксклюзив из всех, какие только можно придумать. Это даст серьёзное конкурентное преимущество. А теперь представьте, что случится, если по стопам "эпиков" пойдут другие мобильные разработчики. Не удивлюсь, если руководство Google сейчас именно в таком ключе и "обрабатывают".

Такой вариант объясняет, зачем Epic Games встревать в столь глобальный конфликт с гигантскими корпорациями. Одолеть нахрапом - это не стратегия. А вот столкнуть компании лоб в лоб - может и выгореть! Работают на перспективу!

Ещё в июне глава "эпиков" Тим Суини заявил, что они планируют запустить свой магазин на "андроиде". И хотели бы сделать то же самое на iOS. Тогда все покрутили пальцем у виска и забыли. А теперь пожалуйста! Вместо того, чтобы смириться с тем, что это невозможно, "эпики" взяли автомат и пошли мочить конкурентов.

***

Остался последний вопрос: а за кого нам, обычным пользователям, в этой истории болеть? Кто хороший, а кто плохой? Я считаю, что Epic Games в данной ситуации правы. Да, они наглые. Да, они требуют то, на что у них нет прав. Да, у них свои мотивы и на интересы простых юзеров им плевать. Но важно то, что при ослаблении любой монополии всегда выигрываем мы, игроки. Даже если вы не любите Epic Games за то, что они увели из Steam вашу любимую игру, важно понимать, что "эпики" сейчас по нашу сторону баррикад.

Если считаете иначе - пишите в комментариях!