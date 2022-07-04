Чуть лучше, чем Xiaomi 12, и немного дороже.

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RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

Первой новинкой китайской компании Xiaomi 12S на сегодняшней большой презентации стал компактный флагманский смартфон Xiaomi 12S, хотя начали мы с версии Ultra. Что касается героя этого материала, он стал лишь улучшенной версией прошлогодней модели Xiaomi 12.

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Xiaomi 12S, как и декабрьская новинка, оборудован Full HD+ дисплеем диагональю 6,28 дюйма. В смартфоне установлена панель AMOLED, которая поддерживает HDR10+, Dolby Vision и частоту обновления картинки 120 Гц. В матрицу встроен сканер отпечатков пальцев, а защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus.

Одно из четырёх отличий касается процессора. Если в Xiaomi 12 установлена однокристальная система Snapdragon 8 Gen1, то наш герой получил мобильный чип Snapdragon 8+ Gen1. Производитель заявляет повышение быстродействия на 10% и снижения энергопотребления на 30%. Обе SoC изготовлены по нормам 4-нанометровой технологии.

Второе отличие – оптика камеры. В Xiaomi 12S установлены линзы компании Leica Camera, но остальная начинка не изменилась. Смартфон оборудован 50-мегапиксельным основным и 13-мегапиксельным ультра-широкоугольным модулями, компанию которым составляет сенсор на 5 МП для макросъёмки. Его компания называет TeleMacro или Telephoto Macro.

В обоих смартфонах установлена фронтальная камера на 32 МП с поддержкой технологии распознавания лиц. Также есть стереофонические динамики, чип NFC и все самые важные беспроводные интерфейсы. Выход для наушников отсутствует. Ёмкость встроенной батареи в новинке составляет 4500 мА*ч. С нуля до 100% аккумулятор заряжается за 39 минут. Это удалось реализовать за счёт поддержки быстрой зарядки на 67 Вт по проводу. Беспроводная зарядка тоже есть – на 50 Вт. Она восполняет АКБ с нуля до 100% за 53 минуты.

Третье отличие касается модификаций памяти. Xiaomi 12S, как и простой вариант, получил 8/12 ГБ оперативки. Однако, в топовой модификации новинка предлагает пользователям накопитель ёмкостью 512 ГБ, чем не может похвастаться простой Xiaomi 12.

Наконец, последнее отличие между компактными флагманами – стоимость. Цена модификаций 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ составила 600 долларов, 640 долларов и 700 долларов соответственно. Таким образом, стоимость выросла на 15 долларов в сравнении с Xiaomi 12. А вот топовый вариант с 512 ГБ постоянной памяти китайская компания оценила в 775 долларов.

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Xiaomi 12S сразу из коробки получит операционную систему Android 12, дополненную оболочкой MIUI 13. Купить новинку можно будет в серой, белой, фиолетовой и зелёной расцветках корпуса. Продажи стартуют в этом месяце.