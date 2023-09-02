За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Ранее были опубликованы аналогичные статьи: Процессоры Intel - хороший выбор для работы в Adobe Premiere Pro CC и Я все ещё покупаю процессоры Intel.

Читатели заголовков, могут сразу сделать вывод, что автор "синий фанатик", и далее по списку: Intel заносит чемоданами и т.д. Но, давайте разбираться по-порядку.

реклама





Речь как и раньше идёт о программах Adobe (на примере популярного, в том числе и обзорщиками видеоредактора Adobe Premiere Pro). В играх, в приложениях других производителей, ситуация может быть другой.

В нашей сфере деятельности, нет авторитетов, т.е. нельзя как в статьях про тестирование железа для игр, ссылаться на блогера ХХХ, он сказал это, а блогер YYY сказал то, и это как бы является аргументом.

Есть устоявшееся мнение, что для работы в Adobe, лучше покупать связку процессор Intel и видеокарту Nvidia. Всё, купил и работаешь. Конец статьи. Но, читатель с зорким взглядом спросит, а почему в заголовке есть упоминание видеокарт Intel? А как же AMD?

реклама





Так как авторитетов нет в этой сфере (ну можно частично ссылаться на Puget Systems, которая сама продаёт рабочие станции, и иногда несёт свет в массы), то видеографы, где-то должны эту информацию "добывать". И скорее всего она добывается из обзоров, какие видеокарты и процессоры лучше подходят для игр (а также из других подобных источников).

И тут интересный момент, "правильные" процессоры Intel (те что с QSV) не являются лидерами. Приходится ежедневно общаться с десятками людей, это происходит годами, отвечая на вопросы, как апгрейдить рабочую станцию, или какой конфиг собрать для Adobe Premiere Pro. И часто сердцем рабочей станции является или "неправильный" процессор Intel (-F, HEDT/Xeon) или AMD Ryzen.

На данный момент AMD Ryzen "созрел" в том числе и для приложений Adobe. И при выборе "неправильный" Intel vs Ryzen, лучше выбрать последний. Но, тут кроется нюанс, каким бы хорошим не было железо, оно зависит от "предпочтений" софта.

реклама





Например, AMD Ryzen из-за хорошей производительности в мультипотоке, лучше подходит для работы с мезонинными кодеками (т.н. монтажными: DNxHR, ProRes), а также RAW. А для работы с "популярными" межкадровыми кодеками H.264, HEVC, оба процессора - это плохой выбор, тут нужен Intel с интегрированной видеокартой и поддержкой технологии Quick Sync Video, так как Adobe лучше заточен для аппаратного декодирования именно с помощью QSV. Плюс, новые камеры сейчас пишут в формат 10-бит H.265 с цветовой выборкой 422, а AMD/Nvidia не умеют его аппаратно декодировать (только Intel QSV и Apple Silicon M1/M2/M3).

Казалось бы выбор очевиден, но почему те кто не работают с мезонинными кодеками, выбирают Ryzen? Есть два типа пользователей, есть те кто прибегают в профильные паблики и кричат: "быстро, посоветуйте конфиг, завтра надо купить". И есть основательные ребята, которые собирают новые рабочие станции раз в два-три года, и тщательно подходят к выбору железа. Понятно, что они по своей занятости не следят между покупками за тенденциями, и сразу прыгают в море информации, и собирают все маркетинговые уловки @ фанатские предпочтения.

Так вот, "обманув систему" они покупают AMD Ryzen, а как решить вопрос с аппаратным кодированием и декодированием? И тут на сцену выходит монополист в этой сфере деятельности - видеокарты на GPU от NVIDIA.

Почему монополист? Потому что, если процессоры AMD Ryzen встречаются через одного, то последнего юзера на видеокарте AMD на разных форумах, в том числе на официальном адобовском, я встречал года два назад.

реклама





Т.е. люди которые рассматривают к покупке видеокарты на GPU от AMD вымерли как класс. Если для Adobe это выглядит нормально, то есть приложения, у которых движок работает только на OpenCL, и тут видеокарты от AMD всегда были королями производительности. Они были и дешевле и быстрее, но покупали Nvidia.

И тут моду заказывали также юзеры с лозунгом "главное не Intel", они готовы спорить с пеной у рта, что надо покупать AMD Ryzen, и ядер там больше и вообще учите матчасть. Что частично является правдой, они могут быть лучше (или нет) для их софта, но люди нахватались этих тезисов в том числе и из веток по сбору "рабочих станций для видеомонтажа", где собирают виртуальные рабочие станции в отрыве от конкретного софта. И там связка AMD Ryzen + Nvidia GeForce самая правильная, для любого софта.

Хорошо, молодцы выбрали AMD Ryzen, сэкономили немного денег, вас не обманули маркетологи и не сбили с толку синие фанатики. Так почему вы такие умные и для приложения которое заточено под OpenCL и где лучше видеокарты от AMD, выбираете Nvidia? Может последовать типичный ответ, есть плагин (чаще упоминают Sapphire, и он в бета версии уже также стал поддерживать и OpenCL), который работает только на CUDA. И из-за одного плагина, мы прилично переплачиваем за видеокарту, которая в итоге будет работать медленнее, а иногда прилично медленнее. Т.е. Nvidia смогла в этой нише, выдрессировать потребителей, которые готовы покупать и дороже и медленнее, главное чтобы GeForce. Компании Intel есть чему поучиться.

