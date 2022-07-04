Цена точно такая же, как у Xiaomi 11 Ultra.

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RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

Как и планировалось, китайская компания Xiaomi начала большую презентацию. Начнём мы с модели Xiaomi 12S Ultra. Она дебютировала третьей на мероприятии, но является самой важной новинкой производителя из Поднебесной.

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Технические характеристики ультра-широкоугольной камеры и телеобъектива не изменились в сравнении с Xiaomi 11 Ultra, анонсированным весной 2021 года. Но стандартный модуль был существенно улучшен по всем направлениям. Для него разработали новый сенсор Sony IMX989. Матрица имеет разрешение 50,3 МП и оптический размер 1 дюйм. Размер пикселя – 3,2 мкм в режиме бининга, когда смартфон выдаёт фото на 12,5 МП.

Эквивалентное фокусное расстояние составляет 23 мм. В главной камере Xiaomi 12S Ultra установлено восемь линз Leica Camera. Что касается других объективов, они, как мы отметили выше, не изменились. Ультра-широкоугольная камера предлагает пользователям 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586 типа ½ дюйма. Такой же сенсор используется в телеобъективе. Кратность оптического увеличения составляет 5x. В телеобъективе используется перископическая оптика.

Xiaomi 12S Ultra работает на базе топового мобильного процессора Snapdragon 8+ Gen1. 4-нанометровая однокристальная система имеет графику Adreno 730 и ядра с пиковой частотой 3,2 ГГц. По словам производителя, быстродействие в сравнении со Snapdragon 8 Gen1 увеличено на 10%. Чипсет дополнен 8/12 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя UFS 3.1 составляет 256 ГБ или 512 ГБ.

На лицевой стороне смартфона установлена панель на органических светодиодах формата QHD+. Экран поддерживает частоту обновления 1-120 Гц и имеет диагональ 6,73 дюйма. Он построен на базе новой матрицы E5 Super AMOLED с AdaptiveSync Pro и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Корпус смартфона изготовлен из алюминия и стекла. Тыльная панель оформлена либо стеклом, либо эко-кожей. Защита от воды и пыли соответствует нормам стандарта IP68. За автономность нового флагмана отвечает аккумуляторная батарея на 4860 мА*ч. Xiaomi 12S Ultra поддерживает проводную зарядку на 67 Вт, беспроводную на 50 Вт и реверсивную беспроводную на 10 Вт.

Одной из фишек стало наличие двух кастомных процессоров Surge (P1 и G1) для оптимизации работы аккумулятора. Также отметим новую систему жидкостного охлаждения, стереофонические динамики, Wi-Fi, Bluetooth, NFC и прошивку MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. Разрешение фронтальной камеры составило 32 МП.

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Xiaomi 12S Ultra оценили в 900 долларов, 970 долларов и 1040 долларов в зависимости от модификации. За эти деньги покупателям доступны версии 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ соответственно. Напомним, что представленный в конце марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Ultra стоил на старте продаж столько же.