На просторах интернета, особенно в YouTube, Telegram-каналах и на форумах, можно встретить удивительные рекомендации по выбору блока питания для игрового ПК. Казалось бы, в 2026 году существует прекрасный инструмент — PSU Tier List, где разложено по полочкам: какой блок питания хороший, какой средний, а какой — откровенный хлам, который не то что покупать, а даже в руки брать страшно. Но что мы видим в реальности? Раз за разом, в обсуждениях сборок, в комментариях под постами, в рекомендациях "бывалых" пользователей и, что самое печальное, в видео популярных блогеров всплывают одни и те же модели.

И самое удивительное в этой ситуации — парадокс экономии. Мы готовы выложить состояние за видеокарту, процессор и оперативку. Мы выбираем материнскую плату с мощной подсистемой питания, ставим дорогой кулер, чтобы процессор не грелся. Но когда дело доходит до блока питания — той единственной детали, которая в случае неисправности способна унести на тот свет все остальные компоненты разом, — внезапно просыпается невероятная жадность.

"А зачем переплачивать? У меня такой же стоит уже три года, и полет нормальный!" — слышится в ответ.

"Бери этот, он дешевле и ватт побольше, бренд известный!"

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Так почему же так происходит? Почему блогеры и форумные "эксперты" упорно игнорируют мировой стандарт качества? Тир-лист — это ерунда, или мы просто разучились думать своей головой? Давайте разбираться.

Что такое PSU Tier List и почему ему можно верить

PSU Tier List — это не какой-то случайный список, составленный на коленке. Это многолетний труд сообщества энтузиастов, базирующийся на реальных лабораторных тестах. Основой для него служат обзоры и измерения таких авторитетных экспертов, как профильные технические ресурсы, специализирующиеся на глубоком анализе компонентов.

Как он работает:

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Список делит блоки питания на категории от лучших (Tier A — High End) до тех, которые лучше обходить стороной. В основе лежат строгие требования:

Качество компонентов (японские конденсаторы против дешевых аналогов).

Топология схемотехники (современные резонансные решения против устаревших схем, не справляющихся с современными нагрузками).

Уровень пульсаций и стабильность напряжения в любых режимах работы.

Наличие и корректная работа защит (OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP — все эти аббревиатуры должны не просто быть на коробке, а реально работать).

Эффективность в реальных нагрузках, а не только на бумаге с сертификатом 80 Plus.

Почему ему можно верить: Это не рекламный материал. Это срез объективной реальности, основанный на вскрытии блоков, изучении их начинки и нагрузочных тестах на профессиональном оборудовании.

Золотой век блогеров и эпоха "проверенных" советов

Теперь перейдем к главной проблеме. На YouTube и в других соцсетях вы можете найти десятки, если не сотни видео, где блогеры собирают ПК и рекомендуют к покупке блоки питания, которые в тир-листе значатся в красной зоне.

Почему так происходит?

1. Блогеры — это не инженеры

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Большинство обзорщиков и сборщиков ПК на YouTube — это не специалисты по блокам питания. Они знают, как собрать компьютер, как установить Windows, как запустить тесты в играх. Но они не имеют оборудования для измерения пульсаций, проверки защит или анализа схемотехники. Их рекомендации строятся на:

Личном опыте ("У меня такой же блок стоит, и все работает").

Отзывах в магазинах ("На маркетплейсе у него 4.8 звезды, люди же пишут").

Словах менеджеров по продажам ("Этот бренд надежный, берите, не ошибетесь").

Это не делает их плохими людьми, но делает их советы потенциально опасными.

2. Коммерческий фактор

Не секрет, что многие обзоры делаются на основе образцов, предоставленных производителями или дистрибьюторами. Естественно, производитель присылает не самый плохой блок в линейке, а тот, который нужно продать. Обзор выходит позитивный, блок хвалят, а через полгода выясняется, что в розничную сеть попала совершенно другая ревизия — с удешевленными компонентами и она уже не соответствует тому, что тестировали. А еще есть прямая реклама. Когда блогеру платят за упоминание модели, он не будет говорить, что она плохая. Даже если знает. Даже если видел тир-лист. Деньги — это деньги, а инженерная честность — это опция.

3. Эффект толпы и инфоцыганство

Как только один популярный блогер порекомендовал модель X, ее начинают советовать все остальные. Создается ложный консенсус: если все говорят, что этот блок хороший, значит, так оно и есть. Никто не проверяет, никто не копает глубже. Рекомендация переходит из видео в видео, из поста в пост, и вот уже целое поколение пользователей считает, что определенные модели из Tier E — это "нормальный вариант для бюджетной сборки".

4. Иллюзия доступности

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Блогеры ориентируются на массового зрителя, у которого ограничен бюджет. И когда они рекомендуют дешевый блок, то думают, что делают доброе дело: "Вот, ребята, я понимаю, у вас денег мало, вот вам вариант, который потянет". Только вот этот "вариант" может потянуть не видеокарту, а всю систему в могилу.

5. "У меня работает!"

Один из главных аргументов защитников "опасных" БП звучит так: "У меня такой же блок стоит уже три года, все работает, вы все преувеличиваете!". Это называется ошибка выжившего. У вас работает. А у вашего соседа этот же блок сгорел, забрав с собой дорогую видеокарту. И у знакомого вашего знакомого тоже. Просто они об этом молчат, потому что им стыдно, что попали на дешевую рекламу. А те, у кого работает — громко кричат об этом. В итоге создается искаженная картина, где "99% блоков работают нормально, только 1% бракованный". Но на самом деле, процент выхода из строя у дешевых блоков на порядок выше, просто люди не афишируют свои проблемы.