Понадеявшись на Nvidia, такие пользователи вдруг "прозревают", что на таймлайне у них всё не так весело и причина не в неправильно выбранных комплектующих для конкретного софта, а в "кривом движке Adobe Premiere Pro".

Понятно, что менять железо не вариант, сборка то единственно правильная, и люди начинают в реалтайм монтажке, перегонять видео в прокси или делать транскодирование. Или уходят на "правильный софт".

Т.е. на лицо сговор, когда компания Intel "занесла чемодан" Adobe и именно поэтому Nvidia&AMD до сих пор не умеют работать аппаратно с популярным 10-бит HEVC 422 видео. А тот же Apple Silicon научили работать даже с 10-битным H.264 с цветовой выборкой 422.

На помощь пользователям с AMD Ryzen + Nvidia GeForce пришла компания Intel, выпустив видеокарты Intel Arc. Теперь стало возможно, просто купить видеокарту затычку, которая будет заниматься только аппаратным декодированием.

Это хороший вариант, так как даже софт для домохозяек умеет работать с несколькими видеокартами и распределять задачу между ними, вот как пример:

Но, выше не зря писалось, что железо это одно, а оптимизация софта под это железо это другое. Компания Intel годами в своих рекламных материалах пиарилась на Adobe Premiere Pro. И казалось бы софт от Adobe первым должен был поддержать и видеокарты Intel Arc и технологию Hyper Encode - совместного кодирования iGPU@dGPU.

Но, в драйверах INTEL Arc & Iris Graphics долгое время в известных проблемах висел баг: "Аппаратное ускорение GPU может быть недоступно для воспроизведения и кодирования медиа с некоторыми версиями Adobe Premiere Pro".

Мало того, про распиаренную технологию Hyper Encode для Adobe Premiere Pro вообще забыли (а могли бы продать видеокарты Intel Arc и владельцам процессоров Intel с QSV). В ряде рекламных постеров Intel напрямую вводит в заблуждение, указывая поддержку аппаратного кодирования в формат AV1 для Adobe Premiere Pro (без упоминания плагина Voukoder).

Но, в итоге в версии программы Adobe Premiere Pro 2024 (Beta) этот вопрос был решён, теперь видеокарты Intel Arc, могут работать как замена процессоров Intel с iGPU. Осталось дождаться реализации этой возможности в обычной базовой версии. И теперь будет актуальна связка AMD Ryzen + Nvidia GeForce + Intel Arc.

Оставим качество аппаратного декодирования в стороне, его не всегда можно измерить цифрами, но вот простой пример работы кодирования с QSV и без.

Декодирование и кодирование силами QSV, на таймлайне 5 минут UHD H.264 Long GOP видео с дрона DJI, в настройках экспорта выбран формат HEVC. В выпадающем списке Качество: Минимальное (очень быстро).

В Диспетчере Задач видим загрузку интегрированной видеокарты во время декодирования и кодирования (Windows не умеет для Intel показывать Video Encode):

Итоговое время рендеринга, при полностью аппаратном декодировании и кодировании, составило: 99 секунд.

Теперь в этот же пресет качества сделаем рендеринг, но за кодирование отвечать будет уже видеокарта Nvidia. Был специально выбран этот пресет, так как тут NVENC блок особенно эффективен. Смотрим загрузку в Диспетчере задач, за декодирование отвечает QSV:

А за кодирование NVENC блог 7-го поколения видеокарты Nvidia GeForce RTX 2060 Super:

Итоговый результат получается, почти в 2 раза меньше, чем силами интегрированной видеокарты: 54 секунды.

Теперь в настройках программы Adobe Premiere Pro отключаем QSV и за декодирование у нас будет отвечать видеокарта Nvidia. Т.е. создаём имитацию работы на процессорах Intel без iGPU & AMD Ryzen.

Экспортируем в тот же пресет, и видим в Диспетчере Задач, что за декодирование отвечает не NVDEC, а оно происходит софтово силами CPU.

Итоговое время рендеринга: 96 секунд, т.е. почти в 2 раза медленнее, чем когда за декодирование отвечала iGPU:

Всё дело в том, что Adobe отключила аппаратное декодирование при экспорте, если нет поддержки QSV (зачем это сделано, отдельный вопрос). Но, с помощью "сервисного меню" эту опцию можно вернуть. И в Диспетчере Задач, видим как трудится совместно NVDEC и NVENC:

Время рендеринга снизилось до 89 секунд, что бледно смотрится на фоне результата: 54 секунды, когда рендерингу помогала интеграшка от Intel.

Но, главное это всё же аппаратное декодирование 10-бит HEVC 422, и комфортность работы на таймлайне. Поэтому в профессиональных приложениях, подбирают железо под софт, а не наоборот. И "фанатизм" в плане подбора комплектующих, не всегда безобиден, как может показаться.



