Продажи начинаются 7 января 2022 года.

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Вместе с версией Pro в Китае компания Realme анонсировала смартфон флагманского уровня нового поколения под названием Realme GT 2. Новинка оборудована прошлогодним мобильным процессором и появится в продаже уже в конце текущей недели.

реклама

Начнём с внешнего облика. Смартфон почти не отличается от версии Pro. Невооружённым взглядом можно заметить появление напоминания о 50-мегапиксельной камере между двумя большими модулями. В остальном же сложно найти отличия стандартного издания от продвинутой модели.

Realme GT 2 оснащается дисплеем AMOLED E4 с частотой развёртки 30-120 Гц и встроенным биометрическим датчиком. В данном случае используется относительно скромная панель формата Full HD+, диагональ которой составляет 6,62 дюйма. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass пятого, а не седьмого поколения. Также отметим яркость до 1300 нит и 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3.

Кремниевым сердцем флагмана стала однокристальная система Snapdragon 888. Это флагманский 5-нанометровый мобильный процессор Qualcomm, который использовался в подавляющем большинстве флагманов 2021 года. Чип имеет пиковую частоту 2,84 ГГц и графику Adreno 660. Чипсет трудится в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, как и версия Pro.

Вместимость постоянного запоминающего устройства составила 128 ГБ в базовой модификации. Объём накопителя увеличена вдвое в продвинутой и топовой версиях. Тип флеш-модуля – UFS 3.1. Слот под карту microSD не предусмотрен.

Realme GT 2 оборудован тройной основной камерой разрешением 50 МП + 8 МП + 2 МП. Она может записывать видеоматериалы в формате 4K ULTRA HD с частотой кадров 30 FPS. Для селфи в новинке используется модуль на 16 МП с поддержкой технологии распознавания лиц Face Unlock.

За автономность флагмана отвечает встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. Программной платформой служит двенадцатая ревизия «зелёного робота», дополненная прошивкой Realme UI 3.0. Прочие технические характеристики смартфона включают чип NFC, стереодинамики с Dolby Atmos, Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Габариты корпуса равны 162,9 x 75,8 x 8,6 мм при массе около 200 граммов.

Купить Realme GT 2 можно будет с 7 января нынешнего года в зелёном, синем, чёрном и белом цветовых решениях. Смартфон будет доступен пользователям в трёх модификациях памяти. Дешевле всех стоит вариант с 8 ГБ оперативки и хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Его оценили в 425 долларов.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

В 455 долларов китайский производитель оценил конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти. Наконец, топовый вариант комплектуется 12 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ. Стоимость составила 500 долларов.