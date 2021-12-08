Презентация состоится в начале 2022 года.

Южнокорейская компания Samsung подготовила на 2022 год обновление линейки Galaxy A. Производитель выпустит ряд новых смартфонов, которые заменят на рынке актуальные модели. Недавно мы писали о Samsung Galaxy A73. Вместе с ним дебютировать может чуть более скромный телефон под названием Samsung Galaxy A53.

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Главным «нововведением» всей серии станет отказ от 3,5-миллиметрового разъёма для подключения проводных наушников. Ранее стало известно, что его не будет в Galaxy A73 и Galaxy A33. Без Mini-Jack останется и герой данной заметки.

На опубликованных рендерах можно видеть, что на нижний торец вынесены решётка мультимедийного динамика, отверстие для разговорного микрофона, симметричный порт USB-C и лоток с картами SIM и microSD. Отсутствие на боковом торце и сзади сканера отпечатков пальцев означает, что Samsung Galaxy A53 обзаведётся подэкранным сенсором для идентификации пользователя. Это свою очередь указывает на наличие панели на органических светодиодах.

Смартфон обзаведётся экраном диагональю 6,5 дюйма формата Full HD+ с частотой обновления изображения 120 Гц и вырезом вверху по центру, в котором будет установлена фронтальная камера на базе 32-мегапиксельного датчика изображения. Разрешение основной камеры составит 64 МП. В плане дизайна площадка со вспышкой и квартетом оптических модулей не будет отличаться от того, что мы видели в Galaxy A52 (на изображении ниже). Судя по всему, грядущая новинка останется без телеобъектива, а компанию главному модулю составят ультра-широкоугольная камера вместе с сенсорами глубины и макро. Их параметры пока что не уточняются.

Нет информации и о модели мобильного процессора. Но точно известно, что Samsung Galaxy A53 получит одну из однокристальных систем компании Qualcomm серии Snapdragon 7xx с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Из прочего отметим адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 / Bluetooth, чип NFC, GPS и защиту от воды по стандарту IP67.

Samsung Galaxy A53 станет одним из первых смартфонов компании из Южной Кореи с предустановленным программным обеспечением Android 12. Операционная система будет дополнена фирменной прошивкой One UI 4.0. Презентация модели нового поколения ожидается в январе или феврале 2022 года.

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О стоимости пока что никакой информации нет. По предварительным данным, Samsung Galaxy A73 в Индии будет стоить от 440 долларов, то есть герой заметки должен оказаться чуть дешевле на индийском рынке, но к европейской цене можно смела добавлять ещё 20-30%.