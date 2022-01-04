Вместе с версией Pro в Китае компания Realme анонсировала смартфон флагманского уровня нового поколения под названием Realme GT 2. Новинка оборудована прошлогодним мобильным процессором и появится в продаже уже в конце текущей недели.
реклама
Начнём с внешнего облика. Смартфон почти не отличается от версии Pro. Невооружённым взглядом можно заметить появление напоминания о 50-мегапиксельной камере между двумя большими модулями. В остальном же сложно найти отличия стандартного издания от продвинутой модели.
Realme GT 2 оснащается дисплеем AMOLED E4 с частотой развёртки 30-120 Гц и встроенным биометрическим датчиком. В данном случае используется относительно скромная панель формата Full HD+, диагональ которой составляет 6,62 дюйма. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass пятого, а не седьмого поколения. Также отметим яркость до 1300 нит и 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3.
Кремниевым сердцем флагмана стала однокристальная система Snapdragon 888. Это флагманский 5-нанометровый мобильный процессор Qualcomm, который использовался в подавляющем большинстве флагманов 2021 года. Чип имеет пиковую частоту 2,84 ГГц и графику Adreno 660. Чипсет трудится в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, как и версия Pro.
Вместимость постоянного запоминающего устройства составила 128 ГБ в базовой модификации. Объём накопителя увеличена вдвое в продвинутой и топовой версиях. Тип флеш-модуля – UFS 3.1. Слот под карту microSD не предусмотрен.
Realme GT 2 оборудован тройной основной камерой разрешением 50 МП + 8 МП + 2 МП. Она может записывать видеоматериалы в формате 4K ULTRA HD с частотой кадров 30 FPS. Для селфи в новинке используется модуль на 16 МП с поддержкой технологии распознавания лиц Face Unlock.
За автономность флагмана отвечает встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. Программной платформой служит двенадцатая ревизия «зелёного робота», дополненная прошивкой Realme UI 3.0. Прочие технические характеристики смартфона включают чип NFC, стереодинамики с Dolby Atmos, Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Габариты корпуса равны 162,9 x 75,8 x 8,6 мм при массе около 200 граммов.
Купить Realme GT 2 можно будет с 7 января нынешнего года в зелёном, синем, чёрном и белом цветовых решениях. Смартфон будет доступен пользователям в трёх модификациях памяти. Дешевле всех стоит вариант с 8 ГБ оперативки и хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Его оценили в 425 долларов.
В 455 долларов китайский производитель оценил конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти. Наконец, топовый вариант комплектуется 12 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ. Стоимость составила 500 долларов.