Минимум отличий от Galaxy A72 5G.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Южнокорейская компания Samsung в ближайшее время обновит линейку Galaxy A, в рамках которой она продаёт смартфоны бюджетного, среднебюджетного и среднего классов. Одной из будущих новинок станет модель Samsung Galaxy A73.

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Смартфон получит корпус с пластиковой задней крышкой и защитой от воды по стандарту IP67. Габаритные размеры составят 163,8 x 76 x 7,6 мм (9,3 мм в зоне камеры). Грядущая новинка обзаведётся экраном на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. Диагональ составит 6,7 дюйма. При этом будет использоваться панель Infinity-O со встроенным сканером отпечатков пальцев и круглым отверстием для фронтальной камеры.

В плане дизайна основная камера не сильно будет отличаться от камеры, используемой в Galaxy A72. На изображениях можно видеть три больших оптических модуля. Разрешение основного составит 108 МП. Один из блоков получит оптику с 3-кратным оптическим увеличением. Также в состав основной камеры смартфона войдёт сенсор для макросъёмки. Он расположится над вспышкой.

Сердцем Samsung Galaxy A73 станет не самая новая однокристальная система Snapdragon 750G. Это 8-нанометровый мобильный процессор с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, который дебютировал в Xiaomi Mi 11T Lite ещё в сентябре 2020 года. Чипсет имеет пиковую частоту 2,2 ГГц и графическое ядро Adreno 619.

Ёмкость встроенного аккумулятора составит 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки по проводу – 33 Вт. Также отметим чип NFC, контроллеры Wi-Fi и Bluetooth, разъём USB-C и стереофонические динамики. Разъёма для проводных наушников модель не получит. Объём оперативной памяти составит 8 ГБ, а вместимость встроенного флеш-накопителя – 128 ГБ.

Напомним, что Samsung Galaxy A72 5G, который уже давно доступен на рынке, не сильно отличается от предстоящей новинки. Из улучшений отметить можно разве что камеру на 108 МП вместо 64 МП и 33-ваттную зарядку по проводу вместо 25-ваттной. При этом модель нынешнего поколения располагает 120-герцевым дисплеем, стереофоническими динамики и выходом для проводных наушников.

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Samsung Galaxy A73 поступит на рынок с предустановленной операционной системой Android 12, дополненной фирменным программным обеспечением One UI 4.0. Премьера состоится в Индии, где стоимость смартфона составит 440 долларов. К европейской цене можно смело накидывать ещё порядка 20%. Презентация запланирована на первый квартал 2022 года.