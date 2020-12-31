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Знакомство с наушниками AKG K52 - что из себя представляет дешевый бренд

Широко известный бренд AKG не так давно представил бюджетную серию "студийных мониторов", включающую в себя три модели: K52, K72 и K92. Что они из себя представляют я попытался выяснить на примере младшего варианта.
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Не так давно в интернете наткнулся на бюджетную линейку «студийных мониторов» от именитого бренда «AKG» , включающую в себя модели K52, K72 и K92, почитал описание, рекламные новостные заметки, отзывы... Вроде бы все хорошо, прямо-таки нахваливают, может, правда все так хорошо? Но, стоит глянуть на цену и тут же спускаешься с небес на землю. В такие сказки я перестал верить уже давно. А отзывы могут писать самые разные люди, уже не раз сталкивался с ситуацией, когда продукт по отзывам ну прямо сказочный, приобретаешь - хлам хламом. И с наушниками такое у меня тоже было. Помню, начитавшись радостных отзывов довольных пользователей наушников Philips O'Neill SHO 9560, запав на их интересный внешний вид, и решил попробовать. Ну не врут же?... Может, не врут, но наушники эти на деле оказались тем еще мусором по качеству звучания. Дизайн, материалы - этого не отнять, но звук - слушать невозможно. Вот и с AKG K52 я заранее был готов к такому же результату, приобретая их уже исключительно из спортивного интереса.

Ну и наконец-то я лбами столкну брендовый дешман с примерно равными по стоимости «китайскими» Superlux HD 681 (они же Axelvox HD 241, они же Samson SR850, они же PreSonus HD7 и т.д.). Даром, что Superlux HD 681 по своему внешнему виду и конструкции копируют как раз-таки наушники от AKG, правда более старшую модель в лице AKG K240 (но не являются их копией). Впрочем, не суть, K52 - совершенно другого поля ягода. На самом деле это скорее и была первопричина - сравнить именно Superlux и AKG примерно равной стоимости. Споры на этот счет идут довольно давно. И я неоднократно слышал в свой адрес, что «не может китай звучать хорошо, любой бренд за эти же деньги их обыграет и не подавится». Ну, что же, проверим. Хотя результат для меня был ожидаемым и предсказуемым. Superlux HD 681 - это не первые мои наушники, а скорее последние, до них у меня было как раз-таки много брендовых моделей, причем гораздо более дорогих, в разы более дорогих. И в конечном итоге я предпочел им именно Superlux HD 681 за не уступающее им качество звучания, музыкальную универсальность и удобство.

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Поставляются наушники в симпатичной коробке и, что примечательно, листочек с краткими техническими характеристиками и руководством приклеен к коробке снаружи, а не находится внутри. Сама коробка, как и приклеенное снаружи руководство, обтянута полиэтиленом. Внутри же лежат только наушники, упакованные в плотную пупырчатую пленку. Ничего лишнего, как говорится. Кабель имеет длину 2,5 метра, разъем формата 3,5 мм, на него уже в коробке насажен переходник на 6.3 мм. У Superlux кабель длиннее (и плотнее) и составляет уже 3 метра, разъем тоже 3.5 мм и тоже имеется переходник на 6.3 мм, однако здесь он не просто насаживается, а навинчивается.

