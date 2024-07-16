Источник изображения: videocardz.com

Asus пошла против тренда и выпустила третью ревизию видеокарты GeForce RTX 4060 Dual, что само по себе редкость в мире видеокарт. Обычно производители ограничиваются одной, максимум двумя версиями, если требуется исправить проблемы или внести значительные изменения. В данном же случае, Asus, похоже, руководствовалась желанием усовершенствовать и без того удачную модель.

Главное отличие третьей версии (V3) — ещё более компактный дизайн. Если первая версия занимала 2,5 слота, то вторая и третья стали тоньше, уместившись в двух слотах. V3 выделяется уменьшенными вентиляторами и минималистичным дизайном - никаких лишних надписей и цветных элементов, только строгий чёрный корпус.

Источник изображения: videocardz.com

Технические характеристики остались прежними: 2535 МГц с разгоном и 2490 МГц без него – тактовая частота в обоих случаях выше, чем у эталонной модели Nvidia, и настраиваются через GPU Tweak.

Интересно, что Asus продолжает обновлять свои видеокарты и недавно выпустила Radeon RX 6600 Dual, также в третьей ревизии.