Самый дорогой смартфон в истории компании.

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания Realme в соответствии с планом представила флагманский смартфон Realme GT 2 Pro. Новинка дебютировала в Китае и пока ничего неизвестно о презентации глобальной версии, но производитель называет это мировым анонсом.



реклама

Флагман оснащается процессором Snapdragon 8 Gen1. Однокристальная система выполняется по нормам 4-нанометровой технологии и дополняется 12 ГБ оперативной памяти в топовой модификации при 512 ГБ хранилища. Есть и более скромные версии – с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Тип оперативной памяти – LPDDR5, на постоянной – UFS 3.1.

В активе Realme GT 2 Pro есть панель LTPO второго поколения. Дисплей AMOLED поддерживает частоту развёртки 120 Гц и имеет разрешение 3216 x 1440 пикселей, что соответствует формату WQHD+. Пиковая яркость – 1400 нит. Диагональ составила 6,7 дюйма. Матрицу, в которую интегрирован сенсор для сканирования отпечатка пальцев, защищает панель Gorilla Glass последнего поколения.

Новинка получила тройную основную камеру. В её состав вошла пара 50-мегапиксельных датчик изображения – Sony IMX766 и Samsung ISOCELL JN1 для главного и ультра-широкоугольного модулей соответственно. Третий компонент – микроскоп на 2 МП для 40-кратного увеличения. Смартфон получил поддержку 4K с частотой 60 FPS и оптическую стабилизацию картинки. Разрешение камеры для селфи составило 32 МП. Она оборудована сенсором Sony IMX615 и может снимать ролики в Full HD при 60 FPS.

Подсистема питания в Realme GT 2 Pro представлен встроенным аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч, который поддерживает зарядку мощностью 65 Вт проводным путём. Есть во флагмане адаптеры Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C, чип NFC и стереофонические динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos. Также отметим технологи распознавания лиц Face Unlock.

Новинка предлагает пользователям целую россыпь модификаций, а точнее сразу четыре. В 615 долларов компания оценила версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Доплатить за вариант с накопителем ёмкостью 256 ГБ нужно порядка 40 долларов.

Ещё на 50 долларов дороже стоит версия с увеличенным до 12 ГБ объёмом ОЗУ при 256 ГБ постоянной памяти. Наконец, цена топовой комплектации Realme GT 2 Pro, которая предполагает 12 ГБ оперативной и 512 ГБ хранилища, составила 785 долларов.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Новинка оказалась самым дорогим телефоном в истории бренда из Поднебесной. Её появление на рынке намечено на 7 января текущего года. Пользователям модель предложена доступна в зелёной, чёрной, синей и белой расцветках. Realme GT 2 Pro появится на рынке с прошивкой Realme UI 3.0 поверх ОС Android 12.