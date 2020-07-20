Компьютер для Супермена – разбираем сборку ПК от Генри Кавилла
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Вчера знаменитый актер Генри Кавилл выложил в инстаграм видео сборки своего нового компьютера. Он решил не прибегать к готовым решениям и занялся ей собственноручно. Что ж, давайте по пункам разберем, насколько сборочка вышла удачной.
Процессор: AMD Ryzen 9 3900X
Видно, что компьютер Генри собирает первый раз, очень уж неуклюже он пытался вставить процессор в сокет. Актёр выбрал топовый 12-ядерник от AMD, решив не переплачивать за Intel. Он лишь немного уступает 9900K в играх, зато намного превосходит его в других задачах. Очевидно, Генри собирал ПК для стриминга, поэтому выбор очевиден. Для twitch-трансляции The Witcher 3 такого процессора хватит за глаза.
Материнская плата: ROG Crosshair VIII Hero
Топовая материнка от ASUS с отличной системой питания. Отличный выбор для разгона процессора AMD, больше даже добавить нечего. Единственный минус - цена, но для Кавилла это точно не проблема.
СВО: NZXT Kraken Z73
Мощная 360-мм СВО с прикольной фишкой в виде цветного ЖК-дисплея, который может выводить температуры CPU и GPU и другие данные. По неопытности, датчик кулера Генри прикрепил вверх ногами. Исправить ситуацию удалось лишь на следующий день.
Оперативная память: 2х16 Гб G.Skill TRIDENT Z RGB
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Отличная память с микросхемами Samsung B-die. Плашки работают на частоте 3800 МГц при задержках CL14-16-16-36. Из "плюшек" можно отметить алюминиевые радиаторы со светодиодной RGB-подсветкой.
Видеокарта: ASUS ROG STRIX RTX2080Ti GAMING
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А вот при выборе графической платы Генри отдаёт предпочтение Nvidia, что неудивительно, ведь AMD не может обеспечить схожую производительность. Модель от ASUS является отличным вариантом RTX 2080 Ti. У неё неплохая система охлаждения, имеется задел под разгон.
SSD: два терабайтных Samsung 970 Pro
Кавилл поставил быстрейшие M.2-накопители со скоростью чтения 3500 МБ/с. Альтернативы Samsung на рынке практически нет, так что это разумный выбор. Для игр производительность даже немного избыточна.
Корпус: Fractal Design Define 7
Генри выбрал большой, практичный и аккуратный корпус. Что касается дизайна, то это уже вопрос вкуса. Недостаток один - слишком высокая цена, но это опять таки не является проблемой для высокооплачиваемого голливудского актёра.
А какой бы компьютер собрали вы, обладая неограниченным бюджетом? Пишите в комментариях.
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