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SVEN HA-930

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Не так давно случайно наткнулся на новость об этой системе, которая тут же привлекла мое внимания рядом своих параметров. Внешностью, конечно же, в первую очередь. Не сильно долго думая захотелось взять, да попробовать, что же там такого сделали те самые SVEN, что известны компьютерным "меломанам" еще с начала нулевых. Чего уж там, сам свой околокомпьютерный звуковой жизненный путь начинал со SVEN IHOO MT 5.1. У кого сейчас свело "олдскулы", я вас прекрасно понимаю.

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Первое, на что обращаешь внимание, забирая эту систему из магазина - какая же она маленькая, и я сейчас даже не про саму систему, а про коробку. Даже коробка, которая, очевидно, больше самой системы, настолько скромная, что диву даешься. Схватив же эту коробку в руку, напротив, очень сильно удивляешься весу такой скромной коробченки. Эти две вещи удивляют вас одновременно, вызывая своеобразное чувство когнитивного диссонанса - очень маленькая, но очень увесистая коробченка. И вроде бы по цифрам там ничего особенного, всего лишь чуть меньше 2.5 КГ веса, но эти 2.5 КГ веса умещаются вам практически в ладонь, именно данное соотношение компактности и веса вызывает все эти противоречивые чувства. Сама коробка из толстого картона, а внутри все упаковано максимально плотно, поэтому коробка в прямом смысле является монолитом, что добавляет определенного эффекта в эти ощущения.

Открывается коробка просто - отклеиваем две наклейки на дне, удерживающую верхнюю часть и тянем ее вверх. Ничего нигде открывать, отгибать и распечатывать не нужно. Коробка состоит из двух частей, основа, в которой находится все содержимое и накрывающая ее часть. Сразу же сверху нас встречает небольшая картонная упаковка, внутри которой находится инструкция, гарантийный талон, кабель 3.5 мм миниджек на 3.5 мм миниджек, кабель микро USB на стандартный USB-A, а также антенна, которая, к слову, при установке занимает единственный имеющийся 3.5 мм разъем системы.

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Далее находится непосредственно сама система. Очень скромная, просто малютка, крошечная. Система со всех сторон окружена плотным поролоном.

Наглядное фото для оценки масштаба, рядом расположены: 2.5" HDD, Blu-Ray диск с игрой для PS4, CD Jewel с игрой для ПК, смартфон Redmi Note 7:

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И следом еще одно фото для наглядности, по соседству располагается компактная мультимедийная акустическая система Creative Inspire T12 и мышь Bloody AL90:

Сразу же под системой на днище коробки, строго по центру, прямиком в поролоне, находится адаптер питания. Тут хотелось бы сразу сделать уточнение. Адаптер питания выдает стандартные 5V на 1A. И я уже неоднократно встречал в интернете комментарии людей, которые из этого сделали выводы, что система выдает не более 5 ватт (производитель заявляет 30 ватт по паспорту). Но данный адаптер не питает усилитель системы, данный адаптер служит лишь для зарядка встроенных аккумуляторов и имеет типичные для подобного форм-фактора характеристики, точно такие же кладут в комплект и ко многим другим устройствам, вроде смартфонов. Усилитель системы питается автономно от встроенных аккумуляторов. Всего их два, каждый на 2200 мАч. Параметры выходной мощности адаптера питания к мощности системы отношения не имеет.

Впрочем делать на этом какой-то акцент все равно не стоит. Мощность - штука далеко не первостепенная и зависит от множества других параметров. В первую очередь от чувствительности самой системы, уровне сигнала, удаленности от слушателя, качества блока питания и класса усилителя. Просто запомните одну простую вещь, чтобы примерно представлять ситуацию: при чувствительности системы в 90 дБ и при подаче на нее 1 ватта мощности мы получим уровень громкости в те самые 90 дБ на расстоянии 1 метра. 90 дБ - это очень громко. Далее, конечно, начинаются различные условности, сопротивление, частота и прочее, но общая суть от этого не меняется. Не гоняйтесь за мощностью, она неважна в таком контексте, ее либо достаточно и все будет хорошо, либо нет и все будет плохо. Третьего, по сути, не дано. И в случае, когда мы не имеем возможности выбирать усилитель отдельно, это не имеет значения, нужно смотреть на работу устройства как такового. Как правило у подобных устройств уровня и мощности встроенного усилителя достаточно для самого устройства. Хотите сходу понять, справляется ли усилитель - включите устройство на низком уровне громкости. Со слабым усилителем звук будет вялый, мутный, невыразительный, не детальный, вам будет хотеться сделать погромче. С достаточным усилителем звук будет хорошим даже на самом тихом уровне громкости. К слову, часто искажения на высоких уровнях громкости тоже связаны именно с недостаточностью усилителя, а не слабостью самой акустической системы (речь про акустические системы в целом, любые).

