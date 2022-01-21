Чип был представлен в июне 2020 года.

Пять дней остаётся до анонса смартфонов семейства Xiaomi Redmi Note 11 на глобальном рынке. С каждым днём о моделях появляется всё больше информации, превращая грядущий анонс в фикцию. Сейчас на просторах всемирной паутины появились дополненные технические характеристики модели Redmi Note 11 Pro 5G.

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Ранее мы писали, что смартфон будет оборудован AMOLED-матрицей с поддержкой частоты обновления изображения и получит аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч с 67-ваттной быстрой зарядкой по проводу. В грядущей новинки мы увидим 108-мегапиксельную тыльную камеру, которой составят компанию сенсор для макросъёмки и 8-мегапиксельный ультра-широкоугольный блок.

Модель мобильного процессора на тот момент не уточнялась, но уже было известно, что Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G для глобального рынка не будет оборудован однокристальной системой Dimensity 920. Эта 6-нанометровая платформа используется в китайском Redmi Note 11 Pro, который известен ещё и как Xiaomi 11i 5G (пока только в Индии).

По новой информации, герой заметки будет оборудован весьма старым мобильным процессором, действительно, американской компании Qualcomm. Речь идёт о 8-нанометровой однокристальной системе Snapdragon 690, которая была представлена в середине июня 2020 года, то есть свой второй день рождения будет праздновать менее чем через полгода.

Этот мобильный процессор сложно назвать мощным, но ещё сложнее сказать, что он является популярным. В бенчмарке AnTuTu чипсет набирает в среднем от 330 000 баллов до 350 000 баллов. Для сравнения, Dimensity 920, который установлен в китайском аналоге нашего героя, выдаёт 500 000 пунктов в тесте на производительность. Ситуация в Geekbench примерно такая же – до 45% превосходства над Snapdragon 690.

Система-на-кристалле используется в OnePlus Nord N10 и Sony Xperia 10 III. Она имеет два ядра Kryo 560 Gold и шесть ядер Kryo 560 Silver. Частота составляет 2 ГГц и 1,7 ГГц соответственно. За графику отвечает видеоускоритель Adreno 619L.

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Xiaomi Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro 4G и Redmi Note 11 Pro 5G будут работать сразу из коробки на Android 11 с новой версией оболочки MIUI – MIUI 13. А вот флагман серии получит MIUI 12.5, что очень странно. При этом версия Pro+ не будет отличаться от китайского прообраза, то есть принесёт в Европу 120-ваттную быструю зарядку и Dimensity 920 за относительно небольшие деньги (в Китае – 310-375 долларов).