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Источник: REUTERS/Arnd WiegmannНедавние инвестиции компании Tesla в беспроводную зарядку электромобилей означают серьезный вотум доверия этой зарождающейся, но потенциально революционной технологии.

Новаторский производитель электромобилей недавно купил немецкую компанию Wiferion, о чем 31 июля сообщило немецкоязычное издание Teslamag и распространило информацию в блогосфере, ориентированной на Tesla. Tesla не сообщила, сколько она заплатила за компанию, но в ее отчете о движении денежных средств за второй квартал указано, что $76 млн. было потрачено на "объединение бизнеса".

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Вопрос заключается в том, что именно Tesla намерена сделать со своим приобретением? И, учитывая огромное влияние, которое Tesla оказывает на электрификацию автомобилей, инфраструктуру зарядки и дизайн штекеров, вызовет ли это действие более широкий интерес в отрасли к беспроводной зарядке?

Источник: WitricityБеспроводная зарядка - это заманчивое, футуристическое предложение: для того, чтобы заправить автомобиль, достаточно припарковаться в нужном месте, и электричество будет поступать в аккумулятор через магнитный резонанс. Сторонники этой технологии годами пропагандируют ее как более простое и надежное усовершенствование по сравнению с используемыми сегодня проводными зарядными устройствами, которые часто вызывают недовольство.

Коммерциализация энергетического оборудования всегда сопряжена с трудностями, а в данном случае для массового внедрения необходимо убедить автопроизводителей в необходимости многолетнего процесса изменения архитектуры зарядных устройств. Несколько стартапов потерпели крах в ожидании выхода за пределы доказательных концепций и запуска в производство; компания Tesla вырвала свое приобретение из относительно небольшой когорты стартапов, все еще занимающихся этой технологией.

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Компания, которую приобрела Tesla, специализируется не на сегменте пассажирских автомобилей, а на маломощных электрических и автономных транспортных средствах, которые передвигаются по автоматизированным складам и заводам. Наиболее логичным следующим шагом для Tesla было бы применение этой технологии в собственных высокотехнологичных производственных центрах, однако приобретение компании дает ей больше инженерных возможностей для разработки беспроводной зарядки для автомобилей в будущем, если она этого захочет.

Независимо от планов Tesla, многие крупные автопроизводители активно изучают эту технологию. Для внесения существенных изменений в конструкцию автомобиля потребуются годы, но уже сейчас проводимые испытания могут привести к появлению стандартных вариантов беспроводной зарядки. Сможет ли эта новаторская технология вытеснить традиционный подход, еще предстоит выяснить.

Как беспроводная зарядка электромобилей может помочь энергетическому переходу?

Зарядка - неотъемлемый элемент электромобиля, но зачастую она остается неприятной, а то и вовсе невыполнимой. Беспроводная зарядка может радикально упростить эту процедуру.

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Автопроизводители все еще пытаются определить, какой дизайн штекера зарядного устройства им следует использовать. Однако универсальный стандарт для беспроводной зарядки электромобилей уже существует, как и для беспроводных зарядных устройств для смартфонов. Профессиональная ассоциация SAE International (ранее известная как Общество автомобильных инженеров) опубликовала свой стандарт в 2020г. после более чем десятилетнего тестирования с участием автопроизводителей, стартапов в области беспроводной зарядки и медицинских учреждений.

В ходе этих испытаний была проведена независимая проверка того, что беспроводная зарядка может передавать энергию от сети к батареям автомобиля с эффективностью до 94%.

Не смотря на это, беспроводная зарядка еще не завоевала мир, в том числе и потому, что автопроизводители пока не сделали ее стандартной функцией серийно выпускаемых электромобилей. Покупатели могут установить беспроводной приемник на свой автомобиль в качестве дополнительного оборудования, а также самостоятельно установить передатчики в напольных панелях дома или на автозаправочных станциях. Пока это гораздо более хлопотное занятие, чем обычная зарядка.

