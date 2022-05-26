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Для правильной оценки позиции Китая в отношении Тайваня, как неотъемлемой части Поднебесной кратко обратимся к истории его утраты Китаем.

Когда и почему Китай лишился Тайваня

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В 1927 году в Китае началась гражданская война, в ходе которой происходила борьба между партией Гоминьдан возглавляемой Чан Кайши и коммунистической партией во главе с Мао Цзэдуном. В результате этой войны Чан Кайши потерпел поражение и в 1949 году вместе со своей партией сбежал на Тайвань. Там он объявил о создании на Тайване демократической Китайской Республики, которую сразу же поддержали США.

В 1954 году США с властями Тайваня заключили «договор о взаимной обороне», тем самым практически официально провозгласив Тайвань своей колонией. Это привело к еще большему усилению напряженности между материковой коммунистической Китайской Народной Республикой и островной демократической, на лад демократии США, Китайской Республикой. Независимость Тайваня под давлением США признали 14 государств. Но такие значимые государства, как Россия и сам Китай считают Тайвань неотъемлемой частью Китая.

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Насколько важен Тайвань для Китая и США

Сегодня напряженность в вопросе дальнейшей судьбы Тайваня достигла своей наивысшей точки. Китай заявляет о своей готовности к силовому возврату Тайваня, а США в свою очередь заявили о готовности военным путем защищать независимость Тайваня.

Какое благородство со стороны США, с чего бы это. Чем так ценно для США и Китая это «яблоко раздора» именуемое Тайванем?

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А тем, что на Тайване, на производственных мощностях расположенной там компании TSMC производится около 40 % полупроводниковых микросхем от общемирового объема производства. И эти объемы производства являются самыми высокотехнологичными в мире. И хоть еще половину общемирового объема микросхем производит Китай, его производство не является таким высокотехнологичным, и производимая полупроводниковая продукция не имеет такой высокой сложности. Производимые TSMC полупроводниковые микросхемы по передовому техпроцессу 5 и 7 нм так и вовсе составляют около 90 % от их общемирового объема производства, что является беспрецедентно высоким значением объема для одной компании. Доля дохода TSMC от передовых техпроцессов 5 и 7 нм составляет практически 50% от всего дохода компании.

Практически все крупнейшие производители микроэлектроники, такие как компании AMD, NVIDIA, Qualcomm, Apple и множество других, в том числе и Россия, заказывают производство различных микросхем и процессоров собственных разработок у компании TSMC.

Но с недавних пор, а именно с началом проведения Россией специальной военной операции на Украине, компания TSMC отказалась производить российские процессоры, такие как Байкал, Эльбрус, Комдив и другие. Такое решение TSMC приняла под давлением США, которые всячески пытаются «укусить» Россию с какой-нибудь стороны. И нужно признать, что в этом случае «укус» оказался довольно болезненным. Вышеуказанные российские процессоры довольно широко используются в оборонной и космической отраслях. И в случае исчерпания их запасов военно-промышленный комплекс России может столкнуться с серьезной проблемой, остановкой производства вооружения, космических спутников и других космических систем.

Основным потребителем продукции TSMC является Америка, доля ее потребления составляет 75% от общего объема производства продукции.

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Потому-то США чрезвычайно и обеспокоены тем, что Китай может забрать компанию TSMC вместе с островом в состав своего государства. И дело здесь совсем не в острове и 23 миллионах людей проживающих там, которые откровенно говоря, никому особо не нужны. А дело в компании TSMC и ее сотрудниках, обеспечивающих функционирование компании. Этакий бесценный алмаз среди бескрайних океанских просторов, которым хочет владеть любое государство. И Китай первый претендент на этот «джекпот».

И если все же Китай отберет у США компанию TSMС, то уже будет контролировать до 90% мирового производства полупроводниковой продукции. И США в этом случае могут остаться без нее, если Китай этого пожелает. А без полупроводниковой продукции TSMС США откатятся на несколько десятилетий назад в области микроэлектроники, а за этим сразу последует возврат в прошлое оборонного и всех остальных секторов.

Поэтому TSMC для США имеет более важное стратегическое значение, чем например Украина. Это подтверждает и сделанное США в мае сего года заявление о готовности военным путем защищать Тайвань, если Китай попытается его себе вернуть. Вот и получается, что вопрос Тайваня для США, это вопрос жизни и смерти штатов. И каким же все-таки неудачным для США является местоположение компании TSMС, всего в 180 км от побережья Китая.

Что и дает Китаю большое стратегическое преимущество в случае проведения военной операции по возвращению Тайваня.

Когда Китай решится на возращение Тайваня

По моему мнению, внешние признаки говорят о том, что Китай уже готов или почти готов к силовому возвращению Тайваня. Признаки этого следующие:

- Китай начал регулярно проводить военные учения в непосредственной близости от Тайваня, причем частенько вторгаясь своими самолетами и боевыми кораблями на территорию Тайваня. Все эти вторжения совсем не случайны как заявляет Китай, а заранее спланированные.

- Китайские компании разрывают экономические связи с США, чтобы в случае эскалации санкции не могли ударить по Китаю, или этот удар был сведен к минимуму. Например, крупная нефтяная китайская компания (CNOOC) планирует уйти из США, Канады и Великобритании, чтобы западные страны не смогли ввести против нее санкции.

- официальный Пекин постоянно делает заявления, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и вопрос возвращения Тайваня – это его сугубо внутренний вопрос. И Китай не позволит никому в него вмешиваться.

Кроме того Китай очень внимательно следит за ситуацией на Украине и за реакцией западных стран на те или иные действия России в отношении Украины и других стран. Делая из этого выводы о наиболее вероятных действиях запада в ответ на проведение специальной военной операции по возвращению Тайваня. При этом заранее планируя контрмеры на все возможные действия запада.

Поэтому я думаю, что операция по возвращению Тайваня может начаться в ближайшее время. И Китай только выжидает удобный для этого момент.

Какая будет выгода для России от возвращения Китаем Тайваня

А выгода для России от возвращения Тайваня в состав Китая самая прямая. Поскольку Китай в ближайшей перспективе является союзником России, то после возвращения Тайваня возобновится производство всех российских заказов на мощностях уже китайкой TSMC по вполне приемлемым ценам.

Надеюсь, моя статья была для вас интересной. Пишите в комментариях, как вы считаете, решится Китай вернуть себе Тайвань или нет. И какая для России будет выгода от возвращения Тайваня.