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Наушники очень легкие, всего 239 грамм. Для сравнения Superlux HD 681 весят 284 грамм. Разница вроде бы и небольшая, но она ощущается. Наушники очень легкие, практически невесомые. Ощущаются они гораздо более легкими, чем Superlux. По материалам все, в общем-то, бюджетно. Амбушюры из какого-то неплотного кожзама, сами по себе имеют небольшую толщину, у Superlux они ощутимо пухлее. Конструкция наушников в целом похожа на стандартную для AKG конструкцию, но чуть отличается от более старших AKG K240 и, собственно, Superlux HD 681. Чашки намертво прикреплены к двум плотным металлическим дужкам, а в верхней части расположена мягкий, условно говоря, ремешок, который крепится к этим дужкам на резинках. В итоге надевая данные наушники на голову, мы упираемся в мягкий ремешок, оттягивающийся на резинках. Тем самым получаем мягкую конструкцию, которая в индивидуальном порядке сама подстраивается под нашу голову. На Superlux HD 681 в целом похожая система, но все-таки слегка другая. Там материал оголовья, выполненный из чего-то типа мягкого пластика или плотной резины, практически полностью охватывают голову, оно ходит вдоль дужек (которые, к слову, пластиковые, в отличие от металлических у AKG K52) и крепится резинками уже не к дужкам, а к самим чашкам. Но суть работы в общем-то та же самая.

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Чашки у AKG выглядят более скромными чем у Superlux, как и амбушюры, они явно поменьше. Да и сами наушники выглядят более скромными, нежели Superlux. Но при этом, что интересно, именно в AKG для ушей простора больше. На голове наушники ощущаются очень легко, но, скажем так, не незаметно. Явно ощущаются разные ее части, как чашки, так и оголовье, и со временем это ощущение начинает заметно усиливаться. Superlux на голове ощущаются совсем иначе. Они гораздо плотнее, они тяжелее, но зато они на голове ощущаются гораздо однороднее, как будто надел одну большую плотную монолитную конструкцию, не состоящую из различных частей.

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Амбушюры здесь гораздо больше и плотнее и это тоже дает заметное отличие, они как бы обнимают нас, словно подушки, тогда как в AKG амбушюры ощущаются как отдельная круглая чашка, придавливающая нашу голову по бокам. В целом, долго сидеть в AKG мне не особенно понравилось, да, они легкие и все такое, но их ощущаешь, как какой-то инородный предмет, да и прилегают они очень легко, создавая чувство, что при любом движении они чуть ли что не слетят с головы. Это вызывает определенный дискомфорт. Superlux же плотно облегает голову и намертво на ней висят, никуда не елозят, но болтаются, сидят крепко, надежно, но никаких «тисков» при этом нет и в помине.

Перед прослушиванием я естественно ознакомился с различными обзорами и замерами наушников на том же Reference Audio Analyzer, результаты которых прикладываю:

Из графиков можно предположить, что, как минимум, AKG K52 будут достаточно темными наушниками с приглушенными средними частотами и акцентом на низких частотах. Superlux HD 681 же имеют предельно ровную линию в низко и среднечастотном диапазоне, плавно уходя вверх на высоких частотах. Из чего можно ожидать ровное и светлое звучание. Впрочем, качество звука по графикам не узнаешь. В любом случае, нужно слушать.

И... Что же… Чуда не произошло. Сразу же, с первого же звука, который проигрывает ОС Windows, когда вставляешь наушники в линейный выход звуковой карты, становится понятно - звук остраненно-глухой. И это подтверждается и в музыке. Казалось бы, из графиков АЧХ это было и так очевидно, но все далеко не так просто. К сожалению, график АЧХ в лучшем случае отражает лишь тональный баланс, и то достаточно приблизительно и отдаленно. Почему? Потому что несмотря на преобладание в низкочастной области у AKG на графике, фактически же по качеству и проработке данного диапазона они полностью проигрывают наушникам Superlux. Бас у AKG весьма поверхностный, он скорее обозначает то, что должно быть, чем действительно отыгрывает басовую составляющую, независимо от жанра и характера баса. У AKG отсутствует как таковая глубина и абсолютно отсутствует то «мясо», которое должно присутствовать. И проблема не кончается только на басовой составляющей. То же самое по сути относится и к другим аспектам звучания AKG, оно более простое, более плоское, упрощенное. Инструменты звучат не совсем узнаваемо, звук в целом звучит отстраненно. Та же сцена, вроде бы, казалось бы, как будто бы даже есть, как будто бы даже есть какое-то разделение, расположение, но по факту оно ограничено лишь расстановкой звуков в одной плоскости, да и пространства как такого нет.

