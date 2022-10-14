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Писатель-фантаст Артур Кларк однажды сказал, что «любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии», и когда дело доходит до технологии беспроводной зарядки, определенно ощущается какое-то передовое колдовство. Вы просто кладете телефон и он заряжается. На самом деле используется принцип электромагнитной индукции, а не волшебство, и почти все современные смартфоны поддерживают этот умный метод зарядки.

Ниже мы собрали Топ-5 лучших беспроводных зарядных устройств, которые можно купить в 2022 году.

1. Anker PowerWave 10 Вт

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Если вам не нужны «навороты», то этот девайс — отличный вариант по выгодной цене. Имеет базовую пластиковую конструкцию с нескользящей поверхностью и небольшой синий индикатор, который сообщает вам о процессе зарядки. При тестировании мы обнаружили, что его легко использовать с разъемами USB-A, которые будут работать с вашим существующим адаптером, что полезно, поскольку он не поставляется в комплекте.

• Тип: панель

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• Комплектность: кабель USB-A — micro-USB, адаптер не входит в комплект

• Скорость зарядки: максимум 5 Вт для большинства телефонов и 10 Вт для некоторых телефонов Samsung (с совместимым адаптером)

2. Anker 623 (MagGo)





Магнитное крепление упрощает позиционирование моделей iPhone 12 и 13, поэтому вы никогда не проснетесь с телефоном, который не зарядился ночью. Модель Anker 623 имеет компактные размеры и дизайн космической эры с беспроводной зарядной площадкой на шарнире. Наклонив вперед, вы увидите, что под ним есть вторая площадка для зарядки ваших AirPods. Девайс поставляется с сетевым адаптером и кабелем. Этот комплект является идеальным универсальным зарядным устройством для размещения на вашем столе или у кровати.

• Тип: подставка и панель

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• Комплектность: поставляется с кабелем USB-C и адаптером на 20 Вт

• Скорость зарядки: максимум 7,5 Вт для iPhone

3. Apple MagSafe

Поклонникам Apple понравится это зарядное устройство MagSafe, которое отлично работает в качестве прикроватной зарядной станции. Минималистичный дизайн, представляющий собой небольшой белый диск с кабелем USB-C сзади и стильной металлической отделкой.Телефон защелкивается на зарядной панели и держится достаточно крепко. Но есть недстатки: он не поставляется с адаптером USB-C, поэтому вам придется его докупить, если у вас его нет .

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• Тип: панель

• Комплектность: кабель USB-C, адаптер не входит в комплект

• Скорость зарядки: стандартная 15 Вт, 12 Вт для мини-устройств

4. Belkin 10 Вт

Это простая и прочная подставка с глянцевым черным пластиковым корпусом и нескользящей резиновой поверхностью. Выглядит хорошо и обеспечивает надежную зарядку с максимальной скоростью 10 Вт. Нам нравится, что его конструкция обеспечивает как вертикальную, так и горизонтальную зарядку. Это делает его идеальным для прокрутки ленты в соц. сетях или просмотра фильмов, одновременно подзаряжая ваше устройство. В комплекте идет адаптер и кабель. Недостаток - нельзя заряжать бокс для наушников или умные часы.

• Тип: подставка

• Комплектность: поставляется с сетевым адаптером

• Скорость зарядки: максимум 10 Вт для Android и 7,5 Вт для iPhone

5. Mophie

Мы рекомендуем его всем, кому нужно заряжать два устройства одновременно. Будь то два смартфона или телефон и пара наушников в боксе. Благодаря встроенному USB-порту на задней панели, также можно заряжать третье проводное устройство. Она поддерживает мощность 10 Вт от любой панели (7,5 Вт для iPhone) и более медленную зарядку 5 Вт от проводного порта.

• Тип: двойная панель

• Комплектность: поставляется с сетевым адаптером

• Скорость зарядки: 10 Вт для Android и 7,5 Вт для iPhone