Простая математика: Допустим, качественный блок питания стоит на 3000 рублей дороже, чем опасный. Разница в цене за 3-4 года эксплуатации — это 80-100 рублей в месяц. А взамен вы получаете гарантию того, что ваш ПК не умрет от скачка напряжения или дешевого конденсатора. Стоит ли экономить 100 рублей в месяц, рискуя потерять систему за 100 000+?

Почему тир-лист игнорируют, если он такой полезный?

Возвращаясь к главному вопросу: почему блогеры и форумные эксперты упорно продолжают советовать блоки из Tier E, несмотря на всю доступную информацию? Причин несколько, и они все взаимосвязаны.

1. Лень и нежелание разбираться

Проще сказать "бери бренд X" или "бери бренд Y", чем углубляться в конкретные модели, ревизии, топологии и схемотехнику. Аудитория тоже не хочет вникать: им нужен готовый ответ, а не урок электротехники. В итоге рождается упрощенный совет, который уже не имеет отношения к реальному качеству.

2. Маркетинг и "народная любовь"

Многие блогеры ориентируются на то, что продается в топе маркетплейсов. А в топе — самые дешевые блоки, потому что они доступны по цене. И когда блогер рекомендует такой блок, он говорит своей аудитории: "Ребята, я понимаю, у вас бюджет ограничен, вот вам вариант". Только вот этот "вариант" может стоить вам всего ПК.

3. Слепая вера в бренд

Одна из самых опасных ошибок — это доверие к названию. "Ведь это же известный бренд, они не могут делать плохие блоки!" — думает пользователь. Могут. И делают. Практически у каждого крупного производителя есть бюджетные линейки, в которых начинка значительно хуже, чем в топовых. А иногда даже внутри одной линейки встречаются блоки с совершенно разными компонентами. Бренд — это не гарантия качества. Гарантия — это конкретная модель и её место в тир-листе.

4. Страх признать ошибку

Если блогер три года рекомендовал модель X, а потом выясняется, что она в Tier E, признавать это — значит терять лицо и доверие аудитории. Проще промолчать и продолжать рекомендовать, надеясь, что "пронесет". Или вообще объявить тир-лист "ерундой", чтобы не признавать, что сам ошибался.

А может, тир-лист — это просто ерунда?

Некоторые говорят: "Тир-лист устарел, там не все блоки, он не обновляется". Да, действительно, список обновляется не так часто, как хотелось бы. Да, туда не попадают некоторые модели, популярные в определенных регионах. Но это не делает его бесполезным.Тир-лист — это не догма, а инструмент. Он дает объективный ориентир. Если блок в Tier A — он гарантированно качественный. Если в Tier F — его нужно избегать как огня. Это база, которая защищает от откровенно опасных покупок. А все остальное — уже компромиссы и поиск баланса между ценой и качеством.

Даже если вашей модели нет в списке, вы можете ориентироваться на производителей и конкретные линейки, которые там присутствуют. И, что важнее всего, вы можете отсечь заведомо опасные модели, которые блогеры и форумы продолжают пихать в каждую вторую сборку. Просто проверьте — и если она там, в красной зоне, бегите от неё, даже если её советуют все вокруг.

Что делать простому пользователю?

Если вы читаете это и собираетесь собрать ПК — или уже собрали и сомневаетесь в своем выборе — вот вам простая инструкция, как не попасть в ловушку "проверенных" советов.

Забудьте про бренд как критерий. Название производителя не гарантирует качество всей линейки. Смотрите на конкретную модель. У каждого бренда есть как жемчужины, так и откровенный мусор.

Сверяйтесь с тир-листом. Перед покупкой любого блока питания зайдите в актуальную версию PSU Tier List и найдите там вашу модель. Если она в красной зоне (Tier D, E, F) — не покупайте ее ни в коем случае, даже если ее советуют 10 блогеров из 10.

Не гонитесь за ваттами. 750W дешевого блока — это не лучше, чем 550W качественного. Дешевый блок не выдаст свои 750W в реальной нагрузке, а если и выдаст — то с такими пульсациями, что это убьет ваши компоненты.

Помните: БП — это страховка всего ПК. Если у вас система стоит 100 000 рублей, блок питания — это дешевая страховка за 8-10 тысяч. Экономия на страховке — это всегда плохая идея.

Не доверяйте слепо блогерам. Они не инженеры. Они не тестируют блоки на осциллографах. Они снимают контент. Их задача — удержать внимание, а не обеспечить долгую жизнь вашему железу.

Учитесь читать характеристики. Ищите информацию о топологии, конденсаторах, защитах. Если в описании модели этого нет — это уже повод насторожиться.

То, что мы видим сегодня в рекомендациях по блоку питания — это системная проблема, в которой виноваты все: и блогеры, которые не хотят разбираться, и пользователи, которые не хотят учиться, и маркетплейсы, которые продвигают дешевый хлам, и даже мы сами, когда ленимся проверить информацию перед покупкой. Хватит экономить на блоке питания. Хватит советовать хлам новичкам. Хватит верить блогерам, которые не знают разницы между групповой стабилизацией и DC-DC. Пришло время включать голову и делать осознанный выбор. Ваш ПК этого заслуживает.