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Споры о том, кто же делает лучшее железо для игровых ПК, могут длиться бесконечно. Я для себя давно решил, что буду пользоваться только продукцией AMD, так как их решения в большинстве случаев оптимальны по соотношению цена/качество. Не вижу смысла переплачивать за Intel и NVIDIA.

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Ради эксперимента, давайте попробуем сделать фан-сборку, максимально используя комплектующие компании AMD. Так как компания специализируется в основном на бюджетных решениях, целью в данном случае будет недорогой ПК для игры в Full HD разрешении на высоких настройках. Так сказать, компьютер для массового геймера.

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Диапазон цены установим в 1000 долларов вместе с монитором. За "покупками" я отправился в ДНС.

Процессор: AMD Ryzen 5 3600 (BOX)

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Золотой стандарт для игрового компьютера, хит продаж любого магазина. Великолепный процессор, альтернативы которому нет на рынке. Что уж говорить, если даже прожженные адепты Intel стали пересаживаться на Ryzen.

Берем BOX-версию - так как разгон не планируется, на кулере можно и сэкономить. К тому же, сам "пропеллер" будет тоже от AMD - пытаемся максимально соответствовать критерию.

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Цена: 14 999 руб.

Модули памяти: 2 шт. AMD Radeon R9 Gamer Series 8Гб [R9S48G3206U2S]

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Хороший вариант для нашей бюджетной сборки. Для данных плашек заявлена частота 3200 МГц с латентностью CL16. Объема в 16 Гб хватит для любой современной игры.

Цена: 2 799 х 2 шт. = 5598 руб.

SSD: AMD Radeon R5 Series 960Гб [R5SL960G]

Опять-таки, выбираем "сердитый" вариант от AMD: память TLC, скорость чтения стандартная (550 Мб/с). "Почти терабайта" для игр и системы должно хватить.

Цена: 7 599 руб.

Видеокарта: ASRock AMD Radeon RX 5600 XT Challenger

Хорошая видеокарта для 1080р, получаем с коробки разогнанные частоты 1420 МГц - 1750 МГц. В некоторых тайтлах в процентном соотношении 5600XT на 10-20% быстрее GTX 1660 SUPER, чем и обуславливается разница в цене.

В целом, цены на "видео" сейчас очень сильно выросли, в прошлом году за эти же деньги можно быть взять субфлагманскую 5700.

Цена: 24 499 руб.

Материнская плата: Gigabyte B450M DS3H

Бюджетная материнская плата для Ryzen. Компактная, имеет 4 слота под оперативную память, в будущем можно будет проапгрейдить до 32 Гб. Поддержка новых процессоров 3000 серии появляется с обновлением BIOS. Также мне понравился дизайн. Берём.

Цена: 5 399 руб.

Блок питания: Aerocool VX PLUS 500W

Недорогой проверенный вариант, мощности 500 Вт должно хватить для нашей системы.

Цена: 2 050 руб.

Корпус: ZALMAN i3 Edge

Здесь мы сильно экономить не будем. i3 Edge - вместительный и стильный корпус, который отлично подойдет для игрового ПК. Также он хорошо продувается. Четыре "пропеллера" идут уже в комплекте, поэтому дополнительно докупать вентиляторы не нужно.

Цена: 3 750 руб.

Монитор: 23.6" Dell SE2417HGX

Естественно, выбираем монитор с фирменной технологией динамического обновления экрана AMD Freesync. Время отклика 1 мс, частота 75 Гц - отлично подойдет для игр. Правда, матрица всего лишь TN, но большее мы себе позволить не можем по бюджету.

Цена: 8 599 руб.

Ну вот, наша сборка и готова.

Получилось 72 493 рубля или 999 долларов США вместе с монитором. В бюджет мы вписались очень точно. На таком ПК без проблем можно будет сыграть в современные Red Dead Redemption 2, Death Stranding или Call of Duty: Warzone. Также без проблем запустятся грядущие хиты вроде Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn.

Пишите в комментариях, какой бы ПК собрали вы, обладая бюджетом в 1000 долларов?