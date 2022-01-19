Анонс состоится 26 января 2022 года.

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Накануне китайская компания Xiaomi официально подтвердила, что пресс-конференция, посвящённая анонсу моделей Redmi Note 11 на глобальном рынке, состоится 26 января 2022 года. Как выяснили энтузиасты xiaomiui, производитель из Поднебесной подготовил сразу семь модификаций Xiaomi Redmi Note 11.

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Сегодня, 19 января 2022 года, на просторах всемирной паутины появились пресс-изображения версии Pro с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Она имеет кодовое имя veux. Как и китайский вариант, модель обзаведётся 67-ваттной быстрой зарядкой, но ёмкость аккумулятора уменьшится с 5160 мА*ч до 5000 мА*ч.

При этом смартфон сохранит дизайн китайского прообраза и 108-мегапиксельную основную камеру. На лицевой стороне расположится панель AMOLED с поддержкой повышенной частоты обновления изображения (120 Гц). Ключевое отличие – мобильный процессор Qualcomm вместо Dimensity 920. Какая именно однокристальная система будет использоваться в смартфоне, пока что не уточняется. Напомним, что Pro-версии прошлого поколения установлен Snapdragon 732G.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G составит компанию модель с бе поддержки сетей пятого поколения. Она фигурирует с кодовыми именами viva и vida в зависимости от страны. Будет ли между ними какая-то разница, пока что не уточняется.

Стандартное издание Xiaomi Redmi Note 11 получит процессор Qualcomm Snapdragon 680 без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Оно будет доступно в двух вариант с кодовыми обозначениями spes и spesn – без NFC и с NFC соответственно.

Также компания Xiaomi анонсирует модели Redmi Note 11S и Redmi Note 11 Pro+. Кодовые имена – miel и pissaropro соответственно. Первая обзаведётся 120-герцевым экраном AMOLED, 108-мегапиксельной камерой и 120-ваттной быстрой зарядкой. Вторая не будет отличаться от китайского аналога. Другими словами, в версии Pro+ нас ждут стереодинамики, 6-нанометровый мобильный чип Dimensity 920, 120-ваттная быстрая зарядка, 108-мегапиксельная камера и аккумулятор с зарядной ёмкостью 4500 мА*ч.

Что касается цен, есть информация только по Xiaomi Redmi Note 11 – от 250 евро за базовую модификацию памяти. В Китае Redmi Note 11 Pro стоит от 250 долларов, а за версию Pro+ со 120-ваттной зарядкой просят от 310 долларов. По слухам, Redmi Note 11S в Азии обойдётся минимум в 200 долларов, но в это верится с трудом.

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Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ станет единственным смартфоном семейства, который получит прошивку MIUI 12.5. Все остальные выйдут с предустановленным программным обеспечением MIUI 13. Это очень странно. Вне зависимости от версии оболочка будет построена на базе операционной системы Android 11.