Что же, распаковав систему полностью уже в последний раз удивляемся ее скромным габаритам и начинаем оценивать ее другие достоинства. Внешний вид просто шикарный, толстый бамбук на лицевой стороне, обтянутый бархатистой кожей корпус, металлические прорезиненные ножки, сбитый крепкий корпус - не перестаешь восхищаться устройством, особенно учитывая его стоимость.

Отдельного упоминания и похвалы заслуживает весьма крупный бамбуковый пассивный радиатор, который располагается на тыльной стороны корпуса, практически во всю его длину. Основные же динамики, как заявляет производитель, выполнены из стекловолокна.

Не сомневайтесь, это устройство будет привлекать внимание, в самом лучшем смысле этого слова.

Как же работает эта система? Довольно просто, хотя с первого взгляда кажется, что будешь постоянно путаться, ведь многие операции висят на одинаковых кнопках и зависят от контекста их нажатия. На деле же понимаешь, что и когда нажимать чисто интуитивно. Например, в режиме воспроизведение музыки с флешки единичные короткие нажатия на кнопке "+" или "-" изменяют уровень громкости на один пункт, при удержании же мы переключаем трек в одну или другую сторону. Единственное, к чему нужно будет привыкнуть - заметная задержка между нажатием и реакцией. Кнопки - сенсорные, расположены на верхней пластиковой поверхности устройства в правой ее части. В левой части дисплей, отображающий базовую информацию, выбранный режим работы (провод, флешка, радио, блютус), частота станции в режиме радио, время трека в режиме флешки, надпись блютус при воспроизведении по блютусу, после смены уровня громкости отображает текущий уровень. Рядом индикатор заряда батареи. На задней стороне располагаются все имеющиеся в наличии разъемы (micro USB, USB-A, 3.5 мм миниджек) и переключатель питания.

По своей конфигурации данная система представляет из себя стандартный двухполосник. Два широкополосных динамика по 50 мм озвучивают правый и левый каналы, расположены соответственно по краям корпуса. По центру располагается несколько более крупный 75 мм низкочастотник, а позади ему помогает большой пассивный радиатор.

Хватит о функционале, там все стандартно и логично. Звучит-то так? А вот тут сходу не так-то просто объяснить. Начну с простого. Звук чистый, яркий, детальный. Серединка очень ясная, голоса и инструменты звучат очень открыто, чисто и ясно. Верха прямо яркие, по мне, так на грани, я в целом вообще предпочитаю скорее более темное, мягкое звучание. Так что это исключительно дело вкуса. Но на мой вкус - хочется помягче, что-то яркое и резкое, вроде того же Mick Gordon - Rip & Tear, может оказаться излишне "резким" на слух, но что-нибудь более попсовое зайдет на ура. Вот с басом уже посложнее. Данный диапазон вообще довольно капризный, непостоянный и не так-то легко оцениваемый сам по себе. Здесь многое зависит в том числе и от условий, вроде расположения системы, помещения, геометрии, объемов, относительного расположения между слушателем и системой. Начну издалека. Бас есть, но сильно глубоко вниз он не играет, но очень пытается и намеки подает. Отмечу, что производитель честно указывает в спецификациях, что система играет от 80 Гц. Думаю, что на деле эта система, на самом деле, может брать частоты и ниже, особенно если поиграться с ее расположением. Это, например, довольно хорошо слышно на примере этого трека, в котором бас плавно спускается от верхнего к нижнему. И это слышно. Только поймите меня правильно, наличие баса и даже его низкочастотной составляющей не означает наличие того же уровня баса, который может дать вам более габаритная система, напольная акустика или сабвуфер. Нет, не даст, даже не надейтесь, чудес не бывает.

