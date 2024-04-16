Sony уже просит гейм-разработчиков адаптировать свои игры под будущую PS5 Pro.

Компания Sony активно работает над разработкой Playstation 5 Pro. Будущая консоль обещает стать весьма мощным игровым устройством, предлагающим значительное улучшение в области трассировки лучей и производительности графического процессора.

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Как сообщает издание TheVerge с ссылкой на источники, Sony начала отправлять запросы гейм-разработчикам с просьбой адаптировать свои игры под Playstation 5 Pro. Новая консоль, которая в настоящее время находится в разработке под кодовым названием «Trinity», будет оснащена более мощным графическим процессором и немного более быстрым процессором в целом.

Sony увеличила мощность графического процессора PlayStation 5 Pro на 45% по сравнению с базовой Playstation 5. Кроме того, утверждается, что трассировка лучей на PS5 Pro будет в три раза быстрее, чем на обычной PS5. Обновление также затронет память консоли - скорость ее работы может повыситься на 28%, достигая отметки в 576 ГБ/с по сравнению с 448 ГБ/с у стандартной PlayStation 5.

Как выглядит ситуация сейчас, компания уже начала распространять гейм-разработчикам тестовые наборы PS5 Pro с целью создания игр, которые будут использовать преимущества новой, более совершенной консоли. К сожалению, пока нет никакой информации о точной дате выхода PlayStation 5 Pro, поэтому остается только ждать официальных объявлений от Sony.