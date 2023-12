The Day Before мгновенно стала хитом, что прекрасно иллюстрирует масса разочарованных игроков

The Day Before была анонсирована как MMO-игра в постапокалиптическом мире, но релиз не только показал, что от обещаний разработчиков почти ничего не осталось, но и выявил всевозможные баги, портящие игровой процесс. Игру завалили негативными отзывами в Steam, а студия, отвечавшая за проект, быстро свернула свою деятельность и закрыла двери. Не утихают голоса о том, что это мошенничество.

The Day Before мгновенно стала хитом, что прекрасно иллюстрирует масса разочарованных игроков, ставящих в Steam подавляющее число отрицательных оценок. Сразу после релиза игру одновременно запустили 38 000 игроков, однако она быстро начала терять интерес сообщества, и если еще вчера в нее играли более 2 000 человек, то сейчас - менее 900 пользователей платформы Valve (по данным SteamCharts). Студия Fntastic, разработавшая проект, вместо того чтобы спасать ситуацию и выпускать обновления, исправляющие ошибки, которые вытекают из этого монстра, закрыла дело и извинилась перед всеми за путаницу. Неудивительно, что возникли подозрения в мошенничестве со стороны издателя. С момента появления The Day Before миллионы людей скептически относились к существованию игры. Она выглядела слишком хорошо, чтобы быть правдой, а поскольку никаких конкретных обновлений не было, многие с самого начала считали проект аферой.

На данный момент игру купили более 200 000 игроков, и это очень хороший результат для этих нескольких дней после запуска, если бы не состояние самого проекта и 91 000 запросов на возврат денег, что вполне объяснимо. "Сколько людей купили и вернули The Day Before? Согласно ("раскрытому") сообщению в Telegram от генерального директора Fntastic Эдуарда Готовцева, 201 000 человек купили игру и 91 700 оформили возврат, что составляет 46 % возвратов!". Авторы уверяют, что примут заявки на возврат и вернут деньги. С другой стороны, сайт Insider-Gaming привел доказательства того, что разработчики пытались обмануть сообщество.

Во-первых, ни разу не были показаны кадры реального геймплея, а только сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, компания привлекала к работе добровольцев и довольно долго откладывала презентацию геймплея. Несмотря на то что The Day Before находилась в производстве с 2020 года, геймплей не был показан до конца 2023 года, всего за несколько недель до запланированного релиза игры.

По данным Insider-Gaming, после выхода The Day Before студия выпустила странное заявление, в котором подчеркнула, что каждый доброволец полностью отдавал себе отчет в том, что он делает, и находился там по собственной воле. Людям не платили за работу над игрой, предположительно потому, что у студии не было денег. Также звучали обвинения в копировании идей из других игр и вбрасывании их в The Day Before. Источник также вспоминает The Wild Eight, которая стала первой игрой Fntastic, собравшей 60 000 долларов на Kickstarter. Она вышла на рынок с ошибками и была заброшена разработчиками. В настоящее время The Day Before больше нельзя купить в Steam.