Общественная беспроводная зарядка имеет много преимуществ. Если идет дождь, водителю не нужно выходить из машины и мокнуть, держась за высоковольтную вилку. Само зарядное устройство не подвержено износу, который выводит из строя современные штекеры зарядных устройств, разбитым экранам, перетертым кабелям, гниению, столкновениям с автомобилями и т.д.

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По словам Джереми МакКула, основателя и генерального директора компании HEVO, специализирующейся на беспроводных зарядках, здесь также есть недооцененный аргумент в пользу равенства. Громоздкие и тяжелые медные кабели, необходимые для зарядки электромобилей, гораздо сложнее для пожилых водителей или водителей с ограниченными возможностями, чем бензоколонки. Компания HEVO работает над интеграцией своих зарядных устройств в автомобили, предназначенные для водителей с инвалидностью, чтобы облегчить им доступ к преимуществам электромобилей.

Беспроводная зарядка играет ключевую роль и в более масштабных концепциях будущего. Если автономные автомобили в конечном итоге изменят систему мобильности, на что многие в Кремниевой долине все еще надеются, то у робомобилей не будет рук, чтобы подключиться к розетке, когда им нужно будет заправиться. Чтобы не ждать человека, им понадобится беспроводная зарядка в той или иной форме.

Некоторые футуристы предполагают встроить беспроводную зарядку в сами дороги, чтобы водители могли заправляться на ходу, что, возможно, устранит проблемы с дальностью пробега в тех районах, где будет создана такая инфраструктура, и снизит потребность во все более емких аккумуляторных блоках. В этом году Детройт в партнерстве с израильской компанией Electreon оборудует беспроводной зарядкой участок дороги длиной в милю.

"Как только беспроводные сети появятся на дорогах и вы сможете проехать от Сан-Диего до Сан-Франциско без необходимости останавливаться и заряжаться, пути назад уже не будет. Это может стать реальностью в ближайшие 30 лет или около того. Это устраняет все дополнительные сложности, связанные с внедрением электромобилей." — говорит МакКул

"Как только беспроводные сети появятся на дорогах и вы сможете проехать от Сан-Диего до Сан-Франциско без необходимости останавливаться и заряжаться, пути назад уже не будет. Это может стать реальностью в ближайшие 30 лет или около того. Это устраняет все дополнительные сложности, связанные с внедрением электромобилей." — говорит МакКул

Состояние отрасли беспроводной зарядки: компаний мало, текучки много

Заметно мало компаний гонится за этим продуктом, который, по крайней мере теоретически, может уменьшить трудности, связанные с зарядкой электромобилей.

По словам МакКула, бруклинская компания HEVO получила сертификаты безопасности и производительности для своих беспроводных зарядных устройств и уже отправила первые установки клиентам на четырех континентах. Компания Witricity, расположенная в Массачусетсе, переключилась на зарядку электромобилей после того, как первоначально сосредоточилась на беспроводной зарядке телефонов; она лицензирует технологию другим производителям. Израильская компания Electreon специализируется на беспроводных зарядках для автопарков, встраивая зарядные станции в дорожное полотно.

Но в остальном этот небольшой сектор потерпел ряд коммерческих неудач на пути к коммерциализации этого нового оборудования. Компания Wave, которая только начинала свою деятельность, ориентировалась на средние и тяжелые автопарки и работала с несколькими транспортными агентствами для зарядки их электробусов. В 2021 году компания была куплена холдингом Ideanomics. В блоге Nasdaq в конце того же года Ideanomics была отмечена как дешевая акция, "которая сейчас находится под радаром Уолл-стрит"; с тех пор она еще сильнее опустилась и сегодня торгуется по цене менее 10 центов за акцию.

