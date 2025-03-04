Компания Xiaomi представила новый план глобального внедрения HyperOS 2 — обновлённой версии своей операционной системы. Обновление, анонсированное в октябре 2024 года, продолжает поэтапно внедряться на смартфоны, планшеты и умные браслеты брендов Xiaomi, Redmi и POCO. Процесс разделен на три волны, завершение которых запланировано на июнь 2025 года.

В марте 2025 года HyperOS 2 получат устройства, включая складной смартфон Xiaomi MIX Flip, флагманские модели Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra, а также линейку Xiaomi 14T и 14T Pro. Вместе с ними обновление распространится на всю серию Redmi Note 13, планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 и фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 9 Pro.

фото: freepik ai

С мая начнется вторая волна, которая затронет ранее не обновленные устройства серии Xiaomi 13, включая Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13 Ultra. В этот же период HyperOS 2 будет доступен для моделей Xiaomi 12 и Xiaomi 12T, а также для смартфонов прошлых поколений — Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra и Xiaomi 11 Lite 5G NE. Из бюджетных линеек обновление получат Redmi 13, Redmi 12 и Redmi Note 12, включая их 5G-модификации. Планшеты Xiaomi Pad 6, Redmi Pad Pro (включая версию с 5G) и Redmi Pad SE разных диагоналей также войдут в этот этап.

Финальная стадия стартует в июне 2025 года и охватит новейшие бюджетные устройства: Redmi 14C, серию Redmi Note 14 (базовую, Pro и Pro+ 5G) и Redmi A3 Pro. На этом этапе компания планирует завершить основное развертывание HyperOS 2 для всех совместимых устройств.

HyperOS 2 приносит переработанный интерфейс с упрощенной навигацией и анимациями, оптимизированными для повышенной плавности. Система получила глубокую интеграцию с сервисами на базе искусственного интеллекта, включая умное управление энергопотреблением и адаптивные сценарии работы устройств в зависимости от привычек пользователя.

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Технология Hypermind 2.0 расширяет возможности экосистемы, позволяя синхронизировать данные между смартфонами, планшетами и компьютерами Xiaomi. Например, пользователи могут продолжать работу с приложениями на разных устройствах без потери прогресса или автоматически передавать файлы между гаджетами в рамках единой учетной записи.

Для разработчиков внедрены новые инструменты оптимизации под многозадачность, что особенно актуально для устройств с чипсетами Snapdragon 8 Gen 3 и новее. Владельцы премиальных моделей, таких как Xiaomi 14 Ultra, также отмечают улучшение работы камеры за счет алгоритмов AI-шумоподавления и динамического управления цветопередачей.

Часть устройств, включая Xiaomi 15 Series и планшеты Pad 7, уже получили HyperOS 2 в рамках раннего доступа. Компания подчеркивает, что сроки выхода обновлений могут незначительно варьироваться в зависимости от региона и оператора связи. Пользователи, желающие проверить доступность HyperOS 2 для своего устройства, могут использовать системный инструмент проверки обновлений в настройках.