Включаю Mick Gordon – BFG Division и я не слышу совсем ту насыщенную масштабную рубку с «мясом» и разделением, как на Superlux, AKG все свалил в плоскую некрасивую кучу из резких звуков. Причем, несмотря на АЧХ, опять же, от высокочастотной составляющей неприятно именно в наушниках AKG, высокие частоты в них грязные, они не очень приятны на слух, при том, что их меньше, от них устаешь гораздо сильнее. Superlux отрабатывает все это гораздо чище, насыщеннее и, что сложнее передать на словах, более красочно. Тембрально более разнообразно, красочно и узнаваемо. У каждого инструмента свое звучание, свой тембр, свой характер. Включаю Rammstein - Los и в самом же начале я слышу инструменты гораздо яснее, четче и детальнее, и куда более узнаваемо на слух, а когда в композиции подключается сам Тиль Линдеманн, я слышу все те призвуки, что записал микрофон перед тем, как он начинает зачитывать текст. Эти вдохи, причмокивания, все то, что на AKG просто куда-то провалилось. На Superlux все эти тонкости, тихие звуки, послезвучия, прослушиваются хорошо и понятно. Затем подключается бочка и, на AKG я слышу лишь ее обозначение, но я не ощущаю саму бочку, удара, фактуру, глубину. При том на Superlux все располагается в своей точке пространства и играет во всех красках, тогда как на AKG лишь располагает звуки слева и справа, никакого чувства воздуха, глубины сцены и тембрального разнообразия. Включаю Manowar – Warrioirs Of The World и… Ну тут совсем все плохо. Этот трек с первой же секунды дает понять, что на AKG нет ни воздуха, ни послезвучия, ни удара. При этом они сдаются и по детализации и чистоте звучания. В общем-то какой трек не включаю - везде одно и то же. Nightwish - словно радио включил. ЯАVЬ - Берегом - то же самое, абсолютно плоское невыразительное звучание. Нет ни прозрачности, ни глубины, ни атмосферы, ни реализма. В Superlux же напротив, каждая композиция раскрывается по-своему, и в каждой композиции есть своя изюминка. Включаешь что-то атмосферное, вроде Lorn, и просто растворяешься, не думаешь о звуке как таковом, не думаешь о звуках как таковых. В AKG же у меня как-то даже просто не получается сконцентрироваться на самой музыке, наушники просто бросают в меня какой-то разрозненный шумовой мусор, здесь нет целостности, нет ясности, четкой структуры, красок, цельной картинки. Просто звуки, что-то напоминающие, доносящиеся будто бы из-за стены. Это как слушать музыку, которую включил у себя сосед.

Но самое печальное и, пожалуй, критически важное - они врут. В них привычные уху инструменты звучат неверно. И нет, это не я привык к звуку Superlux, я слышал всю эту музыку на протяжении многих десятков лет на самых разных музыкальных трактах за самую разную сумму денег. Я знаю, как звучит эта музыка. Я знаю, как она должна звучать. И вот к этому я привык. В Superlux я ее узнаю. В Sennheiser HD 598 я ее узнаю. В ATH-M40x я ее узнаю. Но в AKG K52 - нет, они врут.

Я, пожалуй, не буду говорить, что AKG звучат «плохо». Они звучат скорее так, как звучит любой бюджетный бренд, в меру чисто, в меру детально, в меру понятно и приблизительно узнаваемо. Но это не уровень Superlux HD 681. Совершенно.

Поймите меня правильно, я не пытаюсь выгородить «китайские» наушники. Мне это ни к чему. У меня были и есть множество хороших брендовых наушников, от большинства из которых я избавился, потому что Superlux HD 681 перекрывает их все. И, видимо, так оно и будет продолжаться до тех пор, пока я не решу шагнуть в гораздо более высокобюджетную нишу. Единственное, что я оставил себе на данный момент - это ATH-M40x. И то не потому, что они как-то их переигрывают (фактически же они звучат очень похоже и по уровню звука, и по характеру, и по балансу), а потому, что ими пользуются мои родственники.

