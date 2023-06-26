На сайте Gigabyte есть информация не только о Ryzen 7 5700, но и о Ryzen 3 5100
Выход новых моделей процессоров - это всегда интересно, но бывает, что какие-то модели не выходят в срок, а иногда не выходят вообще.
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Еще в марте 2022 года было анонсировано пополнение модельного ряда процессоров AMD Ryzen 4000 и 5000 несколькими различными моделями, среди которых были заявлены процессоры семейств Renoir и Cezanne с отключенной встроенной графикой. Ryzen 3 4100, Ryzen 5 4500 и Ryzen 5 5500
Но в некоторых статьях была расширенная таблица, в которой были указаны и другие модели процессоров, которые, предположительно, будут выпущены AMD: Ryzen 3 5100, Ryzen 7 4700 и Ryzen 7 5700. При этом, их частотные характеристики были под вопросом.
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Ryzen 3 4100, Ryzen 5 4500 и Ryzen 5 5500 вышли, а вот остальные три модели из семеств Renoir и Cezanne с отключенным видеоядром выпущены не были. По какой причине - неизвестно.
Как минимум несколько месяцев назад на официальном сайте Gigabyte у ряда материнских плат не только 500, но и 300 и 400 серий чипсетов, в списках совместимых процессоров появились модели Ryzen 7 5700 и Ryzen 3 5100.
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Данная информация спокойно лежала на страницах производителя материнских плат, но так как процессоров этих не было выпущено, она осталась незамеченной. Я совершенно точно могу сказать, что у некоторых моделей я натыкался в списке совместимых процессоров на Ryzen 7 5700 и Ryzen 3 5100 не позднее чем в начале 2023 года, а возможно и в конце 2022, но не придал этой информации значения.
Недавно новость о том, что неанонсированный процессор Ryzen 7 5700 засветился на сайте Gigabyte стала активно кочевать из одного новостного сайта в другой.
Я же, прочитав ее, вспомнил, что встречал уже достаточно давно не только Ryzen 7 5700, н о еще и Ryzen 3 5100 в списке совместимых процессоров к материнскихм платам Gigabyte, вот и решил выпустить новость о том, что еще один не анонсированный процессор раскрыл свои характеристики
Что же такое процессор Ryzen 3 5100? Точно так же, как и Ryzen 7 5700 это процессор из семейства Cesanne. По сути дела, это Ryzen 3 5300G с отключенным встроенным видеоядром. 4 ядра 8 потоков, кэш L3 8 мегабайт, базовая частота на 200мгц ниже, чем у Ryzen 3 5300G - 3800Мгц, а частота Turbo Boost точно такая же - 4200Мгц.
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И Ryzen 7 5700 и Ryzen 3 5100 есть в списках совместимости большинства материнских плат Gigabyte на сокете AM4.
Для примера приведу модели на 320, 450 и 550 чипсетах.
Ни на официальном сайте AMD, ни на сайтах других производителей материнских плат о Ryzen 3 5100, точно так же как и о Ryzen 7 5700 никакой информации нет. Предположительно, анонс их по какой-то причине или задержался и будет позднее, или же у АМД изменились планы и компания решила вообще не выпускать эти процессоры.
Учитывая то, что на сайте Gigabyte есть полные характеристики этих моделей, анонс явно готовился, но потом был отложен или отменен.
Возможно, они будут выпущены вообще без какого-либо официального анонса.
Выйди Ryzen 3 5100 в 2022 году, он вполне мог бы побороться за звание лучшего бюджетного процессора с I3-10100F, который слабее чем Ryzen 3 5300G(а соответственно и Ryzen 3 5100) на 8-10 процентов
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