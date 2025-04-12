Спрос на память HBM продолжает расти, и SK hynix извлекает максимум выгоды, заняв 36% мирового рынка DRAM по выручке. Аналитики считают, что даже торговые войны не помешают её доминированию в ближайшие кварталы.

Источник изображения: SK hynix

SK hynix достигла исторического максимума, возглавив рейтинг производителей DRAM по объему выручки благодаря высокому спросу на микросхемы HBM. Южнокорейский производитель сумел перехватить лидерство у своего главного конкурента компании Samsung Electronics, которая ранее уже демонстрировала превосходство в прибыльности, являясь ключевым поставщиком высокоценной памяти HBM для Nvidia.

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Согласно данным Counterpoint Research, в первом квартале текущего года SK hynix заняла лидирующую позицию среди производителей DRAM, контролируя 36% мирового рынка по выручке. В сегменте HBM доля компании достигла внушительных 70%, но аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление позиций SK hynix во втором квартале.

Samsung Electronics сохранил близкие показатели, удерживая 34% рынка. Тройку лидеров замыкает Micron Technology с 25%-й долей, также поставляющая высокопропускную память HBM для Nvidia. Остальные производители DRAM совокупно владеют менее 5% рынка. Стоит отметить, что китайские компании тоже пытаются освоить выпуск HBM, несмотря на американские санкции.

Отметим, торговые пошлины между США и Китаем пока оказывают незначительное влияние на рынок HBM. Это объясняется высоким спросом на вычислительные ускорители, который слабо реагирует на колебания цен. Кроме того, географическая распределенность серверного рынка позволяет ему оперативно адаптироваться к текущим условиям. Однако в долгосрочной перспективе торговые ограничения могут негативно сказаться на рынке HBM из-за возможных макроэкономических трудностей, таких как рецессия или депрессия, предупреждают эксперты Counterpoint Research.