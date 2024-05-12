Суперкомпьютер NVIDIA с искусственным интеллектом будет использоваться правительственными учреждениями США для исследований в области моделирования климата, здравоохранения и кибербезопасности.

Компания NVIDIA, лидер в области вычислений с искусственным интеллектом (ИИ), объявила о значительном развитии событий: ее система DGX SuperPod станет ядром нового вычислительного комплекса для решения задач искусственного интеллекта, который будет использоваться различными правительственными учреждениями США. Эта передовая инфраструктура позволит исследователям решать некоторые из наиболее насущных задач нашего времени, включая моделирование климата, здравоохранение и кибербезопасность.

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Новый вычислительный комплекс, который, как ожидается, заработает в ближайшие месяцы, объединит экспертов со всего правительственного спектра для совместной работы над проектами, использующими искусственный интеллект и машинное обучение для стимулирования инноваций и открытий. Используя возможности DGX SuperPod от NVIDIA, комплекс будет способен обрабатывать огромные объемы данных с беспрецедентной скоростью, позволяя исследователям моделировать сложные сценарии, анализировать большие наборы данных и получать информацию, которую невозможно получить традиционными методами.

"Выбор NVIDIA DGX SuperPod свидетельствует о лидерстве компании в области вычислений с искусственным интеллектом", - сказал Иэн Бак, вице-президент и генеральный менеджер по ускоренным вычислениям NVIDIA. "Наша технология уже позволила проводить новаторские исследования в таких областях, как наука о климате и здравоохранение, и мы рады видеть, какое влияние она окажет в руках ведущих исследователей правительства США ".

Система DGX SuperPod, представленная в прошлом году, представляет собой готовый суперкомпьютер с искусственным интеллектом, который объединяет графические процессоры NVIDIA с тензорным ядром V100, межсоединения NVLink и серверы DGX-1. Эта архитектура позволяет системе обеспечивать беспрецедентную производительность, масштабируемость и оперативность, что делает ее идеальной платформой для крупномасштабных рабочих нагрузок искусственного интеллекта.

Инвестиции правительства США в исследования в области искусственного интеллекта являются частью более широких усилий по поддержанию конкурентных преимуществ страны в этой области и решению некоторых из наиболее насущных проблем, стоящих перед обществом. Используя искусственный интеллект и машинное обучение, исследователи надеются добиться прорывов в таких областях, как моделирование климата, где они могут помочь прогнозировать и смягчать последствия изменения климата. В здравоохранении искусственный интеллект может помочь исследователям анализировать огромные объемы геномных данных для определения новых методов лечения, в то время как в сфере кибербезопасности системы на базе искусственного интеллекта могут помогать обнаруживать угрозы и реагировать на них в режиме реального времени.

Новый вычислительный комплекс будет размещен на охраняемом объекте в США и будет доступен исследователям из различных правительственных учреждений, включая Министерство энергетики, Национальные институты здравоохранения и Министерство внутренней безопасности. Комплекс также будет открыт для избранных исследователей из академических кругов и промышленности, способствуя созданию среды сотрудничества, объединяющей лучшие умы в этой области.