Филадельфийская компания Momentum Dynamics специализировалась на беспроводных зарядках для транспортных средств. Недавно в компании произошли изменения, в результате которых главный инвестор провел ребрендинг и переименовал ее в InductEv, а также сформировал новый совет директоров и руководящий состав, говорится в пресс-релизе, опубликованном в апреле 2023 года. Компания утверждает, что в настоящее время в эксплуатации находится 95 автомобилей, оснащенных ее продукцией, и планирует десятикратное расширение в этом году. В марте InductEV успешно отбила патентный иск, поданный против нее компанией Witricity.

Другой претендент, Plugless Power, не попал в список, хотя его соучредитель и генеральный директор Ребекка Тинуччи в итоге заняла новую должность: в настоящее время она занимает должность старшего директора по зарядке электромобилей в компании Tesla.

На сегодняшний день утопические амбиции сектора беспроводной зарядки не привели к ощутимому внедрению. Стоимость оборудования снижается с ростом масштаба, но пока что его внедрение сводится к небольшим пилотным и демонстрационным проектам, а также к нишевым продажам на вторичном рынке. Массовое внедрение зависит от того, вступят ли в игру автопроизводители, и тогда технология сможет охватить не сотни, а миллионы клиентов.

Некоторые крупные автопроизводители уже начинают закладывать основу для такого внедрения. Volkswagen, завод которого находится в Чаттануге (штат Теннесси), совместно с Университетом Теннесси и Национальной лабораторией Оук-Ридж разрабатывает собственное оборудование для беспроводной зарядки. В настоящее время HEVO проводит испытания с компанией Stellantis - конгломератом, которому принадлежат Chrysler, Jeep, Dodge, Peugeot и другие. В прошлом году Stellantis продемонстрировала возможность беспроводной зарядки своих электромобилей в движении на треке под названием Arena del Futuro.

"Для многих автопроизводителей 2025 год является целевым годом для внедрения беспроводной зарядки, что означает, что серийные автомобили могут сойти с конвейера со встроенными приемниками уже в этом году. Однако автопроизводители пока умалчивают о точных сроках в своих публичных заявлениях." — МакКул

Присоединится ли Tesla к другим автопроизводителям, внедряя беспроводную зарядку?

Приобретение Tesla нацелено на очень специфическую специализацию, и это не пассажирские автомобили.

На сайте компании Wiferion говорится о том, что она специализируется на "промышленной беспроводной зарядке" для грузовых автомобилей, автономных управляемых транспортных средств, автономных мобильных роботов и "буксировочных поездов". Именно такие автомобили, не выбрасывающие вредных веществ в атмосферу, перемещаются по все более автоматизированным складам и заводам для перевозки материалов и продукции. В конце концов, они нуждаются в подзарядке, и беспроводные зарядные панели позволяют им делать это без участия человека.

Компания Wiferion утверждает, что продала 8000 зарядных систем, что для беспроводной зарядки в 2023 году является довольно большим достижением. Однако информация о продукции, представленная на сайте Wiferion, ориентирована на владельцев крупных промышленных или коммерческих объектов.

Другими словами: если бы компания Tesla приобрела Wiferion для того, чтобы заниматься тем, что у нее получается лучше всего, то это было бы улучшение работы собственных заводов Tesla, которые, как известно, сами расширяют границы электрификации и автоматизации.

Tesla могла бы переориентировать этот набор промышленных навыков в области зарядки на создание линейки продуктов для своих собственных пассажирских автомобилей.

Но для этого потребуется перестроить системы на основе значительно более мощной электрической трансмиссии, отметил МакКул. Компания Wiferion утверждает, что ее беспроводное зарядное устройство для автономных управляемых автомобилей, например, "может обслуживать все виды аккумуляторных технологий и систем с напряжением от 24 до 48 вольт". В пассажирских автомобилях Tesla используется 400-вольтовая архитектура.

Независимо от того, станет ли эта сделка реализацией беспроводной зарядки электромобилей, приобретение Tesla сигнализирует рынку о том, что в эту технологию стоит инвестировать. А приобретение компании Tesla, являющейся лидером в области общественных зарядок, которому пытаются подражать другие автопроизводители, имеет определенный вес.