К слову говоря о брендовых наушниках, звучание AKG K52 по своему балансу мне больше всего напомнили мои бывшие же Sennheiser HD 598, тот же поверхностно очерчиваемый бас и неяркие высокие частоты. Хотя, конечно же, ставить их в один ряд нельзя, Sennheiser HD 598 звучат гораздо выше уровнем во всем частотном диапазоне, чем AKG K52, и у них, в отличие от AKG, есть чем выделиться на фоне тех же Superlux HD 681, у них есть свои плюсы, свои сильные стороны, свой звук и своя изюминка в звуке. Но в совокупности Superlux HD 681 оказались более универсальными, и по уровню звука они в общем-то не уступают Sennheiser HD 598, хотя, конечно, среднечастотный диапазон у Superlux не такой открытый, как у Sennheiser HD 598, это, в общем-то, одна из отличительных черт Sennheiser HD 598, за что их многие и полюбили. AKG K52 же совершенно не ровня ни одним из них.

Я даже больше скажу, бюджетные вкладыши Sennheiser MX 170, которые я приобрел в свое время рублей за триста, звучат на порядок качественнее, выше по классу, чем AKG K52. Конечно, понятно, сравнивать вкладыши с накладными мониторами неправильно, но тут уж просто факт. К слову говоря, Sennheiser MX 170 вообще наушники весьма уникальные, от такого «дешмана» не ждешь ничего, а уж от брендового «дешмана» кроме названия и подавно ничего не ждешь, но MX 170 звучат на порядок выше уровнем, чем стоят, их звучание очень схоже со звучанием их же гораздо более дорогих мониторов Sennheiser HD 598, очень похожее звучание, уровень и баланс.

И еще, несмотря на закрытую конструкцию, AKG K52 абсолютно не имеют никакой изоляции. Я больше скажу, Superlux HD 681, которые имеют полуоткрытую конструкцию, изолируют внешние звуки лучше. Видимо из-за более плотных амбушюр и более толстого пластика.

Вместо заключения скажу, что я не буду ставить никаких оценок, отговаривать или советовать что-либо из вышепредставленного, включая AKG K52. Потому что звук не выбирается по отзывам. Все нужно слушать самому, исключительно, обязательно, и никак иначе. Мой материал - это исключительно информационно-развлекательная писанина, сугубо личное мнение и впечатления. Ничего более.

Не верьте отзывам в интернете. Верьте своим ушам. Слушайте сами и делайте свои собственные выводы. В конце концов слушать вам, а не человеку из интернета. И отбросьте скепсис, перестаньте относиться к китайским продуктам так, как приучили нас к ним относиться двадцать лет назад. Все уже давно изменилось. И китайские производители уже давно доказали свою состоятельность. А тот факт, что в большинстве своем производственные мощности большинства мировых производителей находятся именно в Китае дает им все возможности как для "копирования" технологий, так и до производства собственных продуктов, причем гораздо дешевле. Думаю ни для кого не секрет, что такое «ОЕМ» производство. Очень многие «именитые бренды» заказывают массу своей продукции именно у китайских «ОЕМ» производителей. Примеров таких - полно. Не будем далеко отходить от темы наушников - весьма популярная и известная игровая гарнитура Kingston HyperX Cloud - это самый что ни на есть китайские наушники в лице Takstar Pro 80.

А порой и вовсе доходит до того, что несколько известных мировых производителей выпускают одну и ту же модель наушников. Так было с Denon AH-D1001 и Creative Aurvana Live!, являющимися полной копией друг друга.

Ну а пример с теми же PreSonus HD7, Axelvox HD 241 и, собственно говоря, Superlux HD 681 я озвучил еще в самом начале. Всем добра! Слушайте звук, а не бренд!

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