К сожалению, на ютубе этот ролик полностью блокируется правообладателем, поэтому пришлось загрузить его на Яндекс, видео с которого здесь не встраиваются. Да, по ходу дела я попытался сделать некоторые записи, и понятно, что это все баловство, относитесь к этому исключительно как к развлекательному контенту и в ознакомительных целях.

Сам же бас имеет свой определенный характер. Он собран и, я бы назвал это, "рыхлый". То есть, понимаете, бас бывает, скажем, "ухающий", который мы слышим обычно как типичное подвывание или даже бубнение. Здесь бас полная ему противоположность. Мы как бы слышим ухом эту самую "рыхлость", или "рыскание". Представьте себе кусок тряпки, который взяли сложили в гармошку - вот так я визуально представляю себе это. Как это описать иначе, я не знаю. По началу это можно даже спутать с искажениями, но подобный характер наблюдается в целом и даже на низких уровнях, это определенно "характер". И это в какой-то степени можно услышать даже вот в этой записи:

Оно же со стороны пассивного излучателя

И да, подобный характерный бас часто можно именно в подобного рода системах. Удивляться тут, пожалуй, нечему.

Что до звучания в целом, то в определенных треках начинаешь ощущать, что что-то не то. То ли с масштабом, то ли еще с чем-то подобным, но чувствуется какая-то "компактность", когда голос начинает звучат буквально, как из маленькой коробки. Хоть проявляется это не везде и не всегда.

В целом же система звучит на хорошем уровне, здесь нет проблем с детальностью, чистотой звука, напором или даже масштабом. Сделать много звука она может, причем без искажений. И да, система звучит бодро даже на низком уровне, так что с усилительной частью и питанием все в принципе в порядке. Громкости тоже хватает с запасом. Я более чем наполовину не ставил - громко для квартиры, честно. Но я в целом не любитель громкого звука. Есть люди, которым подавай так, чтоб все вокруг свистело. Динамический диапазон тоже на хорошем уровне.

Ниже предлагаю вам еще несколько примеров записей.

He Xun Tian - Earth Drums

Оно же со стороны пассивного излучателя

Rammstein - Los

Gossip - Heavy Cross (Yuksek Remix)

Black Sun Empire - Dark Girl

Подводя к итогам хотел бы сказать, что ни рекомендовать, ни НЕ рекомендовать эту систему я не стану. Звук - это крайне субъективная штука, звук нельзя советовать и выбирать по отзывам. Слушать нужно исключительно самому и своими собственными ушами.

Мне система в целом хоть и понравилась, но она не идеальна, в ее звучании есть много сильных сторон, но есть и ряд определенных нюансов и условностей. Одним это может понравиться, другим, напротив.

Из минусов, лично для меня, самый существенный - это отсутствие пульта. Эта система с учетом блютус подключения и встроенных аккумуляторов может быть абсолютно автономным беспроводным устройством. Однако без пульта она вынуждает вас подходить к ней, чтобы что-либо изменить.

Стоит ли она своих денег. Ну, как сказать, тут одних материалов и внешнего вида наберется на хорошую сумму денег. А мы в придачу к этому получаем еще и неплохую начинку, способную неплохо звучать. Действительно неплохо, чисто, детально, бодро, но с определенными нюансами, которые каждый должен оценить для себя сам.

Что точно можно сказать, так это то, что своего покупателя и свое место она найдет точно. В частности из-за своей универсальности, ведь ее можно установить и подключить практически куда угодно. Она даже может заменить место типичного саундбара под телевизором. И она вполне с этим справится. Вот вам, напоследок, коротенький отрывочек из анонсирующего трейлера к Diablo 4.

И в завершение хотелось бы поделиться результатами зачера АЧХ системы. За точность и достоверность данного измерения особо не ручаюсь, но для общего приблизительного ознакомления этого вполне хватит. Единственное, что досадно в этом замере - диапазон ограничен значениями в 100 Гц и 10 кГц.



