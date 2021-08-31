Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Представляю мой вариант сборки системника почти бесшумного.

реклама

Предыстория вопроса: понадобилось брательнику собрать системник для офисных задач с бюджетом около 30 т.р.

От старого системника остался корпус и блок питания.

Покумекав, собрав все за и против остановился на следующих позициях (брал в С-Линке)





5030₽

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti около 150 тр в Регарде RTX 3080 MSi Gaming Z дешевле 150 тр в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU





Материнская плата ASUS PRIME A520M-AКод товара 14056211 шт5060₽

реклама

Подходит для райзена 3 с интегрированой видюхой, есть VGA выход.

БП с разъёмом E-ATX.

Модуль памяти HYNIX HMA81GU6DJR8N-XNN0 DDR4 - 8ГБКод товара 13915181 шт3610₽

Память пока дороговата поэтому взял 1 планку для офиса хватит

реклама





















реклама

Процессор AMD Ryzen 3 4300GE, OEMКод товара 15126971 шт13 490₽

Проц выбрал с интегрированной видеокартой и малым TDP 35 W, на современной платформе 7 нм.

Решил уж если брать,то современный камень, прошлый век в магазине брать не стоит.





Устройство охлаждения(кулер) AEROCOOL Verkho 2Код товара 10535981 шт820





SSD накопитель A-DATA GAMMIX S5 AGAMMIXS5-512GT-C 512ГБКод товара 11211661 шт5030

Сначала думал взять 256Гб, но потом передумал и взял 512 ибо шустрей, больше и холоднее.



Собрал всё это вместе и включил и понял,что шум БП напрягает. Всего в системе 2 вентилятора-один на процессорном кулере,второй на БП.

Так как брал с прицелом на низкопотребляемость и малошумность, прикинул- проц холодный, система охлаждения у него с запасом, не использовать ли этот поток охлаждающего воздуха для охлаждения БП вместо штатного постоянно вращающегося шумосоздающего вентилятора БП.

Путём нехитрых манипуляций, снял крышку с БП и установил его как показано на фото. Понадобилось 2 винта с гайками по-моему на 4; втулки удлиняющие из чего то пластикового,вродь из ручки пишущей.

БП при установке положил на мать через картонную прокладку(можно было через текстолит, но картон было проще найти ) и притянул винтами. В самом БП переместил дроссель входного фильтра с верхней крышки на место бывшего вентилятора,т.к. крышку я снял с БП, и платку маленькую, которая на радиаторе ключей силовых была закреплена, вобщем по-мелочам что мне не понравилось переместил внутри БП. Заднюю часть БП на всякий случай притянул сзади к корпусу системника через пластиковые стяжки. Включил,тишина.Вентилятор обдува проца можно сказать не слышно, других вращающихся частей в системе нет. Поработал, поставил некоторые програмки,щупал время от времени радиаторы БП-разумеется перед этим отключал электричество-радиаторы холодные.Заднее окно от БП и переднее от дисковода не закрывал для лучшего воздухообмена, можно приклеить сетку от комаров).

Вобщем, считаю данный вариант малошумного БП жизнеспособным, хотя и конечно в чём-то рискованным, ибо если что-то в БП рванёт (электролиты или ключи задымятся), может привести к нехорошим последствиям.

Системник в тестах не проверял, отдал брательнику, работает , пока претензий нет.

Искал варианты тихих системников, но все они не вписывались в бюджет, пришлось изобретать свой.

Вдруг, кому и пригодится.