Источник изображения: Huawei

Китайская компания Huawei представила суперкомпьютер для искусственного интеллекта CloudMatrix 384. Rfr cjj,oftn Tom's Hardware со ссылкой на аналитиков SemiAnalysis, эта система почти вдвое мощнее флагманского решения Nvidia GB200 NVL72 и достигает такого результата за счёт увеличенного числа процессоров и высокого энергопотребления.

CloudMatrix 384 состоит из 384 процессоров Ascend 910C, объединённых в 16 стоек. В отличие от традиционных систем, здесь используются не медные соединения, а оптические каналы — 6 912 трансиверов по 800 Гбит/с., что обеспечивает рекордную пропускную способность в 5,5 Пбит/с при минимальных задержках.

По производительности китайский кластер выдаёт около 300 PFLOPs в формате BF16, тогда как Nvidia GB200 NVL72 — лишь 180 PFLOPs. Кроме того, у Huawei в 2,1 раза выше пропускная способность памяти (Memory) и в 3,6 раза больше объём HBM2E. Однако за эти преимущества приходится платить: энергопотребление CloudMatrix 384 составляет 559 кВт против 145 кВт у Nvidia. «Энергоэффективность Huawei в 2,3 раза ниже, чем у Nvidia, — отмечают в SemiAnalysis. — Но для Китая это не критично, так как местные компании всё равно не могут легально купить GB200 из-за санкций США».

Процессор Ascend 910C, лежащий в основе системы, использует два вычислительных чиплета и восемь модулей HBM2E. Его производительность составляет 780 TFLOPS (BF16), что меньше, чем у Nvidia B200 (2,25–2,5 BF16 PFLOPs), но Huawei компенсирует это масштабированием.

Интересно, что большинство чиплетов для Ascend 910C были произведены TSMC через посредников, таких как Sophgo, чтобы обойти американские ограничения. Память же HBM2E поставлялась Samsung через корейскую компанию CoAsia Electronics.

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Отмечается, что технически эти компоненты не нарушали экспортные ограничения. Например, HBM2E поставлялся в виде сборок с 16-нм логикой, которые затем разбирали в Китае и устанавливали на процессоры Huawei.

Несмотря на высокое энергопотребление, CloudMatrix 384 уже рассматривается как ключевое решение для ИИ-разработок в Китае. Тем более, что цены на электроэнергию в стране снизились с $90,70 за МВт·ч в 2022 году до $56 в 2025-м.

Эксперты считают, что подход Huawei по наращиванию мощности за счёт масштаба, а не за счёт эффективности оправдан в условиях санкций. «Если у вас нет доступа к передовым чипам, но есть дешёвая энергия, такой вариант выглядит логичным», — резюмируют в SemiAnalysis.

Ожидается, что CloudMatrix 384 будет востребован среди китайских компаний, работающих с большими языковыми моделями и другими сложными ИИ-задачами. А по мере развития SMIC Huawei сможет увеличивать долю локального производства, снижая зависимость от зарубежных поставщиков.