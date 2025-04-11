Dimensity 9400+ сохранил архитектуру предшественника, но увеличил частоты Cortex-X925 до 3,73 ГГц и Cortex-A720 до 2,4 ГГц. GPU остался прежним, но MediaTek обещает +40% FPS в играх.

Источник изображения: MediaTek

MediaTek представила новую систему на кристалле Dimensity 9400+. Эта платформа представляет собой усовершенствованную версию предыдущей модели Dimensity 9400, сохраняя базовую архитектуру, но получив ряд значительных улучшений. Как и ожидалось на основе многочисленных утечек, новинка предлагает повышенные тактовые частоты и оптимизированную работу с искусственным интеллектом, а официальный анонс подтвердил основные характеристики, которые ранее появлялись в различных источниках.

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Основное отличие новой SoC заключается в увеличенных рабочих частотах процессорных ядер. Так, главное ядро Cortex-X925 теперь работает на 3,73 ГГц против 3,62 ГГц у базовой версии. Четыре ядра Cortex-A720 также получили увеличение частоты до 2,4 ГГц вместо прежних 2,0 ГГц. Эти изменения подтверждены и результатами тестов Geekbench, демонстрирующими заметный прирост вычислительной мощности при сохранении энергоэффективности.

Графическая подсистема осталась без существенных изменений — используется тот же GPU Arm Immortalis-G925 MC12. Однако MediaTek заявила о значительном улучшении игровой производительности благодаря технологии Frame Rate Converter 2.0+. По заверениям производителя, в поддерживаемых играх можно ожидать до 40% прироста частоты кадров. Также сохранена поддержка современных стандартов памяти LPDDR5X-10667 и накопителей UFS 4.0.

Особое внимание в новой платформе уделено возможностям ИИ и беспроводным технологиям. Dimensity 9400+ получил поддержку алгоритма Deepseek R1 Distill для эффективной обработки ИИ-задач непосредственно на устройстве. Еще одним заметным улучшением стало увеличение максимальной дальности Bluetooth-соединения до 10 километров при условии прямой видимости между устройствами.

Первыми смартфонами на базе Dimensity 9400+ станут флагманские модели Vivo X200s, Oppo Find X8s и Realme GT7, выход которых ожидается в ближайшие недели. Анонс новых флагманов подтвердит, насколько заявленные характеристики соответствуют реальным показателям в повседневном использовании.