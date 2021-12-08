Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Samsung Galaxy A53 получит Android 12 с прошивкой One UI 4.0 и останется без разъёма для наушников
Презентация состоится в начале 2022 года.
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Южнокорейская компания Samsung подготовила на 2022 год обновление линейки Galaxy A. Производитель выпустит ряд новых смартфонов, которые заменят на рынке актуальные модели. Недавно мы писали о Samsung Galaxy A73. Вместе с ним дебютировать может чуть более скромный телефон под названием Samsung Galaxy A53.

реклама

Главным «нововведением» всей серии станет отказ от 3,5-миллиметрового разъёма для подключения проводных наушников. Ранее стало известно, что его не будет в Galaxy A73 и Galaxy A33. Без Mini-Jack останется и герой данной заметки.

На опубликованных рендерах можно видеть, что на нижний торец вынесены решётка мультимедийного динамика, отверстие для разговорного микрофона, симметричный порт USB-C и лоток с картами SIM и microSD. Отсутствие на боковом торце и сзади сканера отпечатков пальцев означает, что Samsung Galaxy A53 обзаведётся подэкранным сенсором для идентификации пользователя. Это свою очередь указывает на наличие панели на органических светодиодах.

Смартфон обзаведётся экраном диагональю 6,5 дюйма формата Full HD+ с частотой обновления изображения 120 Гц и вырезом вверху по центру, в котором будет установлена фронтальная камера на базе 32-мегапиксельного датчика изображения. Разрешение основной камеры составит 64 МП. В плане дизайна площадка со вспышкой и квартетом оптических модулей не будет отличаться от того, что мы видели в Galaxy A52 (на изображении ниже). Судя по всему, грядущая новинка останется без телеобъектива, а компанию главному модулю составят ультра-широкоугольная камера вместе с сенсорами глубины и макро. Их параметры пока что не уточняются.

Нет информации и о модели мобильного процессора. Но точно известно, что Samsung Galaxy A53 получит одну из однокристальных систем компании Qualcomm серии Snapdragon 7xx с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.  Из прочего отметим адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 / Bluetooth, чип NFC, GPS и защиту от воды по стандарту IP67.

Samsung Galaxy A53 станет одним из первых смартфонов компании из Южной Кореи с предустановленным программным обеспечением Android 12. Операционная система будет дополнена фирменной прошивкой One UI 4.0. Презентация модели нового поколения ожидается в январе или феврале 2022 года.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

О стоимости пока что никакой информации нет. По предварительным данным, Samsung Galaxy A73 в Индии будет стоить от 440 долларов, то есть герой заметки должен оказаться чуть дешевле на индийском рынке, но к европейской цене можно смела добавлять ещё 20-30%.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
107
Майнеры не смогут взломать защиту LHR, а доступность видеокарт улучшится к концу 2022 – NVIDIA
31
Dogecoin продолжил падение и может в ближайшие месяцы повторить судьбу Chia Coin
11
Акции Intel выросли в цене на фоне новостей о намерениях вывести акции Mobileye на биржу
5
6 смартфонов Samsung получили прошивку One UI 4.0 с ОС Android 12
1
В Госдуме прокомментировали запрет Tor-браузера: это абсолютное зло и с ним надо бороться
121
В России начались продажи Sony Xperia Pro-I, самого дорогого смартфона в истории бренда
9
Появились предполагаемые спецификации всех чисетов Intel для материнских плат LGA1700
4
Xiaomi представит POCO M4 Pro 5G в России 16 декабря
2
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
38
Майнерам не удаётся в полной мере восстановить быстродействие видеокарт LHR, как считает NVIDIA
35
Крейг Райт, называющий себя Сатоши Накамото, выплатит семье своего партнёра $100 млн
15
Intel и Denuvo решили проблему совместимости игр с платформой Alder Lake
8
Флагманы OnePlus получили стабильную прошивку OxygenOS 12 на Android 12
+
Раскрыты спецификации чипсетов H670, B660 и H610 для платформы Intel Alder Lake
10
WebMoney приостанавливает пополнение и перевод средств с кошельков WMR и WMP
8
Авторы PUBG выпустили Thunder Tier One — тактический экшен, действие которого происходит сразу после распада СССР
9
Пиратская Windows 11 и активатор KMSPico могут содержать скрытый майнер для добычи криптовалюты
10
Предполагаемый создатель биткоина выиграл судебный процесс на сумму 56 млрд долларов США
6
GeForce RTX 2060 на 12 Гб получила низкую производительность и высокие показатели в майнинге Эфира
4

Популярные статьи

Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока
100
Первые шаги после чистой установки Windows 10 и Windows 11 в 2021 году
40
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
22
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
53
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
16
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
74
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 1
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
19
О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
16
Легендарные игры, в которые играли и играют сотни миллионов людей: Косынка, Солитер, Паук
6

Сейчас обсуждают

Jurten Krieg
20:59
Все запрещатели рано или поздно сами останутся за бортом как прогресса, так и самой жизни.
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
Bryant333
20:59
С потолка, что давно стало нормой.
God of War (2018): подробные системные требования и трейлер с особенностями PC-версии
Jurten Krieg
20:59
Да, сам холдер 11кк SHIB, рано или поздно стрельнёт, тем более с лета и так уже x6 стабильно.
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
Jurten Krieg
20:58
Паразит это государство, не дающее гражданину заниматься тем что он хочет. Человек купил оборудование, уплатил налоги и платит за ЭЭ, остальное на должно eбaть государство никоим образом. Я не рубли ...
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
Jurten Krieg
20:56
Это метафора, дoлбoeб.
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
Jurten Krieg
20:55
Так докажи что я прибыль извлекаю. Криптоактив не является денежной единицей, а фиат я вывожу в другой стране. Так что cocи xyй, госчмоня.
Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
MadMax-m16
20:55
Американцы сбивали крылатую ракету, макет самолета и несколько лет назад читал про рабочий прототип системы, сбивающей минометные снаряды на подлете. То, что полвека назад казалось непреодолимым препя...
О микроволновом, лазерном, плазменном оружии и тепловых лучах - как фантастика приходит в нашу жизнь
Соколов Юрий
20:53
у меня у карт вообще по 3 гига, так что велком, главное, чтобы за рекомендованную
Radeon RX 6500 XT получит всего 4 Гб GDDR6 и 64-битную шину, что сделает её непопулярной у майнеров
ev_rus
20:52
Если Сталкер выйдет в след году (если), млин, 22 год, столько лет возни, анрил5 движок, игра должна быть супер уровня! А в реальности... я жду конечно, но после тех же последних эксклюзивов на ПК от С...
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поведали немного информации о разрушаемости в игре
Bisaimon
20:51
Украина должна Китаю 4.5 млд. Как будете отдавать? Украинцев будете продавать на рынке?)))
The Information: Тим Кук тайно заключил с Китаем сделку на 275 миллиардов долларов в 2016 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем