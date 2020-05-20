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Компания Adobe выпустила крупное обновление одного из самых популярных видеоредакторов среди профессионалов и любителей - Adobe Premiere Pro CC 2020 (v14.2). Основное нововведение это добавление аппаратного кодирования с помощью дискретных видеокарт построенных на чипсетах от AMD и NVIDIA.

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Многие крупные интернет издания не обошли это рядовое событие стороной, а компания Intel поспешила выложить материал что её технологии Intel Quick Sync Video (QSV) уже почти 10 лет и они давно и прочно сотрудничают с компанией Adobe, которая в программе Premiere Pro CC уже много лет поддерживает не только аппаратное кодирование, но и аппаратное декодирование видео.

Ничего нового и прорывного компания Adobe не предложила, аппаратное кодирование и декодирование на дискретных видеокартах во многих видеоредакторах уже предлагается много лет, например в DaVinci Resolve, также такая поддержка была добавлена в Vegas Pro, а в программах видеомонтажа и конвертерах видео "для домохозяек" этот функционал давно стал нормой.

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Компания Adobe не называет точных цифр, но ранее проскакивала информация, что данным видеоредактором официально пользуются около трёх миллионов пользователей, сколько пользователей неофициальных, нет даже приблизительной статистики. Почти во всех обзорах центральных процессоров, тест программы Adobe Premiere Pro обязательно присутствует.

Скоро появятся обзоры сравнения процессоров Intel Core 10-го поколения (Intel Comet Lake-S) с процессорами AMD Ryzen 3000, где обязательно будут тесты и в программе Adobe Premiere Pro CC 2020. Вот о качестве этих тестов и хочется поговорить. Что они из себя представляют? Даже крупные ресурсы не выкладывают методику тестирования, те кто выкладывают методику, не выкладывают % загрузки процессоров во время тестирования.

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Как правило, тесты довольно простые: берётся H.264 видео и экспортируется в H.264 видео, тестировщики могут делать это с "голым" видео, или выводить какой-то простой проект. Вот как раз эту операцию и ускорит аппаратное кодирование видео, и ускорит её в разы. Те кто будут использовать аппаратное кодирование видео, им соответственно не очень интересно смотреть на сколько десятков % какой процессор быстрее другого. Дискретная видеокарта последних поколений всегда будет быстрее любого центрального процессора (да, качество будет отличаться).

Что в этих тестах не так? Оставлю в стороне манипуляции уровнем TDP, по загрузке процессора - очень просто можно создать иллюзию, что более дешевый процессор, быстрее более дорогого. Необходимо взять неоптимизированный под конкретное приложение процессор, и показать только голый результат. Низкой загрузкой как раз страдали именно процессоры Ryzen 1000 и 2000 в программах Adobe, особенно таких сложных в настройке как After Effects. Ryzen 3000 "сломал" эту тенденцию и его смело можно рекомендовать для этих программ. Как показывает общение с пользователями этих программ, всё равно Ryzen 3000 имеет меньшую как правило загрузку, чем Intel. При правильной настройке системы они ещё могут прибавить в производительности.

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Так кто тогда покупает более дорогие и более медленные процессоры Intel? На фоне новостей, что в Германии (и ряде других стран) Ryzen 3000 абсолютный лидер в розничных продажах. И глядя на тесты в том же Adobe Premiere Pro CC, где 16-ядерник AMD Ryzen 9 3950X рвёт просто 8-ядерник Intel Core i9-9900K (то же будет и с 10-ядерником i9-10900K), встречаются посты о технической малограмотности покупателей процессоров Intel.

И тут вступают в силу нюансы. Именно поэтому компания Intel в день анонса Adobe Premiere Pro CC 2020 (v14.2) поспешила напомнить о технологии QSV. Даже если процессоры Intel загнать в 95Вт TDP, у них есть интегрированная видеокарта (iGPU) которая и задействует технологию Quick Sync как для декодирования, так и для кодирования. Наибольшую прибавку это даёт для того же теста H.264 > H.264, для слабых процессоров Intel. 95% обзорщиков вообще никогда не используют этот плюс, при сравнении процессоров Intel и AMD. Как раз наиболее качественные интернет ресурсы (или профильные), честно показывают своим читателям и зрителям, что есть такая функция и какой будет результат. Её даже не надо активировать, это всё работает по-умолчанию.

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Например, вот результат от "широкопрофильного" издания Hardware Canucks:

А вот от специализированного интернет ресурса и производителя рабочих станций Puget Systems:

Компания Intel также напоминает, что это результат кодирования старой графики Gen9.5, в мобильном секторе процессоры Intel Ice Lake-U уже используют графику Gen11, которая показывает двукратный прирост относительно Gen9.5. На подходе мобильные процессоры Intel Tiger Lake-U с графикой Gen12, которые ускорят кодирование также в два раза относительно Gen11 и соответственно в 4 раза относительно Gen9.5.

Но, скорость кодирования это ещё не всё, главный плюс почему выбирают процессоры Intel для программы видеомонтажа Adobe Premiere Pro CC - это аппаратное декодирование. Оно тоже снимает нагрузку с процессора, особенно при декодировании тяжелых форматов типа HEVC. На таймлайне пользователи проводят основное время и плавность плейбека и скраббинга, очень важна.

Графика Gen11 также пока единственная на рынке, которая может аппаратно декодировать видео HEVC с цветовой выборкой 422.

Всё это справедливо именно для массовых форматов видео H.264 (AVC) и H.265 (HEVC), для других форматов, ситуация уже другая, но их редко используют в тестировании центральных процессоров.