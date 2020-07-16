Знаменитый актёр Генри Кавил, известный по ролям ведьмака Геральта и Супермена, собрал себе игровой ПК на AMD Ryzen 9 3950 и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
Знаменитый актёр Генри Кавил, известный по роли Супермена в кинематографической вселенной DC и роли ведьмака Геральта в сериале Netflix, уже давно известен в игровом сообществе как приверженец ПК-гейминга. Его откровения о любви к ПК-играм на шоу Конана О'Брайена привели к появлению огромного количества мемов по мотивам и увеличению фанатской базы актёра.
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Теперь же он подтвердил свой статус заядлого боярина, выложив в сеть видео-отчёт о своей сборке топового игрового ПК. И хотя большинство брендов комплектующих в видео были предусмотрительно замазаны, опытному ПК-юзеру не составит труда определить состав сборки.
Сердцем сборки Генри стал топовый процессор AMD Ryzen 9 3950X, установленный в материнскую плату ROG Crosshair VIII Hero. В качестве ОЗУ использовался kit памяти G.Skill TRIDENT Z RGB. Объём определить не удалось. В качестве видеоадаптера Кавил поставил ASUS ROG STRIX RTX2080Ti GAMING. Для хранения информации были использованы несколько SSD Samsung 970 Pro. Охлаждать горячий нрав 16-ядерника будет СЖО NZXT Kraken Z73. Собран весь этот сетап в корпусе от Fractal Design, а питать систему будет блок питания от Seasonic.
Ранее в интервью актёр уже признавался в любви к таким классическим ПК-играм как World of Warcraft и серии Total War. А на участие в сериале Netflix его подтолкнула любовь к культовому RPG сериалу от CD Projekt Red.
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