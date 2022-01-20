Китайский гигант Xiaomi подготовил к премьере много новых смартфонов серии Redmi Note одиннадцатого поколения. Речь о глобальном дебюте, который состоится на следующей неделе. Одной из новинок станет Redmi Note 11 Pro 4G. Это будет упрощённая версия Pro-варианта с поддержкой сотовых сетей стандарта 5G.
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Грядущая новинка будет оборудована 120-герцевой активной матрицей на органических светодиодах. Производитель панели AMOLED пока что не уточняется. Не исключено, что смартфон получит дисплей прошлого поколения Samsung AMOLED E4, который активно использовала сама Xiaomi в минувшем году. Диагональ составит между 6,6 дюйма и 6,7 дюйма, а разрешение – 1080 точек по узкой стороне.
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G обзаведётся относительно старым мобильным чипсетом Helio G96 производства тайванского чипмейкера MediaTek. Эта однокристальная система активно используется в защищённых смартфонах китайских брендов, например, Blackview. Чипсет выполнен по нормам 12-нанометрового технологического процесса и, как вы уже догадались, не поддерживает связи стандарта 5G.
В предстоящей новинке мы увидим тыльную камеру без телефотомодуля и системы оптической стабилизации изображения. В главном и сверхширокоугольном блоках будет установлены матрицы, разрешение которых составит 108 МП и 8 МП соответственно. Для размытия фона при съёмке в портретном режиме будет предусмотрен дополнительный датчик изображения на 2 МП или 5 МП от силы. Фронтальная камера будет построена на базе 16-мегапиксельной матрицы.
Как версия с 5G, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G получит аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч. Заметим, что в китайском варианте задействована более ёмкая батарея – на 5160 мА*ч. Мощность быстрой зарядки не изменится и составит 67 Вт. В арсенале смартфона мы увидим чип NFC, Wi-Fi с частотой 5 ГГц, адаптер Bluetooth 5.0, выход для проводной гарнитуры, инфракрасный излучатель и порт USB-C. Корпус будет иметь защиту от брызг и пыли в соответствии с требованиями стандарта IP53.
Анонс моделей одиннадцатого поколения на глобальном рынке намечен на 26 января 2022 года. Стоимость Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G пока что не уточняется. В продаже смартфон появится с предустановленной прошивкой MIUI 13, но при этом построена на базе на базе Android 11, а не Android 12. Напомним, что цена Redmi Note 10 Pro с чипсетом Snapdragon 732G в Европе в прошлом году составила от 279 евро до 329 евро в зависимости от модификации памяти.