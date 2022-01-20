Он не будет поддерживать сетей 5G.

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Сегодня мы писали о технических характеристиках смартфона Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G. Вместе с ним китайская компания презентует ещё одну новинку без поддержки сотовых сетей последнего поколения. Она называется Xiaomi Redmi Note 11. За неделю до анонса в Сети появились характеристики и стоимость смартфона.

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Будущая новинка получит не самый популярный мобильный процессор Snapdragon 680. Он был представлен во второй половине прошлого года. Однокристальная система выполняется по нормам 6-нанометровой технологии. В её состав вошли процессорные ядра Kryo 260, а за графику отвечает графический ускоритель Adreno 610.

Китайская компания официально заявила, что «задала стандарт» выпуском недорогих смартфонов с дисплеем AMOLED. Производитель не видит причин отказываться от матриц на органических светодиодах. В Xiaomi Redmi Note 11 экран будет иметь частоту обновления 90 Гц и разрешение Full HD+. Диагональ пока что не уточняется.

В состав основной камеры войдёт квартет оптических модулей, а венцом станет 50-мегапиксельный датчик изображения с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. Смартфон также обзаведётся ультра-широкоугольным блоком и парой вспомогательных сенсоров, но их параметры пока что не уточняется.

Xiaomi Redmi Note 11 будет установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой через симметричный разъём USB-C. Мощность составит 33 Вт. Из прочего отметим прошивку MIUI 13 на базе операционной системы Android 11, набор всех основных проводных и беспроводных интерфейсов, и стереофонические динамики.

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Смартфон может обзавестись встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Модель будет доступна в модификациях с NFC и без NFC. Стоимость Xiaomi Redmi Note 11 стартует с отметки 175 долларов. Но рано радоваться. В данном случае речь идёт о версии без поддержки технологии Near Field Communication и в Азии. В Европе не стоит ждать цену ниже 199 евро. Именно столько на старте продаж стоил Xiaomi Redmi Note 10 без поддержки 4G. Он оснащён 48-мегапиксельной основной камерой, процессором Snapdragon 678 и аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч.