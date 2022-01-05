Стоимость снижена на старте продаж с $470 до $420.

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Компания Realme следом за представленными накануне флагманскими смартфонами нового поколения (первый, второй) представила специальное издание середняка Realme GT Neo 2. Лимитированная версия посвящается поклонникам аниме-сериала Dragon Ball Z.

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Главные фишки новинки – уникальная сине-оранжевая расцветка корпуса и расширенный комплект поставки. Правда, никаких дополнительных аксессуаров вроде стилизованного чехла, не говоря уже о наушниках, в коробке не оказалось. Но компания добавила массу макулатуры, которая может понравиться фанатам Dragon Ball Z.

В техническом плане лимитированная версия Realme GT Neo 2 имеет единственное отличие от оригинальной модели, которая появилась несколько месяцев назад. Заключается оно в отсутствии любых модификаций памяти, кроме топовой. Другими словами, новинка получила 12 ГБ ОЗУ в паре с накопителем вместимостью 256 ГБ.

Прочие технические характеристики сохранены. В частности, популярный и производительный мобильный процессор Snapdragon 870, который выполняется по 7-нанометровой технологии, имеет частоту 3,2 ГГц и графику Adreno 650. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5000 мА*ч. Он может похвастаться «восстановлением» 100% заряда за 36 минут за счёт поддержки быстрой подзарядки мощностью 67 Вт.

Экран в Realme GT Neo 2 основан на базе AMOLED-матрицы с частотой развёртки 120 Гц. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, а диагональ составляет 6,62 дюйма. Также отметим основную камеру разрешением 64 МП + 8 МП + 2 МП, 16-мегапиксельный фронтальный модуль, NFC, стереодинамики и прошивку Realme UI 2.0 поверх операционной системы Android 11.

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Стоимость лимитированной версии не отличается от цены оригинального издания в топовой модификации на старте продаж – 470 долларов. Однако, посвящённая фанатом Dragon Ball Z новинка будет доступна со скидкой 50 долларов в течение неизвестного периода времени.